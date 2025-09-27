מרטינס ומוסה בהרכב ק"ש, אדיר לוי יתחיל באשדוד

גיא עקרה
|
עירוני קריית שמונה הפסידה במשחק הקודם לבית”ר ירושלים, מ.ס אשדוד נכנעה בכל שלושת משחקיה האחרונים והערב (שבת) ב-19:45 שתיהן נפגשות במטרה לאסוף שלוש נקודות חשובות, זאת במסגרת המחזור החמישי בליגת העל.
הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, סאקו באנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.
הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יצקי, איברהים דיקאטה, ניר ביטון, טימוטי אוואני, אדיר לוי, אילי טמם, לני נאנג’יס, רועי גורדנה, קארים קימבידי, ז’אן פלורן באטום ויוג’ין אנסה.