יום שבת, 27.09.2025 שעה 20:52
כדורגל ישראלי

מרטינס ומוסה בהרכב ק"ש, אדיר לוי יתחיל באשדוד

ברדה ימשיך עם אותו הרכב מהמשחק הקודם מול הדרומיים ב-19:45, גם בנגורה, מרדכי ואבו רומי ב-11. האורחת תפתח עם גורדנה, באטום ואנסה כשעזו בספסל

|
כריסטיאן מרטינס (אורן בן חקון)
כריסטיאן מרטינס (אורן בן חקון)

עירוני קריית שמונה הפסידה במשחק הקודם לבית”ר ירושלים, מ.ס אשדוד נכנעה בכל שלושת משחקיה האחרונים והערב (שבת) ב-19:45 שתיהן נפגשות במטרה לאסוף שלוש נקודות חשובות, זאת במסגרת המחזור החמישי בליגת העל.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, סאקו באנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יצקי, איברהים דיקאטה, ניר ביטון, טימוטי אוואני, אדיר לוי, אילי טמם, לני נאנג’יס, רועי גורדנה, קארים קימבידי, ז’אן פלורן באטום ויוג’ין אנסה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */