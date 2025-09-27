דאפה בחוד הפועל ירושלים, נתניה באותו הרכב

כל הליגות ברחבי האירופה ממשיכות לצבור תאוצה, וכך גם הליגה הבכירה בישראל. המחזור החמישי בליגת העל נפתחה לה עם משחק מעניין, כשהערב (שבת, 19:30) הפועל ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון טדי לקרב בין שני מועדונים שרוצים לשכוח מפתיחת העונה.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, נועם מלמוד, דוד דומגיוני, אופק נדיר, תמיר חיימוביץ׳, ינאי דיסטלפלד, עילי מדמון, דון סדריק, אנדרה אידוקו, גיא בדש וישראל דאפה.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, דניס קוליקוב, סאבא חוודגיאני, עמית כהן, עמרי שמיר, עזיז אוטארה, מאור לוי, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

האדומים מהבירה פתחו בצורה הכי גרועה שאפשר, והם הקבוצה היחידה בליגה שעדיין ללא אפילו לא נקודה. ארבעה משחקים, אפס ניצחונות, ארבעה הפסדים, אפס נקודות. במחזור הקודם דווקא זה התחיל להיות מרשים וזיו אריה וחניכיו כמעט סחטו נקודה בבלומפילד, אך מכבי ת”א ניצחה בתוספת הזמן.

מנגד, היהלומים פתחו רע מאוד גם כן, אך הם כן יצאו מזה ואפילו בגדול, כשבמחזור הקודם הם חגגו עם 2:5 גדול על עירוני טבריה. לפני כן, הם רשמו הפסדים למכבי תל אביב, הפועל באר שבע וגם הפועל פתח תקווה, כשבכל המשחקים הללו הם ספגו שלושה שערים לכל הפחות.

שתי הקבוצות נפגשו לפני קצת יותר מחודש בגביע הטוטו, ושם זה דווקא נגמר ב-0:4 חד וחלק להפועל ירושלים. גיא בדש, אופק נדיר, אוראל באייה ואנדרו אידוקו כבשו אז עבור הקבוצה של זיו אריה, אך כאמור מאז הפנים לליגה ושם המועדון פחות מלקק דבש. בשני המשחקים בשנה שעברה בליגה מכבי נתניה ניצחה.