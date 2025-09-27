"הכי איכותי", "מטורף שהיה בספסל עד עכשיו"

נפתח לו. אוסקר גלוך פתח הערב (שבת) בהרכב של אייאקס במשחק שנערך בשעה זו, כאשר כבר בדקה הרביעית, הישראלי העלה את קבוצתו ליתרון אחרי מהלך נפלא שהתחיל ברגליים שלו במרכז המגרש, והסתיים בבעיטה חדה לרשת ממרכז הרחבה.

“סיומת ברמה גבוהה, אפשר לראות שיש לו חוש לשערים” נכתב על גלוך בהולנד. “מטורף שהוא היה על הספסל עד עכשיו. השחקן עם היכולת האישית הגבוהה בקבוצה בוודאות”.

באחד האתרים האחרים נכתב: “גלוך לוהט ומעלה את אייאקס ליתרון עם מהלך שהתחיל ברגליים שלו, והסתיים ברגליים שלו”.

אגב, לפני המשחק, הדיווחים בהולנד סיפרו כי גלוך צפוי לפתוח בעמדת החלוץ המדומה, אלא שבסוף, הקשר הישראלי פתח בעמדת ה-10 האהובה עליו, ומאמנו, ג’ון הייטינחה, הסביר: “יהיה מעניין לראות אותו בתפקיד שלשמו הוא הגיע”.