חמסה עליה: מכבי תל אביב בודדה בראש הטבלה

רגע לפני מחזור אמצע השבוע שיתקיים ב-30/09, נערך לו היום (שבת) המחזור החמישי בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2009. כבר בחמישי נפתח המחזור, בניצחונה של מכבי פתח תקווה, 1:5, את בית"ר ירושלים. אתמול (שישי) הפועל רעננה רשמה 0:2 על מ.ס. אשדוד. היום התקיימו יתר המשחקים.

| מכבי תל אביב – הפועל ירושלים 0:1

אין מושלמת ממנה. מכבי תל אביב עם ניצחון חמישי מחמישה משחקים, גם אם היה לה קשה היום, בשונה משבועות קודמים. שער בודד של עידו יוסף, במחצית השנייה, הכריע את ההתמודדות. לזכותו כבר שישה שערים העונה, כשבעונה החולפת, כחלק מקבוצת נערים ב' של המועדון, הרשית לא פחות מ-20 פעמים.

| מ.ס אשדוד – הפועל רעננה 2:0

חמישה משחקים מאחורי מ.ס אשדוד והקבוצה טרם השיגה ניצחון, שלא לדבר על כך שהופיעה ללא מאמן ונמצאת מתחת לקו האדום. פתיחת עונה רעה מאוד מבחינת הקבוצה הזו, בשנתון 2009. רעננה, לעונת זאת, השיגה ניצחון ליגה שני העונה ולרשותה כבר שבע נקודות, זאת בזכות שערים של נועם שקולניק ואריאל שוורצמן.

שחקני הפועל רעננה חוגגים (באדיבות המועדן)

| מכבי נתניה – הפועל חדרה 0:4

היהלומים ממשיכים להיצמד לראש הטבלה, בעוד חדרה סופגת כבר 20 שערים. ירין אבוחצירה נהנה מצמד שערים, שלו ג'נח ואיילון אמירה הוסיפו לחגיגה. חדרה נשארת בתחתית עם ארבע נקודות בלבד, ביחס שערים לא מחמיא במיוחד. נתניה עם שלושה ניצחונות, לצד תוצאת תיקו והפסד. יש לציין כי בשני המשחקים האחרונים של נתניה, הבקיעה הקבוצה תשעה שערים.

| הפועל פתח תקווה – הפועל כפר סבא 2:1

הקבוצה של עמית ארצי עם ניצחון שלישי ברציפות, באותה התוצאה – 1:2, והפעם מול הפועל פתח תקווה, שצימקה משער של יונתן (פולניה) מעוז. לירוקים מהשרון הבקיעו אורי תבואה ואיתי רוזנבליט. הירוקים עם פתיחה נהדרת, כשלרשותם 10 נקודות ובין הקבוצות שהשיגו הכי הרבה נקודות עד כה בליגה.

שחקני הפועל כפר סבא חוגגים (באדיבות המועדן)

| בית"ר טוברוק – בני יהודה ת"א 1:2

הצהובים-שחורים מנתניה השיגו ניצחון שני העונה והפעם מול הכתומים משכונת התקווה בתל אביב. הקבוצה של עופר ראובן הוליכה משער של טספהון ובדקות הסיום בית"ר טוברוק של דוד דנטו ביצעה מהפך משערים של אלמוג מקוננט ואורי מוליבבא (פנדל, 96'). נוכח התוצאה, מאזן השערים של טוברוק מתאזן לכדי 6:6.

שחקני בית"ר טוברוק חוגגים (באדיבות המועדן)

| בני סכנין – הפועל תל אביב 4:0

אם בעונה שעברה הייתה זו קבוצת נערים א' של בני סכנין כשק חבטות, הרי שהעונה זו קבוצת נערים ב' שלהם. אין ספק שזו לא הפתיחה שציפו לה במועדון, אחרי העפלה בחזרה לליגה הראשונה. הפועל תל אביב הייתה טובה יותר, רצתה יותר ולכן השיגה את מלוא הנקודות, בזכות שערים של פואד גנאים (צמד), יובל בן משה וים מנור.

שחקני הפועל ת"א חוגגים (באדיבות המועדן)

| הפועל באר שבע – מכבי חיפה 3:1

אחרי האכזבה מהשבוע שעבר, הירוקים מהכרמל חזרו הביתה עם ניצחון גדול. לנוכח הניצחון, הקבוצה של אורן קריספין ניצבת בין שלושת המקומות הראשונים בטבלה. טרם הפסידה העונה הקבוצה, בדומה למכבי תל אביב, המוליכה והפועל תל אביב, סגניתה. את הניצחון לירוקים העניקו דור גולדשטיין, יגל תרשיש וחן רקח. יגל חדד צימק התוצאה מן העבר השני.

| מ.כ. נהלל יזרעאל – הפועל קריית שמונה (נהלל, 20:30)