רגע האמת: הליגה הטובה באירופה יוצאת לדרך

היא חוזרת, והיא גדולה וטובה מתמיד. היורוליג פותחת הערב (שלישי) את שעריה לעונת 2025/26, וכהרגלה – היא מלאת סיפורים, יצרים, יריבויות ורגעים היסטוריים שרק מחכים להיכתב בדפי הזהב של הכדורסל האירופי. בנוסף, הליגה השנה היא הגדולה בתולדות המפעל, עקב ההרחבה ל-20 קבוצות, כולל שתיים שרושמות בו הופעת בכורה.

בזווית הישראלית, זוהי עונה חסרת תקדים. לראשונה בהיסטוריה ישחקו במפעל הבכיר שתי נציגות ישראליות, כשאל מכבי תל אביב מצטרפת יריבתה העירונית, הפועל תל אביב. היריבות הצהובה-אדומה תעלה שלב ותגיע גם לבמה האירופית, ולמרות שמשחקי הדרבי לא ייערכו בארץ, לאוהדים של שני המחנות צפויים מספר רגעים אדירים.

הפועל תל אביב

במילה אחת – היסטוריה. בכמה מילים – המופע של עופר ינאי. הבעלים הצבעוני של האדומים עמד במטרתו להביא את הקבוצה להופעת בכורה היסטורית במפעל, אבל הוא ממש לא שבע. ינאי יצא למסע רכש שלא נראה כמותו בכדורסל הישראלי, והנחית בזה אחר זה שחקנים בעלי רזומה אדיר, וכל זאת שמלחמה מתחוללת בשטח ישראל.

עופר ינאי. קיץ מפלצתי של בעלי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

הדובדבן שבקצפת הוא כמובן וסיליה מיציץ’, שרבים הופתעו שבחר להצטרף לפרויקט של ינאי, ויחד איתו הגיעו בין היתר דן אוטורו, אלייז’ה בראיינט וכריס ג’ונס. הרים של כסף הושקעו בבניית הסגל המפלצתי הזה, ויחד עם דימיטריס איטודיס על הקווים, כל דבר חוץ מפלייאוף לא יספק את האיש שמקבל את ההחלטות. מה שבטוח הוא שמצפה לנו עונה מלאת אקשן ודרמה סביב הקבוצה. אל תמצמצו.

הצטרפו: כריס ג’ונס, וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, סנדי כהן, טיילר אניס, יפתח זיו, איתי שגב, קולין מלקולם, טאי אודיאסה, דן אוטורו ובוריס מלאדנוב (הושאל).

עזבו: בוריס מלאדנוב (השאלה), ג’ו רגלנד, מרקוס בינגהאם, מרקוס פוסטר, מירון רוינה, יונתן רבינוביץ’, נועם יעקב ואבנר דרור.

מכבי תל אביב

לאן הולכים מכאן? כשמסתכלים על הקיץ של הצהובים לעומת יריבתם העירונית, לא ברור לאן הקבוצה הולכת. בסופר קאפ ובגביע ווינר, בשני המקרים כשפגשה את הפועל ירושלים, זה לא נראה טוב, אך ידוע שלקבוצות של עודד קטש לוקח זמן להתחבר.

ההחתמה של לוני ווקר היא הצהרת כוונות רצינית מצד הנהלת הקבוצה, אך יש המון סימני שאלה סביבו. אוהדי הצהובים יתקשו לקבל פעם נוספת עונה בינונית, במיוחד לאור הפוטנציאל העצום שיש ליריבה מהצד השני של הכביש. כרגיל, הרבה יקום וייפול על קטש, האם הוא מסוגל להוציא מים מן הסלע?

הצטרפו: לוני ווקר, ג’ף דאוטין ג’וניור, טי ג’יי ליף, אורוש טריפונוביץ’, מרסיו סנטוס, אושיי בריסט, גור לביא וקליפורד אומורואי.

עזבו: רוקאס יוקובאיטיס, ליוואי רנדולף, רפי מנקו, אלכס טיוס, מריאל שאיוק, עומר מאייר, חסיאל ריברו, ג’ייק כהן, טרביון וויליאמס וניית’ן מנסה.

לאן הוא יצליח לקחת את מכבי ת"א השנה? עודד קטש (רדאד ג'בארה)

פנרבחצ’ה

המטרה: בק טו בק. הקבוצה הטורקית רוצה להיות הראשונה שזוכה פעמיים ברציפות באליפות מאז שיריבתה העירונית אנדולו אפס עשתה זאת ב-2021 ו-2022. על הקווים עומד שאראס, אגדה של המפעל, ובסגל עדיין נמצאים מספר אקסים צהובים כמו ווייד בולדווין, סקוטי ווילבקין ובונזי קולסון. העזיבה של נייג’ל הייז דייויס ל-NBA היא מכה קשה עבור האלופה, אך הסגל של המאמן הליטאי עמוק מספיק כדי לאיים פעם נוספת על הגביע הגדול ביבשת.

הצטרפו: מיקאל ינטונן, ברנדון בוסטון, ארמנדו בקוט וטיילן הורטון-טאקר.

עזבו: מרקו גודוריץ’, נייזל הייז דייוויס, סרטאץ' שאנלי, אריק מקולום ודשון פייר.

יצליח להוביל את פנרבחצ'ה לבק טו בק? שאראס חוגג את התואר בעונה שעברה (IMAGO)

פנאתינייקוס

גלאקטיקוס. אלופת 2024 מחזיקה בסגל פשוט מפחיד שמשאיר אחריו אבק כוכבים לכל עבר. פנאתינייקוס צירפה בקיץ את טי ג’יי שורטס הנהדר ואת רישון הולמס, מה שהוביל לכך שבכל עמדה על המגרש יש לקבוצה היוונית עומק בלתי נגמר, כשמי שמוביל אותה הוא אולי השחקן הטוב במפעל, קנדריק נאן. כל דבר מלבד זכייה בתואר יהווה עבור קבוצתו של ארגין עתמאן כישלון חרוץ.

אם במאמן הטורקי עסקינן, אז ברור לכולם שהוא זה שימשוך את האש העונה, יחד עם הבעלים ינאקופולוס. לאחר שהוביל את נבחרת טורקיה למדליית כסף ביורובאסקט, המאמן המעוטר מגיע עם מטרה ברורה לעונה הזו. צפו ממנו להשתוללויות על הקווים, צעקות וכמובן אינספור עבירות טכניות, בזמן ששחקניו ינסו לא לצאת משלוותם ולאבד את עצמם תחת עול הציפיות הגבוהות.

הצטרפו: רישון הולמס, טי ג’יי שורטס, ניקוס רוגקאבופולוס, יואניס קוזלוגלו ווסיליס טוליופולוס.

עזבו: לורנזו בראון, דימיטריס מוראייטיס, כריטוס גאורגס, יאניס פאפאפטרו, טיבור פלייס, ווניין גבריאל ויאסון ביניס.

אחד השחקנים הטובים ביבשת. קנדריק נאן (IMAGO)

אולימפיאקוס

בדומה ליריבתה העירונית והמרה, גם הצד האדום של העיר אתונה מחזיק בסגל מעורר השתאות. אל סשה וזנקוב ואוון פורנייה הצטרף פרנק ניליקנה, שמרכיב מצבת גארדים מרשימה באופן חריג עם טיילר דורסי, תומאס ווקאפ, קינן אוואנס וסייבן לי. התחרות בין שתי היריבות המרות תעלה מדרגה הקיץ, כאשר הן נחשבות לשתיים מהפייבוריטיות לזכייה במפעל.

האדומים לא זכו בתואר מאז שנת 2013, כשבכל שנה הם מצליחים לאבד את האליפות בדרך שונה. עם הסגל המרשים העומד לרשות גאורגיס ברצוקאס, אין שום תירוץ לא להחזיר את התואר להיכל השלום והאחווה.

הצטרפו: פרנק ניליקנה, דונטה הול, טייסון וורד, אומירוס נטסיפולו וקוסטאס אנטטוקומפו.

עזבו: נייג’ל וויליאמס גוס, אומירוס נטסיפולו, לוקה וילדוסה, מוזס רייט וסטפנוס ספרטליס.

יוביל את אולימפיאקוס לזכייה ראשונה מאז 2013? אוון פורנייה (IMAGO)

ריאל מדריד

לחזור לקדמת הבמה. לאחר שבעונה שעברה סיימה במקום השביעי בלבד, אלופת 2023 רוצה לחזור להיות חלק משמעותי מהמפעל שהיא כה אוהבת. סרג'יו סקאריולו פותח קדנציה שנייה בקבוצה מבירת ספרד, ויחד עם החתמותיהם של טריי ליילס ותאו מלדון, ולצד הישארותם של כוכבים כגון וולטר טבארס, מריו הזוניה, פקונדו קמפאצו וכמובן סרחיו יויי הבלתי נגמר, אין סיבה שריאל מדריד לא תחזור לאיים על התואר.

הצטרפו: טריי ליילס, תאו מלדון, איזן אלמנסה, צ'ומה אוקיקי, גבריאלה פרוצ'ידה, איגור אמוסוב ודייויד קרמר.

עזבו: דקלן דורו, גילדס חימנס, קסבייה רתאן-מאייס, הוגו גונזלס, דז’נאן מוסא, סרג’ איבקה, ברונו פרננדו, אלי נדייה וסידי גווייה.

הסמל הגדול עדיין כאן, והוא מלא בתשוקה למשחק. סרחיו יול (IMAGO)

ברצלונה

סימני שאלה. הקטלונים מגיעים לאחר העונה הגרועה ביותר שלהם במאה ה-21, כשלא הצליחו לזכות באף תואר ואף לא להעפיל לחצי הגמר באף אחד משלושת המפעלים בהם השתתפו. הם אמנם צירפו בקיץ את וויל קלייבורן וטוקו שנגליה המנוסים, אך מדובר בשני שחקנים מבוגרים יחסית ומועדים לפציעות, במיוחד קלייבורן. הסגל שבנו בברצלונה מעורר הרבה תהיות, ולמאמן ז'ואן פניארויה תהיה עבודה לא פשוטה. בסגל בריא וכשקווין פאנטר הוא הכוכב המוביל אותה, היא עדיין איום רציני על המקומות הראשונים.

הצטרפו: מיילס נוריס, וויל קלייבורן, טוקו שנגליה, חואני מרקוס ומיילס קייל.

עזבו: ראול וילאר, ג’סטין אנדרסון, ג’בארי פארקר, אלכס אברינס, מתיה גרוייצ׳יץ׳, סאיון קייטה וצ'ימזי מטו.

המון בברצלונה תלוי בו. קווין פאנטר (IMAGO)

מונאקו

צעד קדימה. סגנית האלופה מהעונה שעברה רוצה לקפוץ צעד קדימה ולעלות אל המקום הראשון בפודיום. האיש על הקווים, ואסיליס ספאנוליס, יודע מה זה לזכות בתארים, וכדי להוביל את הקבוצה מהנסיכות לאחד כזה, הוא צירף לשירותיו את ניקולה מירוטיץ’ שמגיע לאחר שנים במילאנו.

מי שעדיין איתם הוא מייק ג’יימס, הכוכב הבלתי מעורער של הקבוצה, אך כידוע אחד כזה שיכול לקבל סיבוב ולהחליט שהוא פותח בשביתה. הרבה יקום וייפול על מצב הרוח של הגארד האמריקאי, במיוחד לאור עזיבתו של ג’ורדן לויד.

הצטרפו: דוד מישינו, נמניה נדוביץ', ניקולה מירוטיץ’, יואן מקונדו וקבאריוס האייס.

עזבו: ג’ורדן לויד, ויטו בראון, גיאורגיוס פאפאיאניס, מוחמדו גייטה ופטר קורנלי.

ייקח את מונאקו צעד קדימה? ואסיליס סספאנוליס (IMAGO)

רוצים תואר. ניקולה מירוטיץ' וחבריו החדשים במונאקו (IMAGO)

פרטיזן בלגרד

בשתי מילים – ז’ליקו אובראדוביץ’. המאמן הסרבי הוא פרטיזן בלגרד ופרטיזן היא המאמן הסרבי. אובראדוביץ’ נחשב כבר שנים ארוכות למאמן האירופי הגדול בכל הזמנים, ולאחר שפספס אשתקד את הפלייאין, הוא ינסה להוביל את קבוצתו חזרה לקדמת הבמה, בעיקר בזכות ההחתמה של ג’בארי פארקר וניסיון ה-NBA של שייק מילטון, כשאליהם מצטרף הפיני הצעיר שנגלה אלינו באליפות אירופה האחרונה, מיקה מורינן. רוב הסגל של הסרבים נשמר, ובעזרת הקסמים והצעקות של הגאון הסרבי על הקווים הכל אפשרי.

הצטרפו: שייק מילטון, ג’בארי פארקר, דילן אוסטקובסקי ומיקה מורינן.

עזבו: פרנק ניליקינה, אייזיאה מייק, אלכסה דימיטרייביץ’, ברנדון דייוויס ובאלסה קופריביצה.

הכוכב האדום בלגרד

מתיחת פנים. אקס מכבי ת”א, יאניס ספרופולוס, יצא למסע רכש מאסיבי בקיץ והצליח להנחית מהליגה שמעבר לים את דבונטה גראהם, בנוסף לשמות מוכחים ברמה האירופית כגון צ’ימה מונקה וסמי אוג’יילה. הרבה פרצופים התחלפו בבירת סרביה, ולאחר שבעונה שעברה זה הספיק למקום עשירי בלבד, תהיו בטוחים שהאוהדים המשולהבים לא יסתפקו בכך הפעם. בדומה ליריבתה העירונית, הכוכב תשאף לשפר עמדות ולחזור לימיה הגדולים, וכמובן להראות לפרטיזן מי היא הקבוצה הבכירה בעיר.

הצטרפו: דבונטה גרהאם, לזאר סטויקוביץ’, טייסון קרטר, חסיאל ריברו, אוגניין ראדוסיץ’, ג'ורדן נוורה, סמי אוג'לייה, אבוקה איזונדו, צ'ימה מונקה, סטפן מילינקוביץ׳ ופיליפ סקובלי.

עזבו: נובאק פבלוביץ’, מילוש תאודוסיץ’, ברנקו לאזיץ’, אנדריי קוסטיץ’, נמניה נדוביץ’, יאגו דוס סנטוס, אלכסיי נדליקוביץ', ג’ון בראון, לוקה מיטרוביץ’, מייק דאום, פיליפ פטרושב ורוקאס גידראייטיס.

פרטיזן זו הוא והוא זה פרטיזן. ז'ליקו אובראדוביץ' (IMAGO)

ינסה להראות שהוא לא פחות טוב מהאיש שמעליו. יאניס ספרופולוס (IMAGO)

וירטוס בולוניה

בנייה מחדש. לאחר שסיימה במקום הלפני האחרון בעונה שעברה, דושקו איבנוביץ’ כיוון לבנייה מחדש של הסגל, כשבראש ובראשונה עזבו שני הכוכבים וויל קלייבורן וטוקו שנגליה. במקומם הוחתמו שמונה שחקנים חדשים, כאשר המאמן ירצה לראות את שיתוף הפעולה בקו האחורי בין קרסן אדוארדס ללוקה וילדוסה נושא פירות מהרגע הראשון. על הנייר, הסגל של האיטלקים לא מרשים, אך נקודת האור עשויה להיות בדמותו של סאליו ניאנג. הצעיר האיטלקי המוכשר הראה ניצוצות יפים ביורובאסקט האחרון, ומצופה ממנו לעשות את קפיצת המדרגה.

הצטרפו: קרסן אדוארדס, לוקה וילדוסה, דריק אלסטון ג'וניור, אלן סמאילגיץ', כארים יאלוב, אברהם קנקה, סאליו ניאנג ואליו דיארה.

עזבו: איזאייה קורדינייה, מרקו בלינלי, ג’סטין הולידיי, וויל קלייברן, טוקו שנגליה, אנדרייס גרז'וליס, אקילה פולונארה ואנטה זיזיץ’.

מילאנו

שלוש שנים חלפו מאז הפעם האחרונה שמילאנו טעמה פלייאוף, ונראה שגם הפעם יהיה לה מאוד קשה לעשות זאת. אל הסגל המתחדש של אטורה מסינה הצטרפו לורנזו בראון ומרקו גודוריץ’ עטורי הניסיון, ויחד עם בראיינט דאנסטון ושאבון שילדס הם ינסו לקחת את הקבוצה האיטלקית קדימה. הצל של ניקולה מירוטיץ’ כבר לא מרחף באולם הביתי, ואולי זה מה שמסינה צריך כדי לשחרר את חניכיו.

הצטרפו: בראיינט דאנסטון, ולאטקו צ'נצ'אר, דווין בוקר, לורנזו בראון, קווין אליס ומרקו גודוריץ’.

עזבו: ניקולה מירוטיץ’, ננאד דימטרייביץ׳, פביאן קוזר, ג'ורדנו בורטולאני, גוליילמו קארוזו, לואיג’י סוייגו ופרדי גילספי.

מגיע להוביל את הסגל המתחדש של אטורה מסינה. לורנזו בראון (IMAGO)

דובאי

המרוויחה מההרחבה. דובאי היא אחת משתי הקבוצות החדשות במפעל, והיא היחידה שלא נמצאת פיזית באירופה (ישראל וטורקיה “נחשבות” חלק מהיבשת במפעלים האלה). מאמן הקבוצה ג’וריקה גולמאק יצא למסע רכש מרשים והחתים שמות מוכחים בזירה האירופית בכל עמדה על המגרש, כאשר מי שבולט מעל כולם הוא דזנאן מוסא, שמביא איתו הר של ניסיון מימיו הגדולים בריאל מדריד. יהיה מסקרן לראות מה תעשה החברה החדשה במועדון בשנתה הראשונה בליגה.

הצטרפו: פיליפ פטרושב, ג’סטין אנדרסון, דווין בייקון, אלכסה אברמוביץ’, סרטאץ' שאנלי, מפיונדו קאבנגלה, מוחמדו ג'ייטה, קנאן קמנייאס, מקינלי רייט, דז'נאן מוסא וקוסטה קונדיץ׳.

עזבו: לאון רדושביץ', וואל ארקאג׳י, ג’רי בוטסיל, איזייאה טיילור, ג'אקורי וויליאמס, אהמט דיבריולו, אלכסה אוסקוקוביץ׳, בורה יסאר ולייטון המונדס.

מוביל את החבורה של המצטרפת הטרייה. דז'אנן מוסא (IMAGO)

ולנסיה

לאחר הפסקה של שנה ביורוקאפ, הקבוצה הספרדית חוזרת למפעל הבכיר ביבשת. מי שיוביל אותה הוא אחד השמות המדוברים ביותר באירופה, ז'אן מונטרו, שיחד עם הגעתו של דריוס תומפסון ירכיבו קו אחורי לא רע בכלל. החתמה נוספת חשובה היא של ניל סאקו שיסייע בריבאונד, אך ככל הנראה זה לא יספיק על מנת להתברג בעשירייה הראשונה.

הצטרפו: דריוס תופמסון, קמרון טיילור, ניל סאקו, יאנקובה סימה ועומארי מור.

עזבו: כריס ג’ונס, סטפן יוביץ’, סמי אוג’לייה ויאנקובה סימה.

אחד השמות החמים ביבשת. ז'אן מונטרו (IMAGO)

באיירן מינכן

הרבה פרצופים חדשים אצל הקבוצה הגרמנית היחידה העונה במפעל. המאמן גורדון הרברט קיבל עשרה שחקנים חדשים, כולל הגארד הדינמי קמר בולדווין ואקס מכבי ת”א ווניין גבריאל. האם זה יספיק כדי לשחזר את המקום בפלייאין מהעונה שעברה? לא בטוח בכלל. אקס נוסף של הצהובים, רוקאס יוקובאיטיס, נפצע במהלך היורובאסקט עם נבחרת ליטא וגמר את העונה, מה שיעלה את דרגת הקושי עבור הרברט.

הצטרפו: סטפן יוביץ’, רוקאס יוקובאיטיס, איסיאהה מייק, קמר בולדווין, דייוויד מק'קורמק, אלכסה רדנוב, קסבייה רתאן-מאייס, לאון קרצר, ג׳אסטיניאן ג'סאפ ו-ווניין גבריאל.

עזבו: איוון וולף, ניק ווילר באב, קרסן אדוארדס, אונולרפ ביטים, דווין בוקר ודנקו ברנקוביץ’.

רוקאס יוקובאיטיס יורד מהמגרש פצוע במדי נבחרת ליטא. מכה קשה לבאיירן מינכן (IMAGO)

פאריס

עקביות. האם הקבוצה הצרפתית תצליח לשמור על עקביות? בעונת הבכורה שלה במפעל אשתקד, היא הפתיעה רבים כשסיימה במקום השמיני. עם זאת, ההצלחה מביאה איתה מחיר, ושני שחקנים משמעותיים עזבו את הקבוצה. הראשון הוא הסופרסטאר טי ג’יי שורטס שעבר לפנאתינייקוס, והשני הוא מיקאל ינטונן שהצטרף לאלופת אירופה פנרבחצ’ה. מה שנשאר הוא סגל די בינוני שצפוי להתברג בתחתית הטבלה, כשמצופה מנדיר חיפי לבצע את קפיצת המדרגה ולהפוך לשחקן מוביל ברמת היורוליג. עוד שם מסקרן שהצטרף הוא מיודעינו ג’רמי מורגן, אקס הפועל י-ם שירשום עונת בכורה במפעל היוקרתי.

הצטרפו: ג’רמי מורגן, אלן דוקוסי, אמאת׳ אמבאייה, ג'ואל אייאי, דרק ויליס, איסמאל באקו, למאר סטיבנס, ג’סטין רובינסון ומוחמד פיי.

עזבו: טי ג’יי שורטס, מיקאל ינטונן, מאודו לו, קולין מלקולם, טייסון וורד, בנג’ה סי, מאתיס דוסו-יובו, לאון קרצר.

אנדולו אפס

קונטנדרית? אם היו נשאלים על כך, כנראה שרוב האנשים היו ממקמים את אלופת 2021 ו-2022 בדרג השני של קבוצות היבשת, ממש מעט מאחורי הגדולות של המפעל. האתגר של איגור קוקושקוב הוא להתעלות על הציפיות ולהוכיח כי הקבוצה שהוא עומד בראשה שווה לפחות את הטייטל קונטנדרית.

אנדולו מציגה את אחד מהקווים האחוריים האימתניים בליגה, כשהתוספות של ג’ורדן לויד, איזאייה קורדינייה וניק ויילר באב מצטרפות אל פי ג’יי דוזייר ואל אחד הכוכבים הכי גדולים באירופה, שיין לארקין. הקו הקדמי של הטורקים עלול להוות עבורם את נקודת התורפה, למרות שאפשר למצוא שם את ארקאן אוסמני, שהיה נהדר ביורובסאקט האחרון וינסה להחזיק את מצבת הגבוהים של המועדון המעוטר מאיסטנבול.

הצטרפו: ג’ורדן לויד, קול סוויידר, איזאייה קורדינייה, שחמוס האזר, גאורגיוס פאפאיאניס, ניק ויילר-באב, דייוויד מוטאף וברייס דסרט.

עזבו: אלייז’ה בראיינט, דריוס תומפסון, רידבאן אונסל, דוגוס אוזדמירוגלו, ג’ורדן נאוורה, סטנלי ג’ונסון, דריק וויליס, דן אוטורו וסאליח אלטונטס.

שיין לארקין במדי נבחרת טורקיה. הרכז יוביל את אנאדולו אפס (IMAGO)

בסקוניה

עם מאמן חדש על הקווים בדמות פאולו גאלביאטי, כוכב ישן בדמות מרקוס הווארד, ולא הרבה כישרון מעבר לכך, לבאסקים מצפה עונה לא פשוטה. נכון, הספרדים תמיד מצליחים להוות איום פלייאין באיזשהו שלב במהלך העונה, אך נראה כי בעונה כל כך חזקה ועם סגל יחסית אפור, יהיה קשה מאוד לבסקוניה לעשות את קפיצת המדרגה וכנראה שהיא תסיים בחלק התחתון של הטבלה.

הצטרפו: מאמאדי דיאקיט, חמידו דיאלו, מתאו ספניולו, רודיאונס קורוקס, ראפה ויאר וקלמנט פריש.

עזבו: מרקיז נאוול, פיליפ רייסביץ’, אוגניין יארמז, קמר בולדווין, סנדר ראייסטה, פאבל סאבקוב, ניקוס רוגקאבופולוס’ ויט גרבר, סיידינה פיי, דונטה הול, צ’ימה מונקה ואוסמן אנדייה.

ז’לגיריס

הליטאים מגיעים לאחר שתי עונות בהן נכשלו בהעפלה לפלייאוף, וראו את עצמם מתדרדרים למקומות שאף קבוצה לא רוצה להיות בהם. ז’לגיריס מציגה קו אחורי טוב בדמות סילבן פרנסיסקו שנשאר בקבוצה, ואליו הצטרפו אלוף העולם הטרי מאודו לו וזוכה היורוליג לשעבר עם ריאל מדריד נייג’ל וויליאמס גוס.

ההבאה של מוזס רייט מוסיפה כח משמעותי מתחת לסלים, אך נראה שעמדות הפנים של הקבוצה חלשות באופן יחסי, דבר שיקשה עליה להתמודד עם אריות היבשת ולהתברג במקום גבוה. כמו המדינה ממנה היא באה, ז’לגיריס תילחם ולא תוותר על אף פוזשן ואף משחק. אל תתפלאו אם תראו אותה מתעלה על הציפיות.

הצטרפו: מאודו לו, נייג’ל וויליאמס גוס, אז'ולאס טובליס, מוזס רייט, דסטין סלבה ומנטאס רובסטביצ'וס.

עזבו: מנטאס יוזינאס, אייזיאה וונג, לוקאס לקוויצ'יוס, אלן סמאילגיץ', מת’יו מיטשל, ברייד מאנק, אלקסאס ביליאוסקאס ובראיינט דאנסטון.

תמשיך להסתמך על הניסיון שלו. ננדו דה קולו (IMAGO)

וילרבאן

לאחר שנים ארוכות במקומות האחרונים ביורוליג, הקבוצה הצרפתית “השתדרגה” אשתקד כשקפצה למקום ה-15. השנה, אם לא יהיו הפתעות, היא תחזור לגודל הרגיל שלה, כשעל הנייר היא נראית כמו הקבוצה החלשה במפעל. לאחר הפריצה שחווה בעונה שעברה, תאו מלדון עשה את המעבר המתבקש לריאל מדריד, ומה שנותר לווילרבאן זה להסתמך על הניסיון הבלתי נגמר של ננדו דה קולו ותומא הרטל. האם זה מה שיביא אותה לאזור הפלייאין? ככל הנראה לא, אבל אולי נחזה בגלין ווטסון ג'וניור פורץ קדימה.

הצטרפו: זאק סליאס, בודיאן מאסה, באסטיאן ווטייה, ארמל טראורה וגלין ווטסון ג'וניור.

עזבו: פריס לי, תאו מלדון, צ’ארלס קאודי, ניל סאקו, אנדרה רוברסון, יוהאן סיסוקו, בן בנטיל, ג’ופרי לוברן, טאריק בלאק, פול מבייה ואמבאייה נדייה.