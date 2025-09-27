"גם כשהחתמנו את סולומון היו לא מעט ספקות"

דניאל פארקה, מאמן לידס, ידוע כאדם רגוע ומאופק שממעט להיסחף אחר רעש תקשורתי או רשתות חברתיות. במסיבת העיתונאים האחרונה שלו, הוא עסק רבות בנושא "האופי" של שחקניו, וכדי להדגים את כוונתו, בחר להזכיר גם את שמו של מנור סולומון.

פארקה דיבר תחילה על אנטון שטאך, הקשר הגרמני שלו, והסביר שהדבר החשוב באמת הוא לא התדמית ברשתות אלא איך השחקן מתנהג על המגרש, תחת לחץ ובקצב של הפרמייר ליג. משם המשיך המאמן להדגיש בהקשר לדומיניק קלברט לווין, שגם בהחתמות קודמות, כשהיו סימני שאלה סביב שחקנים, הקבוצה ידעה להרוויח מהם. כאן העלה את שמו של סולומון, שאצלו היו חששות בשל פציעה ארוכת טווח, אך לבסוף הוכיח עצמו.

"גם כשהחתמנו את מנור סולומון, היו לא מעט ספקות בגלל פציעה ממושכת", אמר פארקה. "אבל הוא הראה יציבות, מקצוענות והשקעה, ובסופו של דבר הצלחנו להוציא ממנו שחקן שסיפק את הסחורה באופן קבוע".

אזכורו של סולומון על ידי פארקה אינו מקרי. הקשר הישראלי כבר הספיק להרשים העונה בוויאריאל, לשם עבר אחרי תקופתו באנגליה: הוא בישל שער חשוב מול אוססונה, ולאחר מכן כבש את שער הניצחון מול סביליה. בכך, רשם שער בכורה מהיר במיוחד בליגה הספרדית, הישג שזכה לשבחים גדולים בתקשורת המקומית.