יום שבת, 27.09.2025 שעה 13:52
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
78-65מנצ'סטר יונייטד11
77-45לידס12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

"גם כשהחתמנו את סולומון היו לא מעט ספקות"

מאמן לידס דניאל פארקה הזכיר את הישראלי במסע"ת שלו, כשנשאל על מצבם של שחקני הרכש: "מנור הראה יציבות, מקצוענות והשקעה, סיפק את הסחורה בקביעות"

|
דניאל פארקה ומנור סולומון (IMAGO)
דניאל פארקה ומנור סולומון (IMAGO)

דניאל פארקה, מאמן לידס, ידוע כאדם רגוע ומאופק שממעט להיסחף אחר רעש תקשורתי או רשתות חברתיות. במסיבת העיתונאים האחרונה שלו, הוא עסק רבות בנושא "האופי" של שחקניו, וכדי להדגים את כוונתו, בחר להזכיר גם את שמו של מנור סולומון.

פארקה דיבר תחילה על אנטון שטאך, הקשר הגרמני שלו, והסביר שהדבר החשוב באמת הוא לא התדמית ברשתות אלא איך השחקן מתנהג על המגרש, תחת לחץ ובקצב של הפרמייר ליג. משם המשיך המאמן להדגיש בהקשר לדומיניק קלברט לווין, שגם בהחתמות קודמות, כשהיו סימני שאלה סביב שחקנים, הקבוצה ידעה להרוויח מהם. כאן העלה את שמו של סולומון, שאצלו היו חששות בשל פציעה ארוכת טווח, אך לבסוף הוכיח עצמו.

"גם כשהחתמנו את מנור סולומון, היו לא מעט ספקות בגלל פציעה ממושכת", אמר פארקה. "אבל הוא הראה יציבות, מקצוענות והשקעה, ובסופו של דבר הצלחנו להוציא ממנו שחקן שסיפק את הסחורה באופן קבוע".

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

אזכורו של סולומון על ידי פארקה אינו מקרי. הקשר הישראלי כבר הספיק להרשים העונה בוויאריאל, לשם עבר אחרי תקופתו באנגליה: הוא בישל שער חשוב מול אוססונה, ולאחר מכן כבש את שער הניצחון מול סביליה. בכך, רשם שער בכורה מהיר במיוחד בליגה הספרדית, הישג שזכה לשבחים גדולים בתקשורת המקומית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */