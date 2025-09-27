יום שבת, 27.09.2025 שעה 13:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-107אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
316-37ג'ירונה19
211-56מיורקה20

שלושת זוכי כדור הזהב שלא הצביעו ללאמין ימאל

כוכב ברצלונה זכה בפרס קופה לצעיר הטוב ביותר של השנה כשקיבל 24 מ-27 קולות אפשריים מזוכי העבר של כדור הזהב. צבר יותר נקודות מכל המועמדים ביחד

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ביום שני האחרון הוכתרו כל הזוכים בטקס כדור הזהב, וכעבור ימים ספורים פורסמו תוצאות ההצבעות בפירוט. כעת נתמקד בדירוג הסופי של גביע קופה 2025, המוענק לשחקן הטוב בעולם מתחת לגיל 21.

הזוכה, בפעם השנייה ברציפות, לראשונה בהיסטוריה, הוא לאמין ימאל, עם 124 נקודות. בשונה מכדור הזהב, שמוכרע בידי 100 עיתונאים מ־100 המדינות המדורגות הגבוהות בדירוג פיפ"א, גביע קופה מוכרע על ידי כל זוכי כדור הזהב שעדיין בחיים.

כמעט קונצנזוס

בסך הכול השתתפו 27 כדורגלנים בהצבעה, כאשר קווין קיגן, מישל פלטיני וכריסטיאנו רונאלדו נעדרו. מתוכם, 24 הצביעו ללאמין ימאל כמנצח. רק רוברטו באג’ו (דזירה דואה, ז’ואאו נבש ולאמין ימאל), רוד חוליט (שלא כלל אותו בשלישייה: דואה, דין האוסן ופאו קוברסי), ופאבל נדבד (דואה, לאמין ויילדיז) לא הציבו אותו בראש.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

לעומתם, ריברה, בלוקין, סימונסן, רומניגה, בלאנוב, ואן באסטן, מתיאוס, פאפאן, סטויצ’קוב, וויאה, זאמר, רונאלדו, זידאן, ריבאלדו, פיגו, אואן, שבצ’נקו, רונאלדיניו, קנבארו, קאקה, מסי, מודריץ’, בנזמה ורודרי – כולם הצביעו בעדו. למעשה, לאמין ימאל השיג יותר נקודות (124) מכל שאר המועמדים גם יחד. בנוסף, הוא שיפר את הישגו מהשנה שעברה (113 נקודות), אז ניצח בבטחה את ארדה גולר (26) וקובי מיינו (20).

דירוג סופי – גביע קופה 2025

לאמין ימאל (ברצלונה) – 124 נק’.

דזירה דואה (פ.ס.ז’) – 72 נק’.

ז’ואאו נבש (פ.ס.ז’) – 23 נק’.

אסטבאו (פלמייראס) – 9 נק’.

קנאן יילדיז (יובנטוס) – 6 נק’.

דין האוסן (בורנמות’) – 5 נק’.

פאו קוברסי (ברצלונה) – 3 נק’.

רודריגו מורה (פורטו) – נקודה אחת.

איוב בועאדי (ליל) ומיילס לואיס סקלי (ארסנל) – 0 נק’.

מציאות אחרת

במקביל, מפתיע לראות את דפוסי ההצבעה של חלק מהעיתונאים בכדור הזהב. מתוך 100 המדינות שהצביעו, 24 כלל לא הציבו את לאמין בשלישייה. ביניהן: פרו, מונטנגרו, יפן, הונגריה, גינאה המשוונית (מדינת מוצא אמו), יוון, סקוטלנד, קמרון, בולגריה, בנין, סוריה, עומאן, קטאר (מקום 4), שבדיה, פינלנד, סלובקיה, אירלנד, קרואטיה, חוף השנהב (מקום 5), אוגנדה, קונגו הדמוקרטית, האיטי, עיראק (מקום 6) ומצרים (מקום 9). לעומת זאת, עיתונאים מאיחוד האמירויות, איראן, תוניסיה, מרוקו, אלג’יריה, ספרד, גרמניה, ברזיל, פולין, הולנד ואיטליה העניקו לו את מלוא הנקודות.

