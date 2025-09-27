המסר לטריאתלטים: אל תבואו לתחרות בספרד

האם ישראלים ייאלצו לדלג על תחרויות טריאתלון בשטח ספרדי בגלל סיכון ביטחוני? איגוד הטריאתלון האירופי הודיע לישראל כי עלולות להיות בעיות אבטחה בתחרות מסבב גביע העולם שתתקיים בסאוטה, קולוניה ספרדית במרוקו, ולכן הציע למתחרים לשקול את הגעתם.

בימים האחרונים האיגוד האירופי פנה למקבילו הישראלי והודיע כי בתחרות שנרשמו אליה ישראלים בסאוטה ב-5 אוקטובר יש לטענתו מורכבות ביטחונית, לכאורה בגלל גם האירועים האחרונים שהיו בספורט העולמי, ולכן הם רוצים לדעת מה בכוונתם לעשות והאם הם אכן ישתתפו באירוע.

בפנייתו, האיגוד האירופי אף הבהיר לישראלים כי במקרה שירצו להתחרות בסאוטה על אף הסיכון הביטחוני, ראשי הענף באירופה יעשו הכל כדי להבטיח את ביטחונם והשתתפותם בתחרות אחרי בחינת נושא האבטחה מול הספרדים. כלומר, לטענתם הישראלים לא יוחרמו מהאירוע אם יבחרו להגיע אליו.

שלב הרכיבה בטריאתלון (רויטרס)

בתחרות הקרובה בסאוטה היו אמורים להתחרות שני טריאתלטים ישראלים צעירים, שנרשמו באופן עצמאי אליה, אך ספק אם הם ייצאו אליה בעקבות ההודעה. הסיכון הביטחוני גדול באזור זה, במיוחד אחרי האירועים האחרונים בתחרות האופניים הוואלטה אספניה בה מפגינים פרו פלסטינים תקפו את הישראלים, מה שעורר סערה גדולה.

צמרת הספורט הישראלי, משרד התרבות והספורט ומשרד החוץ עודכנו בפרטים.