יום שבת, 27.09.2025 שעה 14:22
ספורט אחר  >> שחייה

המסר לטריאתלטים: אל תבואו לתחרות בספרד

באיגוד האירופי הציעו לישראלים לשקול מחדש הגעה לתחרות הקרובה בקולוניה ספרדית במרוקו, בטענה לסיכון ביטחוני, בעקבות האירועים האחרונים בספורט

|
טריאתלון (IMAGO)
טריאתלון (IMAGO)

האם ישראלים ייאלצו לדלג על תחרויות טריאתלון בשטח ספרדי בגלל סיכון ביטחוני? איגוד הטריאתלון האירופי הודיע לישראל כי עלולות להיות בעיות אבטחה בתחרות מסבב גביע העולם שתתקיים בסאוטה, קולוניה ספרדית במרוקו, ולכן הציע למתחרים לשקול את הגעתם.

בימים האחרונים האיגוד האירופי פנה למקבילו הישראלי והודיע כי בתחרות שנרשמו אליה ישראלים בסאוטה ב-5 אוקטובר יש לטענתו מורכבות ביטחונית, לכאורה בגלל גם האירועים האחרונים שהיו בספורט העולמי, ולכן הם רוצים לדעת מה בכוונתם לעשות והאם הם אכן ישתתפו באירוע.

בפנייתו, האיגוד האירופי אף הבהיר לישראלים כי במקרה שירצו להתחרות בסאוטה על אף הסיכון הביטחוני, ראשי הענף באירופה יעשו הכל כדי להבטיח את ביטחונם והשתתפותם בתחרות אחרי בחינת נושא האבטחה מול הספרדים. כלומר, לטענתם הישראלים לא יוחרמו מהאירוע אם יבחרו להגיע אליו.

שלב הרכיבה בטריאתלון (רויטרס)שלב הרכיבה בטריאתלון (רויטרס)

בתחרות הקרובה בסאוטה היו אמורים להתחרות שני טריאתלטים ישראלים צעירים, שנרשמו באופן עצמאי אליה, אך ספק אם הם ייצאו אליה בעקבות ההודעה. הסיכון הביטחוני גדול באזור זה, במיוחד אחרי האירועים האחרונים בתחרות האופניים הוואלטה אספניה בה מפגינים פרו פלסטינים תקפו את הישראלים, מה שעורר סערה גדולה.

צמרת הספורט הישראלי, משרד התרבות והספורט ומשרד החוץ עודכנו בפרטים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */