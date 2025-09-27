יום שבת, 27.09.2025 שעה 14:23
מאזן מושלם: מכבי כפ"ס ניצחה בדרבי בנערים ג'

פתיחת העונה המצוינת של הקבוצה מהשרון קיבלה עוד חותמת עם 2:6 נהדר נגד בית"ר כפר סבא, שלושער לרותם דדון. המאמן בלומברג: "אנחנו לא מסתנוורים"

מכבי כפר סבא (מועיד עויסאת)
מכבי כפר סבא (מועיד עויסאת)

המחזור השלישי בליגת שרון בשנתון נערים ג' יצא אתמול (שישי) לדרך. משחק מסקרן הפגיש במגרש קפלן בכפר סבא לדרבי עירוני את בית"ר המארחת ואת מכבי מזרח ("צו פיוס") האורחת, שזכתה בניצחונות בשני המחזורים הראשונים ושמרה על רשת נקיה, לעומת בית"ר, שקיוותה אחרי שני הפסדים לזכות בנקודות ראשונות לעונה זו. המשחק הניב שמונה שערים, אך היה במעמד צד אחד לכל אורכו ובסיומו חגגו המכבים ניצחון 2:6.

בדקה ה-18 עלו הבית"רים ליתרון 0:1 משער שכבש שי דואה, אך בעשר הדקות האחרונות של המחצית הראשונה שערים שכבשו רפאל שטאובר (31) ואיתי רייך (40) חוללו מהפך והעניקו למכבי יתרון 1:2. מכבי המשיכה את תנופת ההבקעות גם במחצית השנייה. בדקה ה-44 החל מופע ההבקעות של רותם דדון, שהעלה את הקבוצה ליתרון 1:3. שתי דקות לאחר מכן, שער שכבש אחמד טאהא הזניק את מכבי ליתרון 1:4. כעשרים דקות לאחר מכן, שער שכבש אורי גוילי צימק את יתרונה של מכבי ל-2:4. צמד שערים שכבש רותם דדון בשמונה הדקות האחרונות של המשחק השלימו שלושער אישי לשחקן, שהכפיל את מאזן שעריו העונתי וסייע לקבוצתו לזכות בניצחון 2:6.

ים בלומברג, מאמן מכבי כפר סבא, היה שבע רצון מקבוצתו, אך לא מיהר לצאת בהצהרות: "פתיחת עונה טובה עד כה, אבל אנחנו לא מסתנוורים ולא מסתפקים במה שעשינו עד כה. אנחנו בטוחים שאנחנו יכולים להציג יכולות יותר טובות, אנחנו עובדים קשה מאוד כדי להבטיח תוצאות טובות. המטרה שלנו העונה לעלות ליגה מהמקום הראשון, אבל בטוחים שיש עוד מספר קבוצות חזקות, שזו גם המטרה שלהן. נצטרך להמשיך לעבוד קשה באימונים ולהוכיח בכל משחק, שאנחנו הקבוצה הטובה ביותר בליגה, כמובן שבאמצעות כדורגל חיובי ושיפור השחקנים כיחידים וכקבוצה, כדי לעמוד במטרה".

במחזור הקרוב שחקני מכבי כפר סבא יקוו לשמור על מאזן מושלם, כשיארחו את איחוד בני בקה. שחקני בית"ר כפר סבא ינסו לחזור עם נקודות ליגה ראשונות ממשחק החוץ מול מכבי צורן.

