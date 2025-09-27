3 גמרים לנבחרת ישראל בהתעמלות בגביע האתגר

שלושה גמרים לנבחרת ישראל בהתעמלות מכשירים בתחרות גביע האתגר סומבטהיי שבהונגריה, ביניהם ארטיום דולגופיאט שהעפיל לגמר תרגיל הקרקע מהמקום הראשון.

דולגופיאט עלה לגמר בתרגיל הקרקע לאחר שסיים במקום הראשון את שלב המוקדמות עם ציון גבוה של 14.500 נקודות, כך שהוא מועמד למדליה גם בתחרות הזו.

בנוסף אליו, אייל אינדיג עלה לגמר סוס הסמוכות מהמקום הראשון עם ציון של 14.450 נקודות. גם רון פיאטוב העפיל לגמר המקבילים בזכות 14.150 נקודות שקיבל על הביצוע במוקדמות, שהביא אותו לגמר הזה מהמקום השלישי.

התחרות בהונגריה היא אחת מתחרויות ההכנה לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, שתתקיים באינדונזיה וספק רב אם הישראלים יורשו לצאת אליה.