ארד למילפלדר ושהאין באליפות העולם בסין

ממשיכים להרשים: צמד החותרים, שזכו יחד בארד גם בפאריס, קטפו את המקום השלישי בטורניר היוקרתי ב-2,000 מטרים במעורבים, עם זמן יפה של 8:17.15

|
שחר מילפלדר וסאלח שאהין (הוועד הפראלימפי הישראלי)
שחר מילפלדר וסאלח שאהין (הוועד הפראלימפי הישראלי)

החותרים בסירה זוגית מעורבת, שחר מילפלדר וסאלח שאהין זכו הבוקר (שבת) במדליית הארד באליפות העולם המתקיימת בסין. שחר וסאלח סיימו במקום השלישי אחרי שסיימו את מסלול ה-2000 מטרים ב-8:17.15 דקות. השניים היו קרובים מאוד לזכייה בכסף, אלא שהצמד הגרמני שהגיע למקום השני עקף אותם בשניות האחרונות, וניצח בהפרש של שנייה וחצי. למקום הראשון הגיע הצמד הסיני. המאמנים  הם דימה מרגולין וסרגי בוקריב.

נזכיר שצמד החותרים השיגו מדליה אדירה גם במשחקים הפראלימפיים בפאריס 2024, כשסיימו במקום השלישי וקטפו ארד התחרות המעורבת. אלה היו המשחקים הפראלימפיים הראשונים של צמד החותרים. מילפלדר הייתה שחקנית כדורסל בעברה, שחלתה ונאלצה לעבור הסרה של חלק מאגן שמאל עקב המחלה. היא התנדבה לשירות צבאי ושירתה כמדריכה וקצינה בחיל האוויר.

מורן סמואל משכה את שחר לכיון החתירה ובאליפות העולם 2023 הגיעו למקום הראשון ובאליפות אירופה באותה השנה הגיעו אל המקום השישי. באליפות העולם 2024 הגיעו אל המקום הרביעי. חברה לסירה, סאלח שאהין, הוא ישראלי-דרוזי, שירת בצנחנים ולאחר מכן עבד כמאבטח ברשות שדות התעופה. בשנת 2005 נפצע בפיגוע במעבר קרני שעל גבול עזה, כאשר מחבלים חדרו למקום והוא הסתער עליהם בגבורה.

סאלח חיסל שלושה מחבלים, אבל תוך כדי המאבק חטף ארבעה כדורים ברגל שמאל ופונה לבית החולים בהכרה, שם עבר ניתוח של כ-17 שעות כדי להציל לו את הרגל. מסדרת השיקום הוא חזר לאהבה שלו, הכדורסל, שיחק בקבוצת בית הלוחם ואז הכיר את החתירה. הוא התחיל עם חתירה בסירה קבוצתית, אך לקח הפסקה מהספורט כדי לטפל בגוף ובפציעה ועבר לחתירה אישית. בהמשך עבר להתאמן עם מילפלדר, כשבמאי האחרון הבטיחו הצמד את השתתפותם במשחקים בפאריס וכאמור גם זכו במדליית ארד.

