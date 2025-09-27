זרגרי בקישור של בית"ר, אצילי וחוגי גם כן ב-11

יש משחקים שיכולים להגדיר רבות לאן עונה הולכת, ואמנם אנחנו רק במחזור החמישי בליגת העל, אך מרגיש שעבור בית”ר ירושלים ישוחק היום (שבת, 20:00) מפגש שכזה. הצהובים שחורים יתארחו אצל מכבי בני ריינה, במטרה להשיג ניצחון שני ברציפות וכן להתברג בצמרת הגבוהה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קארבלי, לוקה גדראני, אריאל מנדי, אביאל זרגרי, עדי יונה, דור מיכה, ירדן שועה, עומר אצילי, דור חוגי.

ההרכב בני ריינה: גד עמוס, נאאל חוטבא, מילאדין סטבנוביץ', ג’וניור פיוס, נבו שדו, עמנואל בנדה, עילאי אלמקייס, אנטוניו ספר, איאד חלאילי, מוחמד שכר ואסיל כנאני.

סלובודאן דראפיץ' וברק יצחקי (עמרי שטיין)

החבורה של ברק יצחקי חוותה טראומה, כפי שהגדיר אותה המאמן, עם אותו הפסד להפועל תל אביב בבלומפילד בתוספת הזמן. בית”ר שבה לנצח מאז עם 1:2 על עירוני קריית שמונה, אך היא לא הבריקה וכעת הגיע הזמן לשוב ליכולת שהתרגלנו לראות מסוללת הכוכבים שיש בבירה.

מנגד, בני ריינה חוותה טראומה, ספורטיבית כמובן, משלה בשבוע שעבר, כשהפסידה 6:1 להפועל פתח תקווה, הפסד לא נעים בכלל עבור סלובודאן דראפיץ’ וחניכיו. אותם חניכים נקראו להתאמן בשבע בבוקר לאחר ההשפלה הזו, וכעת נראה האם הסטירה הזו עזרה או לא.

בעונה שעברה נפגשו שני הצדדים שלוש פעמים. אמנם פעמיים בית”ר ניצחה בגדול עם 0:2 בגרין ועוד 1:5 מהדהד בחצי גמר גביע המדינה, אבל רבים זוכרים את ה-1:4 האדיר של ריינה על הירושלמים בטדי, מעט אחרי שעומר אצילי חזר והתקוות עלו בבירת ישראל.