ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

אלקוקין וסילבה יפתחו בהפועל ת"א, לויזו בספסל

טוריאל ודאפה ישלימו את ההתקפה של ברדה ב-19:45 נגד הפועל חיפה, כשהרכש החדש ימתין לבכורה: קרייב ופלקאו באמצע. ביטון פותח מנגד. ההרכבים בפנים

|
שחקני הפועל תל אביב בעננים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בעננים (רדאד ג'בארה)

אם יש קבוצה שהייתה חסרה לליגת העל זו הפועל תל אביב, ולא רק שהיא חזרה, אלא היא חזרה בענק. החבורה של אליניב ברדה מפרקת כמעט כל מה שזז, והיום (שבת, 19:45) היא תנסה להמשיך בכושר הזה כאשר האדומים יארחו את הפועל חיפה במסגרת המחזור החמישי בליגה הבכירה בישראל, באצטדיון בלומפילד.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל, שאנדה סילבה ודניאל דאפה.

ההרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, סאנה גומז, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רג'יס אנדו, רועי זיקרי וג’בון איסט.

אם נשים 2:2 נגד ריינה, שגם אז חניכיו של ברדה חזרו בתוספת הזמן בחיסרון מספרי, אז יש 1:2 על ק”ש, 2:3 שייזכר עוד שנים קדימה על בית”ר ירושלים ו-2:6 מפלצתי על אשדוד במחזור הקודם, וזה מבלי שהזכרנו ניצחון בטרנר על ב”ש בחצי גמר גביע הטוטו, ועלייה לגמר.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

אז הפועל חזרה ובגדול, אבל אם יש משהו שלמדנו על ברדה זה שהוא לא מסתנוור ומחזיר את שחקניו לקרקע, וכעת האדומים רוצים לנצח ולהמשיך במאבק שלהם על פלייאוף עליון ואולי אפילו על מקום באירופה, כשמי שינסה להמשיך להוביל הוא סתיו טוריאל שבכושר מטורף.

בצד השני, החבורה מהכרמל פתחה רע מאוד בטוטו, אבל בליגה היא דווקא נראית טוב מאוד והיא עם שבע נקודות מתוך 12 אפשריות, כשהמחמאות הן לגל אראל. הצפוניים אפילו הוציאו 1:1 בדרבי היוקרתי נגד מכבי חיפה בשבוע שעבר, ויש לציין שהם היו לא רחוקים בכלל מלנצח את המפגש אם לא הופעה גדולה של שוער הירוקים, גיאורגי ירמקוב.

