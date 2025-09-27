חוזר ל-11: גלוך בהרכב אייאקס נגד נאק ברדה

בתקופה האחרונה אוסקר גלוך די איבד את מקומו בהרכב של אייאקס, אך לפעמים שער אחד יכול לעשות את כל ההבדל. היהלום הישראלי סידר 2:2 דרמטי מול פ.ס.וו איינדהובן במשחק הכי גדול בהולנד במחזור הקודם, והיום (שבת, 17:30) הוא יעלה בהרכב הפותח של קבוצתו נגד נאק ברדה.

כבר מספר משחקים שגלוך עלה מהספסל, אבל אחרי השער נגד היריבה המיתולוגית שסידר נקודה יקרה בסיום, ג’ון הייטינחה החליט לפתוח עם גלוך שוב, ככל הנראה בעמדת החלוץ המדומה בהיעדרו של ואוט ווחהורסט, שפצוע ולא כשיר.

אייאקס במקום השלישי כשמקדימות אותה שתי היריבות הכי גדולות שלה, פיינורד ופ.ס.וו איינדהובן. הקבוצה מאמסטרדם יודעת שניצחון יעלה אותה לפחות באופן זמני מעל פ.ס.וו, לה 13 נקודות לעומת ה-12 של אייאקס, כאשר פיינורד בוודאות תסיים את המחזור בפסגה כשיש לה 16 נקודות משלה.