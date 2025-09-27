כשמגיע, מגיע: סולומון בהרכב הפותח נגד בילבאו

מנור סולומון הביא את הקסמים שלו גם לספרד בשני המשחקים הראשונים. בבכורה שלו הוא עלה מהספסל, בישל תוך שתי דקות בנגיעה הראשונה שלו והחל במהפך של ויאריאל ב-1:2 על אוססונה. משחק לאחר מכן שוב עלה מהספסל, ושוב תוך 2 דקות תרם, הפעם עם גול ראשון ודרמטי שסידר 1:2 מאוחר לצהובים על סביליה בחוץ.

אז התרומה עשתה את שלה, והיום (שבת, 22:00) במשחק נגד אתלטיק בילבאו בבית (שידור חי בערוץ ONE) הקיצוני כבר קיבל את המושכות, כאשר המאמן מרסילנו פרסם את ה-11 הפותחים בהתמודדות וסולומון הוא בין השמות בדף, מה שאומר שהוא יערוך הופעת בכורה בהרכב הפותח.

הרכב ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מורינו, רפא מרין, רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה, תומאס פארטה, פאפה גיי, איליאס אחומאש, מנור סולומון, ניקולאס פפה וג’ורג’ מיקאוטדזה.

ויאריאל פתחה את העונה בצורה אדירה, כשהיא בצמרת הגבוהה אחרי שישה מחוזרים. הצוללת הצהובה ניצחה ארבעה משחקים מתוך השישה, סיימה אחד בתיקו ובנוסף הפסידה, מה שנותן לה 13 נקודות מתוך 18 אפשריות. גם בילבאו החלה טוב עם 10 נק’, וניצחון שלה בלה סרמיקה ישווה את מאזן הנקודות של שני הצדדים.