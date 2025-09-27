רוסיה ובלארוס לא הושעו מהענפים הפראלימפים

הנציגים הישראלים המשתתפים באסיפה הכללית של הוועד הפראלימפי הבינלאומי שהתכנסה בקוריאה, יו"ר הוועד הפראלימפי משה מוץ מטלון והמנהל המקצועי של הוועד ד"ר רון בולוטין, מדווחים כי האסיפה דחתה היום (שבת) ברוב קולות הצעות החלטה להשעיה של הוועדים הפראלימפים הרוסי והבלארוסי, שעמדו על סדר היום.

ההחלטה היום מאפשרת השתתפות מלאה של הספורטאים תחת דגל והמנון רוסי ובלארוסי. בדיון שנערך לפני ההצבעה החשאית אמר הנציג האיראני שיש להשעות את ישראל המבצעת, לדבריו, רצח עם בעזה והפציצה באיראן. הנציג הרוסי בטיעונים שלו הזכיר 8 פעמים את ישראל וטען להפליה בהצעת ההשעיה שמועלית רק נגד רוסיה. גם הנציגים מטוניסיה ודרום אפריקה הזכירו בדבריהם את ישראל והמלחמה בעזה.

ההחלטה לבטל את השעיית הרוסים תקפה ורלוונטית כבר למשחקי החורף הפראלימפיים במרץ 2023. ההחלטה מבטאת את הרוח הפראלימפית שלא לערב סכסוכים בינלאומיים וספורט, בתקווה שתמנע בעתיד הצעות החלטה דומות להשעיית ישראל. החלטה זו תקפה למשחקם ולאליפויות המתקיימים תחת הוועד הפראלימפי הבינלאומי. לגבי אליפויות המנוהלות על ידי איגודים עצמאיים ההחלטה היא בידי האגוד הרלבנטי.