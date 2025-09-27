יום שבת, 27.09.2025 שעה 10:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"פלורס מבין את משמעות המשחקים הקרובים"

במכבי חיפה נערכים למשחק הקרוב מול הפועל באר שבע: "פלורס למד וניתח אותם". פיטר אגבה צפוי לפתוח לראשונה בהרכב, ככל הנראה על חשבון מתיאס נהואל

|
דייגו פלורס (שחר גרוס)
דייגו פלורס (שחר גרוס)

במכבי חיפה העבירו אתמול הילוך לקראת משחקה של הקבוצה ביום שני מול הפועל באר שבע (20:30). המאמן דייגו פלורס חילק את השחקנים לשתי קבוצות ותרגל מספר דברים. פיטר אגבה יערוך הופעת בכורה בהרכב של פלורס, כנראה חשבון מתיאס נהואל.

המאמן היה משוכנע לאורך הדרבי האחרון שנהואל יעשה לו את ההברקה המיוחלת למרות החולשה שהקשר גילה לאורך המשחק. הדבר כמעט הצליח לו, אבל כזכור בתוספת הזמן נהואל החטיא כאשר בעט מזווית קשה לעננים. פלורס מודע לרצון הגדול לנצח את ב"ש ולהשכיח את התיקו המאכזב שפתח פער של 4 נקודות מהפסגה.

"לאורך כל השבוע פלורס למד את ב"ש וניתח אותה. הוא מבין היטב את המשמעות של שני המשחקים הקרובים מול ב"ש ומכבי ת"א", אמרו בסביבתו של המאמן.

פלורס: "אנחנו בונים קבוצה מחדש"

על פי הניתוח של הדרבי ניתן היה לראות כי עלי מוחמד עם קצת יותר מגע פיזי לא היה צריך לאבד כדור שהפך למתפרצת של הפועל חיפה בדרך לשער השוויון, וזאת גם הסיבה שפלורס דורש משחק אגרסיבי יותר במרכז השדה שאמור לכלול את עלי מוחמד, איתן אזולאי ופיטר אגבה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */