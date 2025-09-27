יום שבת, 27.09.2025 שעה 10:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-107אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
316-37ג'ירונה19
211-56מיורקה20

"בספרד הכי מהר": הנתון המרשים של סולומון

ב'אס' החמיאו לישראלי שהבקיע בכל ליגה בה שיחק: "היה זקוק לשני משחקים בלבד, השפעה מיידית". האם יפתח בהרכב מול בילבאו (22:00, חי בערוץ ONE)?

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון מקבל מחמאות גדולות בספרד רגע לפני המשחק של ויאריאל מול אתלטיק בילבאו הערב (שבת, 22:00 בערוץ ONE) ולאחר שער הניצחון שכבש מול סביליה, כשב’אס’ שיבחו את הישראלי על הנתון המיוחד שלו.

"הקשר כבר רשם את שמו בארבע ליגות שונות, אבל מעולם לא עשה זאת כל כך מהר", נכתב. "ב-23 דקות מול אוססונה הוא הספיק לבשל את השער שהוביל למהפך, ובשש דקות בלבד מול סביליה, הוא הכריע את המשחק. נתון שממחיש את ההשפעה המיידית שלו", הוסיפו.

"סולומון כבש בליגה האוקראינית, בפרמייר ליג, בליגת המשנה באנגליה ובליגת העל הישראלית וכעת הוא כבר על המפה גם בלה ליגה", נכתב. ב"אס" סיכמו: "זו הפעם המהירה ביותר שסולומון מצא את הרשת בקבוצה חדשה. בשחטאר דונייצק הוא היה צריך לחכות לעונה השנייה, במכבי פתח תקווה ל־20 משחקים, בלידס עד המחזור ה־16, ובטוטנהאם ובפולהאם עד למחזור ה־23. בוויאריאל – זה הגיע אחרי שישה מחזורים בלבד (ושני משחקים בפועל על הדשא)".

מנור מגיש: שבוע חלומי בספרד!

עם זאת, ולמרות הנתונים המרשימים והכניסה המהירה לעניינים, ב’אס’ מציינים כי סולומון לא צפוי לפתוח בהרכב של ויאריאל במשחק מול אתלטיק בילבאו, שנחשב למבחן קשה במיוחד עבור קבוצתו של מרסלינו. ב’מארקה’, לעומת זאת, סבורים שהוא כן עשוי לקבל את המקום ב-11 הפעם, כך שישנם דיווחים סותרים ונותר רק לראות כיצד מרסלינו יבחר לפעול בערב.

