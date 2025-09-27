"בספרד הכי מהר": הנתון המרשים של סולומון

מנור סולומון מקבל מחמאות גדולות בספרד רגע לפני המשחק של ויאריאל מול אתלטיק בילבאו הערב (שבת, 22:00 בערוץ ONE) ולאחר שער הניצחון שכבש מול סביליה, כשב’אס’ שיבחו את הישראלי על הנתון המיוחד שלו.

"הקשר כבר רשם את שמו בארבע ליגות שונות, אבל מעולם לא עשה זאת כל כך מהר", נכתב. "ב-23 דקות מול אוססונה הוא הספיק לבשל את השער שהוביל למהפך, ובשש דקות בלבד מול סביליה, הוא הכריע את המשחק. נתון שממחיש את ההשפעה המיידית שלו", הוסיפו.

"סולומון כבש בליגה האוקראינית, בפרמייר ליג, בליגת המשנה באנגליה ובליגת העל הישראלית וכעת הוא כבר על המפה גם בלה ליגה", נכתב. ב"אס" סיכמו: "זו הפעם המהירה ביותר שסולומון מצא את הרשת בקבוצה חדשה. בשחטאר דונייצק הוא היה צריך לחכות לעונה השנייה, במכבי פתח תקווה ל־20 משחקים, בלידס עד המחזור ה־16, ובטוטנהאם ובפולהאם עד למחזור ה־23. בוויאריאל – זה הגיע אחרי שישה מחזורים בלבד (ושני משחקים בפועל על הדשא)".

מנור מגיש: שבוע חלומי בספרד!

עם זאת, ולמרות הנתונים המרשימים והכניסה המהירה לעניינים, ב’אס’ מציינים כי סולומון לא צפוי לפתוח בהרכב של ויאריאל במשחק מול אתלטיק בילבאו, שנחשב למבחן קשה במיוחד עבור קבוצתו של מרסלינו. ב’מארקה’, לעומת זאת, סבורים שהוא כן עשוי לקבל את המקום ב-11 הפעם, כך שישנם דיווחים סותרים ונותר רק לראות כיצד מרסלינו יבחר לפעול בערב.