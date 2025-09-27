יום שני, 29.09.2025 שעה 10:17
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
153-225באיירן מינכן1
133-115בורוסיה דורטמונד2
127-75לייפציג3
913-175איינטרכט פרנקפורט4
96-75שטוטגרט5
88-105באייר לברקוזן6
79-105פ.צ. קלן7
79-95פרייבורג8
78-85סט. פאולי9
711-95הופנהיים10
711-85אוניון ברלין11
57-75וולפסבורג12
58-25המבורג13
46-55מיינץ14
414-85ורדר ברמן15
312-85אוגסבורג16
310-45היידנהיים17
212-55בורוסיה מנשנגלדבאך18

נוייר החמיא: הארי קיין לא פחות טוב מלבנדובסקי

אחרי שהאנגלי שבר שיא אדיר של רונאלדו והולנאד ב-0:4 על ברמן, חבריו הרימו. גורצקה: "לא יודע מי יכולה לעצור אותו". האנגלי דיבר על חזרה לאנגליה

|
הארי קיין חוגג (IMAGO)
הארי קיין חוגג (IMAGO)

הארי קיין הוא ללא ספק אחד החלוצים הטובים בעולם כיום, ואחד הטובים בעידן האחרון בכדורגל העולמי. האנגלי שבר שיאים באנגליה, ומאז שעבר לגרמניה הוא עושה זאת גם במדי באיירן מינכן, ואתמול (שישי) הוא שם מאחור את ארלינג הולאנד ואת כריסטיאנו רונאלדו ב-0:4 של הבווארים על ורדר ברמן, בו כבש צמד גדול.

לנורבגי ולפורטוגלי לקחו 105 משחקים כדי להגיע ל-100 שערים במועדון שלהם, והארי קיין עם הצמד הגיע למאה שערים במדי באיירן, רק שהוא שיחק 104 משחקים, זה אדיר אותו הוא ניפץ. מי שהחמיא הוא מנואל נוייר, שלא פחד להשוות: “רוברט לבנדובסקי? כולם יודעים מי היה רוברט עבורנו, וברור שקיין הוא לא פחות טוב. מה שהוא עושה יוצא דופן, והשיא הזה נדיר”.

גם לאון גורצקה החמיא: “קיין לגמרי למעלה שם בקטגוריה של הולאנד ורואנלדו. אם נמשיך לשחק ככה, לא יודע מי תוכל לעצור אותו. מה שיפה בקיין זה האופי שלו, הדרך בה הוא עובד עבור הקבוצה ולא רק עבור עצמו. הוא לא שחקן שפשוט מחכה ברחבה לכבוש, הוא עובד קשה עבור הקבוצה. הוא אחד הצנועים ונחמדים שפגשתי, אנחנו כל כך שמחים שיש לנו אותו”.

הארי קיין מאושר (IMAGO)הארי קיין מאושר (IMAGO)

קיין נשאל בסיום דווקא האם הוא חושב על לחזור לאנגליה על מנת לשבור את השיא של אלן שירר שם. כזכור, שירר הוא מלך שערי הפרמייר ליג עם 260 גולים, וקיין עזב את טוטנהאם ועבר לבאיירן כשיש לו 213 גולים בליגה האנגלית, ולכן אם ישוב לממלכה, הוא רחוק 47 גולים: “זה ממש לא במחשבות שלי כרגע”, אמר האנגלי. “כשעזבתי את אנגליה אז כן חשבתי שיום אחד אחזור כדי לשבור את השיא, אבל מאז שהגעתי אני כל כך נהנה לשחק ברמות הללו”.

קיין המשיך: “אני לא חושב על לחזור, אני מאוד מרוצה כאן. יש לי עוד שנתיים בחוזה, ואני נהנה מכל רגע. אני אוהב את המועדון, את המאמן, את השחקנים, באיירן מינכן זה המקום הטוב ביותר עבורי כדי לזכות בתארים. הארכת חוזה? זה לגמרי משהו שאפשר לדון עליו, נותרו לו עוד שנתיים אז אין צורך להיכנס לפאניקה. אני חושב שמרוצים ממני, ואני בוודאות מרוצה להיות כאן”.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
