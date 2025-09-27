יום שני, 29.09.2025 שעה 10:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
810-86ולנסיה12
77-57אוססונה13
514-117לבאנטה14
510-77ראיו וייקאנו15
59-67סלטה ויגו16
511-77ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"גרם לאלונסו להתאהב": האס של ריאל לדרבי

האמון הגדול של מאמן ריאל מדריד במסטנטואונו משתלם. כבש שער ענק מול לבאנטה, ועקף את ויניסיוס באחוזי דריבל וחטיפות. יפתח ב-17:15 (חי בערוץ ONE)

|
אלונסו ומסטנטואונו (IMAGO)
אלונסו ומסטנטואונו (IMAGO)

זה היה נראה עניין של זמן, אבל פרנקו מסטנטואונו לא נתן לנו לחכות עוד. מול לבאנטה קיבל את אור הזרקורים וכבש שער נפלא ברגל החלשה שלו, שהפך לפריצת הדרך הרשמית של מספר 30 החדש של ריאל מדריד. במשחקו השישי הוא מצא סוף סוף את הרשת. צ'אבי אלונסו רואה איך ההשקעה שלו באמון חסר הפשרות בשחקן הארגנטינאי משתלמת, ומבססת אותו כשחקן הרכב כמעט מיידי. הוא היה זקוק לשער שישקף את העבודה החשובה של הקיצוני גם בהגנה. לפי הסטטיסטיקה, הוא מתאמץ ומתרכז יותר מקיליאן אמבפה ומוויניסיוס.

גודלה של ריאל מדריד לעיתים מכביד על שחקני התקפה צעירים, בעיקר כאלה שמגיעים בסכומים עצומים לגילם (אנלקה ולוקה יוביץ', לדוגמה, קרסו תחת הלחץ). אבל מסטנטואונו נראה חסין ללחצים האטמוספריים הללו. הוא נחת על הרגליים אצל צ'אבי אלונסו, וגם אצל הקהל ששר את שמו כבר במשחק מול אוססונה בברנבאו עוד לפני שערך בכורה. הקבוצה לא רק שלא נפגעה מהנוכחות שלו, אלא שהוא חלק מוצק מהקבוצה שניצחה שבעה משחקים משבעה.

“מסטנטואונו נועז וגרם לאלונסו להתאהב. הוא מנסה, ומצליח. לדוגמה, מול מארסיי, במשחקו הראשון בליגת האלופות, ביצע שני מהלכים מרהיבים בתוך הרחבה שכמעט הסתיימו בשערים. אחוזי הדריבל המוצלחים שלו (42.3%) טובים משל ברהים (40%), רודריגו וגולר (36.4%), ולהפתעה, גם טובים משל ויניסיוס (35%). אמבפה הוא הטוב ביותר בהתקפה של מדריד עם 66.7% הצלחה”, ניתחו בספרד.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

במקום שבו הוא משיג יתרון על שני כוכבי ההתקפה הגדולים של הקבוצה הוא בהתגייסות למשימות הפחות זוהרות: הגנה. עד כה חטף יותר כדורים (16) מוויניסיוס (15) ומספר זהה לאמבפה, אף ששיחק כמעט בחצי מכמות הדקות (362) מהצרפתי (617).

זו האינטנסיביות שהחזירה לצ'אבי אלונסו את האמון, אמון שנבנה עוד לפני החתימה הרשמית במדריד. "צ'אבי התקשר אליי, זה היה חשוב מאוד עבורי שהוא הראה את האמון הזה", אישר הקיצוני הארגנטינאי, וחיזק את דברי המאמן עצמו במהלך מונדיאל המועדונים. "זו הייתה שיחה פרטית, אבל השיחה שלו נתנה לי המון ביטחון, זה היה משמעותי מאוד", הוסיף.

חורחה ולדאנו הדגיש בדיוק את הנקודה הזו: מושג האמון. "צריך להעניק אותו לשחקן, כי זה הדבר היחיד שלוקח את הכישרון עד לקצה גבול האפשרויות שלו. השחקנים צריכים לדעת שלא יקבלו רק הזדמנות אחת, אלא שיתמכו בהם במסע למצוינות", הסביר קול סמכותי במועדון. "אני סומך עליו, הנחיתה שלו הייתה נכונה, הוא צריך לשכנע את האנשים ולשם כך דרושה ברק... ולדעתי לרגל שמאל שלו יש את הברק הזה".

פרנקו מסטנטואונו. שם קשה שקל לזכור (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו. שם קשה שקל לזכור (IMAGO)
