"CR7 עדיין המלך", "הרס לבנזמה את המסיבה"

אמנם הארי קיין שבר את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו אתמול (שישי) והגיע ל-100 שערים ב-104 משחקים, כאשר CR7 וגם ארלינג הולאנד עשו זאת ב-104, אבל הפורטוגלי ממשיך לנפץ תקרות גם בימים אלו ואמש הוא חגג עם 0:2 של אל נאסר על אל איתיחאד. ערב המשחק אלו היו שתי הקבוצות היחידות שמושלמות בסעודיה, אך כעת רק אחת נשארה כזו.

הפורטוגלי כבש את השני מבישול של סאדיו מאנה, והגיע ל-946 קריירה. המרדף לגול ה-1,000 נמשך ורונאלדו רחוק כעת 54 שערים מכך, והציפייה היא שאם הוא ימשיך לעוד עונה מעבר לזו ויהיה בריא המטרה ההיסטורית הזו תושג, בגלל שהוא משחק גם בקבוצה ועדיין בנבחרת, ועדיין מחורר שערים בשתי החולצות הללו.

כריסטיאנו פתח בצורה מאוד מרשימה את העונה עם אל נאסר, כאשר יש לציין שהגול אתמול היה נגד חברו הטוב לשעבר קארים בנזמה, שזכו בהכל יחד בריאל מדריד. לרונאלדו זה היה שער רביעי העונה רק בליגה בארבעה משחקים, לצד עוד גול ובישול אחד בסופרקאפ שהיה והוא מעורב בשישה שערים כבר העונה, לא כולל בנבחרת.

כריסטיאנו רונאלדו בעננים (IMAGO)

בספרד כרגיל הרימו לפנומן הפורטוגלי, כשב’אס’ הכריזו בכותרת: “כריסטיאנו הוא עדיין המלך”, ועוד נרשם: “אם צריך להסביר בקצרה את רונאלדו אז זה דיוק ורעב, ועדיין יש את זה. כרגיל, הוא ממשיך לכבוש”. ב’מארקה’ רשמו: “רונאלדו הרס לבנזמה את המסיבה. קארים הגיע לחגוג, אבל הבעיה שמולו עמד חברו הוותיק וכולם יודעים שהחבר הוותיק הזה, ובנזמה יודע יותר טוב מכולם, לא בא להשתעשע”.

הסיבה לכותרות בנושא המסיבה היא שזה היה משחק חוץ עבור אל נאסר, ולא פחות מ-60,000 אוהדים באו לצפות באל איתיחאד בתקווה שהיא תעלה לפסגה, אבל אל נאסר הייתה עדיפה לאורך כל שלבי המשחק. אגב, ברשתות כבר התרגשו עם בנזמה ורונאלדו, ששחזרו את הסצנה האייקונית של מרקו רויס ורוברט לבנדובסקי על עיגול האמצע בו הם מחייכים אחד לשני רק לפני שריקת הפתיחה למשחק.