למה ההחלמה של גארסיה תיקח רק 4-6 שבועות?

ז'ואן גארסיה היה החדשות הרעות של היום עבור ברצלונה. באותו יום שבו לאמין ימאל בישר על חזרתו, הודיע המועדון כי השוער יעבור ניתוח בעקבות קרע במניסקוס הפנימי בברך שמאל. בהודעת המועדון נמסר כי זמן ההיעדרות הצפוי הוא "בין 4 ל־6 שבועות", פרק זמן קצר בהרבה מאבחנות אחרות הקשורות למניסקוס.

כדורגלנים כמו אנסו פאטי וגאבי, לאחרונה, הם שתי דוגמאות לכך, אך בשני המקרים בוצע תיקון מניסקוס (תפירה במקום כריתה), מה שדורש היעדרות של 3 עד 6 חודשים, משום שהרקמה זקוקה לזמן כדי להחלים. למרות ההיעדרות הארוכה, מדובר בפתרון המועדף אצל שחקנים צעירים, במטרה לשמור על המניסקוס לטווח הארוך לטובת הקריירה.

אצל שחקנים ותיקים יותר, בדרך כלל מבצעים מניסקטומיה (כריתת מניסקוס חלקית או מלאה), שמאפשרת חזרה למשחק בתוך שישה שבועות בלבד. עם זאת, בטווח הארוך, אובדן חלק מהמניסקוס עלול להגדיל את הסיכון לאוסטיאוארתריטיס (דלקת מפרקים). בשני התרחישים הללו, היכן נמצא ז'ואן גארסיה?

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

כעת, ובהתאם למה שמשתמע מהודעת המועדון, כל הסימנים מצביעים על קרע קטן. זהו נתון חשוב, משום שהיקף הקרע, קטן, גדול או מורכב, הוא גורם מכריע בקביעת אופי הטיפול. גם גיל השחקן, מצבו הפיזי והימצאותן של פציעות נלוות (רצועות, סחוס וכדומה) משפיעים על ההחלטה.

שלב אחד בלבד

בהתחשב במשך ההיעדרות הצפוי, לברצלונה היו שתי אפשרויות טיפול בלבד. הראשונה היא טיפול שמרני (ללא ניתוח), במקרה שהקרע קטן, יציב ונמצא באזור עם אספקת דם טובה. אפשרות זו נשללה, שכן בהודעה נכתב כי "השוער יעבור ניתוח ארתרוסקופיה בהובלת ד"ר ז'ואן קארלס מוניאו".

האופציה השנייה, והסבירה יותר, היא מה שמכונה מניסקטומיה חלקית. בארתרוסקופיה מסירים רק את החלק הפגוע במניסקוס. מדובר בהליך זעיר פולשני שמאפשר חזרה יחסית מהירה.

יעבור ניתוח. ז'ואן גארסיה (IMAGO)

סביר להניח שלשוער יש קרע קטן ולא בר תיקון, ולכן נבחרה מניסקטומיה חלקית, הסרה מינימלית של הרקמה הפגועה, תוך שמירה מקסימלית על תפקוד המניסקוס.

תקדים קורטואה

לז'ואן גארסיה יש סיבה לאופטימיות. אחד המקרים המפורסמים ביותר הוא זה של טיבו קורטואה: באותה עונה שבה התאושש מפציעת רצועה צולבת, סבל הבלגי גם מקרע במניסקוס הפנימי במהלך אימון. נדמה היה שהוא גמר את העונה, אך בסופו של דבר חזר ושיחק בגמר ליגת האלופות ואף חזר לשיאו. קורטואה סבל גם מקרע במניסקוס בברך ימין בשנת 2015. שתי המכות הללו לא מנעו ממנו להישאר שוער ברמה הגבוהה ביותר.

זמן שצ’סני

מול ריאל סוסיאדד במונז'ואיק ינסה וויצ'ך שצ'סני להמשיך את הרצף המדהים שלו בליגה הספרדית, שהחל בעונה שעברה. מאזנו מדהים 14 ניצחונות ותיקו אחד ב־15 משחקים. אחרי שערך בכורה בגביע המלך מול ברבסטרו, המשיך לעמוד בין הקורות גם בסופר קאפ הספרדי. משם חזר מסעודיה עם תואר, אך נאלץ לרצות השעיה בשל כרטיס אדום מהגמר נגד ריאל מדריד. את עונשו ריצה במשחק הגביע מול בטיס, ובליגה הופיע לראשונה בבית מול ולנסיה, עם 1:7 ענק.

וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

באותו שלב ברצלונה הייתה אחרי ארבעה משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון (שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים), וניצחה רק אחד משמונת משחקיה האחרונים (1:5 מול מיורקה). שצ'סני הפך לחלוטין את המגמה, במקביל לקאמבק המרשים שהחזיר את הקבוצה מפיגור של שבע נקודות מול ריאל ואתלטיקו, עד לזכייה באליפות באופן כמעט מוחלט.

וכאילו לא די בכך, אחרי שהאליפות כבר הובטחה, העניק האנזי פליק דקות לשוער השני, טר שטגן, במשחק במונז'ואיק מול ויאריאל, וזה הסתיים בהפסד 3:2. שצ'סני חזר להרכב במחזור הסיום מול אתלטיק בילבאו, וברצלונה ניצחה שוב, 0:3 בסן מאמס.