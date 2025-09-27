בלינגהאם בספסל ומה עם גריזמן? ההכנות לדרבי

הדרבי של מדריד שוב כאן, והיום (שבת, 17:15, שידור ישיר בערוץ ONE) תיפגשנה ריאל ואתלטיקו מדריד למשחק ענק במסגרת הליגה הספרדית. כרגיל, מדובר באחד המפגשים הטעונים והמסקרנים ביותר בכדורגל העולמי, והפעם עם לא מעט סימני שאלה סביב ההרכבים.

ריאל מדריד: ויניסיוס חוזר לבמה הגדולה

הקבוצה של צ’אבי אלונסו מגיעה אחרי ניצחון על לבאנטה, כשהכותרת הגדולה היא חזרתו של ויניסיוס להרכב הפותח. הברזילאי, שהיה במרכז הביקורת בשבועות האחרונים, נתן הצגה נגד לבאנטה והסיר את הספקות, כשהוא יפתח הערב באגף שמאל, שם יתמודד מול מרקוס יורנטה שנמצא בכושר נהדר. לצידו יפתחו קיליאן אמבפה ופרנקו מסטנטואונו הצעיר, שיקבל את ההזדמנות הגדולה ביותר בקריירה שלו עד כה.

ג’וד בלינגהאם נמצא בכוננות, אך יתחיל על הספסל. האנגלי רוצה לשחק, אך לא מרגיש ב־100% אחרי פציעה בכתף, והמאמן מעדיף לשמור עליו למחצית השנייה. המשמעות: ארדה גולר יישאר בקישור לצד פדריקו ואלוורדה ואורליאן טשואמני.

ג'וד בלינגהאם. במדריד התגעגעו לראות אותו על הדשא (IMAGO)

בהגנה יחזור ההרכב החזק ביותר: דני קרבחאל בצד ימין, אדר מיליטאו שחוזר אחרי מנוחה, דין האוסן במרכז ואלברו קאררס בעמדת המגן השמאלי. בין הקורות יפתח כרגיל טיבו קורטואה.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: קורטואה, קרבחאל, מיליטאו, האוסן, קאררס, גולר, טשואמני, ואלוורדה, מסטנטואונו, אמבפה ו-ויניסיוס.

אתלטיקו מדריד: סימאונה מסתיר, אך הקווים ברורים

דייגו סימאונה שמר את הקלפים קרוב לחזה באימון המסכם, אך הכיוון די ברור. יאן אובלק יפתח בשער, יורנטה בצד ימין של ההגנה, ואילו במרכז ההגנה ישחקו רובן לה נורמן וקלמן לנגלה. מי שצפוי לעבור לעמדת המגן השמאלי הוא דוד האנצ’קו. בקישור יקבלו הזדמנות פאבלו באריוס וקוקה, כשלצדם ג’וליאנו וניקו גונסאלס, שכבש לאחרונה את אמונו של סימאונה בזכות האגרסיביות והנחישות שלו.

דייגו סימאונה (IMAGO)

בהתקפה סימאונה מתלבט: אנטואן גריזמן, שלא כבש בליגה זה שמונה חודשים, או ג’אקומו רספדורי, שחקן אהוב על המאמן בזכות התנועה והעבודה שלו. מי שבוודאות יפתח הוא חוליאן אלברס, שמגיע עם רוח גבית אדירה אחרי שלושער באמצע השבוע.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: אובלק, יורנטה, לה נורמן, לנגלה, האנצ’קו, ג’וליאנו, באריוס, קוקה, ניקו גונסאלס, גריזמן או רספדורי, חוליאן אלברס.

כמו תמיד בדרבי, לא משנה מי יפתח, הציפיות בשמיים, המתח עצום והאווירה במטרופוליטנו תהיה לוהטת.