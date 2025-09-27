האתגר החדש של ויניסיוס החדש מול אתלטיקו

המספרים סותרים את הרושם הכללי שוויניסיוס לא מתפקד. מעבר לשער ובישול בניצחון ביום שלישי על לבאנטה, התרומה שלו להתקפה של ריאל מדריד משתווה להשפעה של שחקן שמעולם לא היה חלוץ טבעי. אף על פי כן, יש לו ארבעה שערים אצל צ'אבי אלונסו (בדיוק כמו גונסאלו גארסיה), מספר זהה של בישולים (שיא קבוצתי יחד עם ארדה גולר), והוא שלישי בכמות המצבים שיצר – 21, אחרי ארדה (30) ואמבפה (27).

האמת היא ששגרת האימונים שצ'אבי אלונסו העניק לו במשחקים מול אוביידו ומארסיי נראית כאילו עשתה את שלה. מול לבאנטה, ויניסיוס היה ויניסיוס של פעם, וסלל את הדרך לניצחון נוח. הוא כבש את השער הראשון בנגיעה בסגנון לוקה מודריץ' וגם בישל את שער הבכורה של פרנקו מסטנטואונו. בנוסף, שיחק 90 דקות מלאות, סחט שישה עבירות, בעט חמש פעמים למסגרת וביצע ארבע דריבלים.

"ויני נתן הופעה מכרעת והיה חשוב מאוד", סיכם צ'אבי אלונסו לאחר המשחק. המאמן העניק לברזילאי הופעת בכורה שנייה ברציפות בהרכב, אחרי תקופה של רוטציה עם רודריגו, שעבר אגף כדי להתחרות ישירות עם הברזילאי. המספרים נוטים לטובת מספר 7 בהשוואה למספר 11, שרשם רק בישול אחד ויצר שישה מצבים – מספר נמוך משמעותית מיריבו החדש.

ויני ואמבפה מפרקים את לבאנטה עם רביעייה!

כך שהכל מצביע על כך שוויניסיוס יפתח בדרבי, משחק שתמיד טעון עבורו במטרופוליטנו. בדרבי האחרון, למשל, הוא החמיץ פנדל שהיה יכול להוביל לתוצאה רגועה יותר עבור קבוצתו, שנאלצה לבסוף להכריע בדו־קרב פנדלים את מקומה בסיבוב הבא של ליגת האלופות.

החמצת הפנדל הזו הייתה יכולה להיות רק שערו השני מול אתלטיקו, קבוצה מולה הצליח להבקיע רק פעם אחת ב־17 משחקים, היריבה השנייה שהוא פגש הכי הרבה פעמים. רק מול ברצלונה שיחק יותר, 21 פעמים, ושם התפוקה שלו טובה בהרבה: שבעה שערים ושישה בישולים.

השער היחיד של ויני מול אתלטי הגיע במשחק גביע המלך, ברבע הגמר (משחק יחיד) של עונת 2022/23. המשחק הוכרע בהארכה, כשהברזילאי כבש את השלישי של ריאל מדריד לאחר פריצה מחצי המגרש מול יריבה שניסתה נואשות להשוות את היתרון שבנזמה העניק לקבוצתו בהארכה. למרות הכל, המאזן הכללי של ויני בדרבים חיובי מאוד: 10 ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ורק שני הפסדים – שניהם במטרופוליטנו.