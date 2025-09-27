"כולם מבינים שזה חלק מהעניין, זו קבוצה חדשה"

אכזבה גדולה מאוד במכבי תל אביב לאחר ההפסד 79:69 אתמול (שישי) להפועל ירושלים במסגרת חצי גמר גביע ווינר. פניהם של השחקנים כמו גם אנשי הקבוצה סיפרו במדויק את התחושות עת שירדו לחדר ההלבשה, בכל זאת היה זה ההפסד השני לירושלמים השבוע, הראשון היה במסגרת הסופר קאפ בו הצליחו להציג חניכיו של עודד קטש יכולת טובה במחצית הראשונה, אתמול מחזיקת הגביע פשוט לא הייתה שם במשך דקות רבות מאוד, במועדון מרוצים אולי מהאופי, אך מודאגים לקראת ההמשך.

"לא אוהבים להפסיד", אמרו בסביבת הקבוצה, לצד כל הדאגה וברור שהיא ישנה וברור גם מדוע, עד כה צריך להודות על האמת, והיא שהדברים לא נראים טוב בכלל, ישנם הבזקים וישנו אופי, אך העניין הוא שהפתרון כאן הוא גם הבעיה - זמן כלומר הזמן וחוסר הניסיון כי כישרון יש רק שבין שני המשחקים השבוע הפרידו מספר ימים ובמועדון קיוו שתהיה איזושהי עקומת שיפור כפי שסיפרו.

הבעיות של מכבי תל אביב לתקופה הקרובה לא נובעות רק מכמות השינויים בסגל כי אם גם מהעובדה שהשחקנים המרכזים שהובאו כמעט כולם חסרי ניסיון לא רק ביורוליג כי אם באירופה כך שהזמן שצריך לא קיים. ישנו כמובן הבדל בין המשחקים בארץ לשני המשחקים באירופה אותם הקבוצה שיחקה ועל כך בהמשך.

קטש: אנחנו לא מספיק טובים כרגע

"כולם מבינים שזה חלק מהעניין, שזו קבוצה חדשה והרבה שחקנים צריכים להיכנס לעניינים והם לא היו הפעם ולא בפעם הקודמת, ומכאן האכזבה", הוסיפו במועדון, עד כה קבוצתו של עודד קטש שיחקה נגד בני הרצליה במשחק אימון, לאחר מכן ערכה עוד צמד משחקים בטורניר בבלגרד מול זניט סט פטרסבורג ופרטיזן בלגרד, מול הפועל ירושלים בסופר קאפ, מול עירוני קריית אתא בגביע ווינר ושוב מול הפועל ירושלים אתמול, ואם בתהליך למידה אופטימלי אפשר לשתף את כלל השחקנים בטורניר בחו"ל כדי לייצר משהו, הרי שכאן לא כולם היו גם בגלל הנבחרת וגם היו את מי שהחמיצו משחקים ואת משחקי ההכנה בארץ שיחקו תחת מגבלות הרישום המקומיות כך שלא כולם יכלו לקחת חלק ולהרגיש יחדיו את הפרקט.

בסופו של דבר השורה התחתונה היא שמדובר בשני תארים, אלו תארים של קדם עונה תארים שאין ספק שהיו רוצים במועדון גם כי ניצחונות הם התרופה הכי טובה כעת המשימה הגדולה יותר היא להכניס את כולם לאיזשהו שטף בימים הבודדים שנותרו עד לפתיחת היורוליג, כי כזכור מדובר בליגה לא סלחנית בלשון המעטה ועדיין לא ברורות ההשלכות של הגדלת הליגה, לאף אחת מהקבוצות. חזרה למשחק, הצהובים כחולים כבר פיגרו ב-17 נקודות, בדיוק כשם שפגרו בדו ספרתי ביום ראשון האחרון ברבע הרביעי וגם הפעם הצליחו לחזור עד לכדי מרחק נגיעה.

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

המחמאות על הקאמבק הלכו להרכב שכלל את ג'ון דיברתולומאו, רומן סורקין, גור לביא ותמיר בלאט: "הם החזירו אותנו מבור זה מראה על אופי. זה לא משכך שום דבר, אנחנו יודעים שצריכים להרים את הרמה, בשבוע הבא מחכה לנו אנאדולו אפס. אנחנו חושבים קדימה ובטוחים שהקבוצה תיראה יותר טוב ותשחק את הכדורסל של קטש כי היא לא שיחקה אותו עדיין. זה כדורסל מאוד חכם שלוקח זמן להבין אותו אבל אנחנו בטוחים במאמן ובשחקנים", הוסיפו בקבוצה וסיכמו "אנחנו עוד נהיה קבוצה טובה".

הביטחון לגבי העתיד לא מפתיע, התחושות והרגשות מעורבים כל כך אין ספק, בכל זאת ישנה אכזבה מההפסדים מהתארים שאבדו וגם מכך שהקבוצה עדיין לא נראית טוב אך גם יודעים שהקבוצה הזו צריכה זמן בראש ובראשונה כדי ללמוד, להבין ולדעת האחד את השני כאינדיבידואלים וכקולקטיב. החולשות שבלטו הבהירו עוד יותר שצריך קודם כל עוד סנטר ולאחר מכן לראות אם יש צורך לגבות גם את הקו האחורי ומהבחינה הזו הצהובים לא יצאו מהשוק ולא סיימו את חיפושיהם גם לאחר הגעתו של קליפורד אמורוי.

קאדין קרינגטון ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

עודד קטש אמר לאחר המשחק: "לא כיף להפסיד. הפסד שני שלנו השבוע נגד ירושלים. צריך לתת להם קרדיט. קבוצת כדורסל טובה, די ברור מי שרואה את המשחק שהם יותר מאורגנים מאיתנו. עם יותר המשכיות, והם יודעים מה הם רוצים מעצמם. אנחנו בתהליך. אין קסמים. זה לא היה יפה לרגעים, תוסיפו לזה אחוזי יוצאי דופן לטובה אצלם ולרעה אצלנו. כשמחברים את הכל ביחד, מגיעים לפיגור הזה ברבע השלישי”.

“אהבתי את הרוח שלנו, נשארנו עם הראש למעלה, חזרנו למשחק בדרך מרשימה עם הרבה רצון. זה אופי שחשוב לנו, לקראת התקופה שאנחנו הולכים לחוות. אי אפשר לצפות שנדע את הכל. אנחנו בתהליך של הבנה. לשחקנים שיש המשכיות קצת יותר קל להם, החדשים רוצים ללמוד, אבל ייקח זמן להתרגל לסגנון אחר. כדי להצליח לעשות את זה, חשוב האופי שהראינו. במשחק שהיה לנו 20 כדורים יותר, הפסדנו”.

“צריך להישאר עם הראש למעלה, מצטער בשביל הקהל שלנו. זה לא תמיד נראה טוב. צריך גם את התמיכה שלהם אנחנו בתהליך בנייה. הקבוצה נבנתה בצורה שאין חמישייה ראשונה ושנייה. לא תמיד מי שפותח יותר טוב מהשני. עשינו את הריצה עם השחקנים שהיו על המגרש. השחקנים החדשים, אתה נפגש עם סיטואציות, בשלב הזה של העונה, יש שחקנים שעם המשכיות והם יודעים יותר. הרצון הוא חשוב. לשמור את הראש למעלה. שחקנים יצברו חוויות טובות ויותר מה הם רוצים”.

יובל זוסמן וג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

“זה רק הולך להיות יותר קשה. הנסיבות לא מטובתנו, בטח שהיינו צריכים לבנות קבוצה כמעט מאפס. ידעתי כמה מאתגר זה הולך להיות. אני מודאג, כי אנחנו צריכים זמן ואין יותר מדי. אנחנו צריכים למצוא דרך לנצח ולהיות תחרותיים. יכול להיות שבמשחקים הבאים, ושיתחיל הדבר האמיתי יותר, אולי צריך להיות יותר טקטיים. צריך ללמוד לנצח תוך כדי תנועה. אנחנו בתחרות מאוד איכותית. צריך לשמור על שפת גוף נכונה, זה קודם כל, זה הולך להיות קשה. החובה שלנו לקצר תהליכים, כי אנחנו לא מספיק טובים כרגע”.

“לגבי ג'יילן, הוא עבר קיץ אינטנסיבי, התאמן עם הנבחרת בצורה קיצונית. העובדה ששני שחקנים שהיו איתו בנבחרת נפצעו לא עשה לו טוב. היו לו כאבים בשרירים. הוא לא בשיא שלו גופנית. הוא השחקן האחרון שמדאיג אותי. צריך לנהל איתו עומסים. לא מדאיג אותי אם שחקן קולע יותר או פחות. גם תוך כדי תנועה, הלמידה של מה חסר לנו, זה לדעת איפה אנחנו צריכים להתחזק. המערכת כולה נכונה לעשות את זה", הוסיף.

ג'ארד הארפר וג'יילן הורד (רדאד ג'בארה)

ג'ימי קלארק הוסיף: "אני מאמין שעדיין זה קדם עונה, והכל מוקדם. הכל יתחבר בשלב מסוים, אנחנו צריכים את הרגעים האלה, צריכים לא לחשוב על ההפסדים האלה. כשנבנה את הכימיה שלנו, ונבין איך אנחנו משחקים ביחד, זה יעזור לנו לשחק טוב יותר על המגרש. אני רוצה שהקבוצה תצליח, זה לא משחק אישי. זה לא מרגיש טוב לאף אחד, אנחנו צריכים ללמוד מההפסדים האלה”.

“ירושלים המשיכה עם רוב השחקנים מהעונה שעברה. נצטרך להמשיך למשחק הבא, לעבוד יום אחרי יום, ולהכיר אחד את השני. אישית אני חושב שהליגה הישראלית שונה, יותר אישית. באירופה אנחנו לא רואים את השחקנים האלה ביום יום, כשאנחנו נתקדם, כשנתאמן יותר נראה יותר טוב", סיכם.