"בשביל תחילת עונה זה בסדר, מרגישים מוכנים"

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון 69:79 אתמול (שישי) על מכבי תל אביב במסגרת חצי גמר גביע ווינר. היה זה הניצחון השני של האדומים של יונתן אלון בשבוע האחרון על מכבי תל אביב כשהפעם הניצחון, כמו גם היכולת, היו משכנעים יותר. הקבוצה מהבירה נראתה טוב במרבית שלבי המשחק וכעת עיניהם של כולן נשואות לעבר יום שלישי הבא בו תחל הקבוצה את הקמפיין האירופי שלה עם משחק חוץ מול המבורג.

הדבר ממנו היו מרוצים במועדון היה מההכנה עצמה. הירושלמים, מבלי שהיו צריכים להשתתף בשלב הבתים המוקדם של גביע ווינר, למעשה מעבר לחמשת המשחקים של הקבוצה עד כה בגביע ווינר, הסופר קאפ ומשחק האימון מול הפועל חולון הקבוצה לא השתתפה בטורנירים שנערכו בחו"ל והלכה על הכנה רגועה משהו. האדומים מגיעים למשחק הראשון הרשמי בעונה שלהם כשהם מושלמים בתקופת ההכנה כלומר שבעה ניצחונות בשבעה משחקים, שניים מהם על הצהובים כחולים ואחד מהם על תואר בקדם עונה.

הניצחון על החבורה של עודד קטש גם נלקח בפרופורציות המתאימות, נקודת הפתיחה של הפועל ירושלים טובה יותר ואפשר גם לומר שבין כל הישראליות הירושלמים נראים הכי מוכנים לעונה הקרובה ממגוון סיבות, אך במועדון גם נשארים עם הרגליים על הקרקע, הראש בכל אופן מורם שכן גם אם בקבוצה מבהירים כי הם עדין לא עשו דבר - בכל זאת אלו משחקי קדם עונה, שני הניצחונות על מכבי תל אביב נסך ביטחון באנשי הקבוצה כי חניכיו של אלון בשלים כבר עכשיו להתמודד ברמות הגבוהות. הפועל ירושלים תחל את הקמפיין האירופי שלה כאשר היא במצב טוב מאוד ולא בכדי נחשבת למי שצריכה השנה ללכת עד הסוף ביורוקאפ.

מוכנה: הפועל י-ם גברה 69:79 על מכבי ת"א

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: "ההמשכיות שלנו ניכרת, ההצלחה הכי גדולה שלנו השנה זה שהצלחנו להאריך את החוזים של קאדין, ג'ארד וזוסמן ואז הוספנו את הובר. האתגר הכי גדול שלנו עכשיו, זה האם אנחנו מסתפקים בזה או רואים את זה כבסיס טוב ורוצים להמשיך ולצמוח לקראת המשך המטרות. אנחנו מרגישים טוב, אנחנו קבוצה טובה. הייתי שמח אם הטורניר הזה היה נגמר שבוע קודם, מרגיש מקצועית מוכן. רוצה עוד כלים בארסנל, אבל בשביל תחילת עונה זה בסדר”.

“לא חושב שהניצחונות האלה על מכבי נתנו לנו נקודה בליגה. הקבוצה שהולכת לרדת ליגה העונה ואנחנו כרגע באותו מקום. הניצחון הזה מסכם את תקופת ההכנה שלנו, וזה מה שזה. עוד לא עשינו כלום. מכבי קלעו 38 נקודות בחצי השני, מתוכם 15 מריבאונד התקפה. ההגנה שלנו במשחק העומד הוא בסדר. צריכים לדעת איך לא מפקירים את הריבאונדים האלה כי זה לא יכול לעלות לנו ביוקר. אני מאוד מבסוט מג'וזאייה שנתן חצי ראשון אדיר אגרסיבי, הוא יכול להיות הרבה יותר טוב. וגם רועי פריצקי בא לפה מלמטה, הוא אוהב להפתיע. הוא עוד לא משחק הרבה דקות, אבל הוא בדרך להפוך לחתיכה חשובה בפאזל שלנו. אני שמח שכל שחקן שבא לפה מבין שהוא צריך קודם כל לשמור".

יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

קאדין קרינגטון הוסיף: "המאמן אמר לנו שהניצחונות האלה לא אומרים כלום, אלא שיש לנו בסיס טוב לקראת היורוקאפ והליגה. זה מראה כמה טובים אנחנו יכולים להיות, אבל עכשיו המשימה האמתית רק מתחילה. אני חושב שזה הצהרה. חיברנו קבוצה טובה, יש לנו שחקנים שהיו בחוץ במשחקים הנכונים, אבל יש לנו קבוצה סולידית. ברגע שהם יחזרו, נהיה טובים יותר. לא היה לי משחק טוב ושחקנים אחרים הרימו את עצמם. יש שחקנים אחרים, יש לנו הרבה כלים, ונמשיך להשתפר ככל שהעונה תתקדם. לא הייתי רוב ההכנה. זה העניין של להתחבר עם השחקנים החדשים. כולם נכנסים לקצב די מהר".