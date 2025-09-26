יום שבת, 27.09.2025 שעה 00:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-107אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
316-37ג'ירונה19
211-56מיורקה20

על מי מנוחות: 0:0 מאכזב בין ג'ירונה לאספניול

שתי הקבוצות נפרדו בתיקו מאופס בדרבי הקטלוני, ובכך הכחולים נעצרו אחרי פתיחת העונה הטובה והאדומים הסתבכו ועלולים לסיים את המחזור במקום האחרון

|
כריסטיאן פורטו מול קרלוס רומרו (La Liga)
כריסטיאן פורטו מול קרלוס רומרו (La Liga)

הליגה הספרדית ממשיכה לצבור תאוצה לאט לאט, וכבר אפשר לומר שפתיחת העונה כבר מאחורינו. המחזור השביעי בלה ליגה יצא לדרך היום (שישי) עם משחק אחד, ובו ג’ירונה ואספיול אמנם שיחקו את המשחק הראשון של המחזור, אך לא השיגו את הגול הראשון כשהשתיים נפרדו ב-0:0 מאכזב.

שתי הקטלוניות סיפקו מפגש די רגוע ועל מי מנוחות, ללא הרבה איומים. אספניול פספסה צ’אנס גדול להתקרב לצמרת הגבוהה, אחרי פתיחת עונה נהדרת שלה, והיא עם 12 נקודות מתוך 21 אפשריות אחרי שלושה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו והפסד אחד.

מנגד, ג’ירונה, שהייתה הפתעת העונה בספרד לפני שנתיים, פתחה את העונה בצורה ההפוכה והיא עלולה לסיים את המחזור הזה כשהיא במקום האחרון בטבלה. חניכיו של מיצ’ל עם שלוש נקודות בלבד ועדיין ללא ניצחון, אחרי שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים.

