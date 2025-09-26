שיא מטורף לקיין, באיירן חגגה 0:4 על ורדר ברמן

באיירן מינכן המשיכה לדרוס ואף נותרה מושלמת בליגה הגרמנית, כשהיא חגגה על ורדן ברמן עם 0:4 חד וחלק. עד כמה הבווארים מרשימים? יחס השערים שלהם בליגה אחרי הניצחון עומד על 22 גולים ושלוש ספיגות בלבד, כשכאמור הם עם 15 נקודות מ-15 אפשריות.

מעבר לניצחון, הסיפור הוא הארי קיין. לואיס דיאס כבש ראשון עבור האלופה, אבל החלוץ האנגלי כיכב עם שני שערים הנוספים וצמד גדול, ושבר שיא ענק על הדרך. ערב המשחק קיין עמד על 98 שערים ב-103 הופעות, והשיא היה של כריסטיאנו רונאלדו וארלינג הולאנד שכבשו 100 שערים ב-105 משחקים.

אז השיא הזה נשבר, כשהאנגלי הגיע ל-100 גולים עם הצמד נגד ברמן ב-104 משחקים, ובכך הוא השאיר שני סקוררים ענקיים מאחוריו. אגב, דיאס בישל לחלוץ את השער השלישי שלו, כאשר השני הגיע מהנקודה הלבנה. לקולומביאני בישל ג’ונתן טה. קונראד ליימר הוסיף את הרביעי בתוספת הזמן.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

כעת, הפנים של באיירן מינכן לעבר ליגת האלופות, שם היא תנסה לשמור גם כן על מאזן מושלם. אחרי שהיא ניצחה 1:3 את צ’לסי, הבווארים כעת יפגשו באמצע השבוע את פאפוס, אותה קבוצה שהדיחה את מכבי תל אביב במוקדמות הצ’מפיונס ליג.