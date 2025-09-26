יום שבת, 27.09.2025 שעה 01:14
ליגה גרמנית 25-26
153-225באיירן מינכן1
103-94בורוסיה דורטמונד2
97-64לייפציג3
77-94פ.צ. קלן4
76-74סט. פאולי5
69-114איינטרכט פרנקפורט6
68-84פרייבורג7
65-54שטוטגרט8
610-84הופנהיים9
611-84אוניון ברלין10
57-84באייר לברקוזן11
56-74וולפסבורג12
44-54מיינץ13
414-85ורדר ברמן14
48-24המבורג15
310-74אוגסבורג16
26-14בורוסיה מנשנגלדבאך17
09-24היידנהיים18

שיא מטורף לקיין, באיירן חגגה 0:4 על ורדר ברמן

הבווארים שמרו על מאזן מושלם הודות לצמד של האנגלי, שהגיע ל-100 גולים במשחק אחד פחות מהולאנד ורונאלדו וניפץ את השיא שלהם. שער ובישול לדיאס

|
הארי קיין מאושר (IMAGO)
הארי קיין מאושר (IMAGO)

באיירן מינכן המשיכה לדרוס ואף נותרה מושלמת בליגה הגרמנית, כשהיא חגגה על ורדן ברמן עם 0:4 חד וחלק. עד כמה הבווארים מרשימים? יחס השערים שלהם בליגה אחרי הניצחון עומד על 22 גולים ושלוש ספיגות בלבד, כשכאמור הם עם 15 נקודות מ-15 אפשריות.

מעבר לניצחון, הסיפור הוא הארי קיין. לואיס דיאס כבש ראשון עבור האלופה, אבל החלוץ האנגלי כיכב עם שני שערים הנוספים וצמד גדול, ושבר שיא ענק על הדרך. ערב המשחק קיין עמד על 98 שערים ב-103 הופעות, והשיא היה של כריסטיאנו רונאלדו וארלינג הולאנד שכבשו 100 שערים ב-105 משחקים.

אז השיא הזה נשבר, כשהאנגלי הגיע ל-100 גולים עם הצמד נגד ברמן ב-104 משחקים, ובכך הוא השאיר שני סקוררים ענקיים מאחוריו. אגב, דיאס בישל לחלוץ את השער השלישי שלו, כאשר השני הגיע מהנקודה הלבנה. לקולומביאני בישל ג’ונתן טה. קונראד ליימר הוסיף את הרביעי בתוספת הזמן.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

כעת, הפנים של באיירן מינכן לעבר ליגת האלופות, שם היא תנסה לשמור גם כן על מאזן מושלם. אחרי שהיא ניצחה 1:3 את צ’לסי, הבווארים כעת יפגשו באמצע השבוע את פאפוס, אותה קבוצה שהדיחה את מכבי תל אביב במוקדמות הצ’מפיונס ליג.

