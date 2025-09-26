אופ"א: לא נאפשר מכירת כרטיסים לקהל זאגרב

לאחר שמכבי תל אביב של ז'רקו לאזטיץ' פתחה את הקמפיין האירופי שלה עם 0:0 מול פאוק סלוניקי ביוון, היום (שישי) פרסמה אופ"א הודעה רשמית הנוגעת למשחק הבא במסגרת הליגה האירופית, מול דינמו זאגרב.

על פי ההודעה, בהתבסס על ניתוח סיכונים והתייעצות עם גורמים מקצועיים, הוחלט שלא לאפשר למכירת כרטיסים לאוהדי דינמו זאגרב למשחק שייערך בבאצ'קה טופולה, סרביה, ב־2 באוקטובר.

באופ"א הבהירו כי ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של כל ההיבטים הביטחוניים וההשלכות האפשריות, והיא נועדה להבטיח את קיום המשחק באווירה בטוחה ותקינה. ההודעה הרשמית הדגישה כי מדובר בצעד שנועד למנוע מקרי אלימות או הפרות סדר, לנוכח הרגישות הרבה סביב המפגש.

מכבי תל אביב, שנראתה מסודרת מול פאוק, תצטרך כעת להתכונן לדינמו זאגרב בידיעה כי לפחות מבחינת קהל יריבה, האצטדיון צפוי להיות פחות עוין. עם זאת, החבורה של לאזטיץ' מבינה שהמשחק בסרביה לא יהיה פשוט, בטח מול יריבה מנוסה בזירה האירופית.

לצהובים חשוב להמשיך את מגמת הצבירה של נקודות בשלב הליגה, והאיסור על כניסת אוהדים קרואטים עשוי לספק יתרון קטן נוסף. עכשיו השאלה הגדולה היא האם מכבי ת”א תדע לנצל זאת ולהשיג את הניצחון הראשון שלה במסע האירופי העונה.