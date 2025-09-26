המרדף ל-1,000 נמשך: רונאלדו כבש מול בנזמה

אם נשפוט לפי המחזורים הראשונים בסעודיה, נראה שקרב האליפות העונה יהיה בין אל נאסר לבין אל איתיחאד, מה שאומר ששתי אגדות ריאל מדריד, כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה, יריבו על הכתר. כמובן שיש גם את אל הילאל שצפויה לרוץ, אבל הפורטוגלי והצרפתי פתחו עם חבריהם את העונה עם מאזן מושלם אחרי שלושה מחזורים, והיום (שישי) הם נפגשו במחזור הרביעי.

אל נאסר עלתה ראשונה על לוח התוצאות, כשקינגסלי קומאן בישל לסאדיו מאנה כבר אחרי תשע דקות של כדורגל. בהמשך הגיע הרגע שאוהדי אל נאסר, אוהדי ריאל ופורטוגלים חיכו לו, כשרונאלדו הרשית את ה-0:2. בכך, הפנומן הגיע ל-946 שערים בקריירה, והמרדף אל עבר השער ה-1,000 נמשך לו, והוא גם חתם את תוצאת המשחק.

מאנה, שכאמור כבש את הראשון, קיבל כדור בצד שמאל, חיכה איתו קצת, רונאלדו התחיל בתנועה האופיינית שלו והסנגלי בסופו של דבר מצא אותו בתזמון טוב עם הרמה מדויקת בין הבלמים של אל איתיחאד, ו-CR7 נגח אל הרשת של פרדראג ראיקוביץ’, אקס מכבי ת”א שבשער של היריבה.

עד כה העונה היו לרונאלדו שלושה שערים בשלושת מחזורי הפתיחה, כשהוא הוסיף עוד גול ובישול בסופרקאפ, כך שהוא העונה עמד על שלושה שערים ובישול, וכעת זה ארבעה שערים ובישול, כל זאת בלי להחשיב את הגולים במדי נבחרת פורטוגל.