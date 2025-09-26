יום רביעי, 01.10.2025 שעה 00:57
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

קליפורד אומורואי הוצע בהשאלה לאליצור נתניה

הסנטר הניגרי של מכבי תל אביב, שכרגע לא נרשם לליגה המקומית, הוצע על ידי הצהובים מתל אביב לקבוצה מהשרון, ששוקלת את ההצעה. גם אקס י-ם מועמד

|
קליפורד אומורואי (IMAGO)
קליפורד אומורואי (IMAGO)

קליפורד אומורואי, הסנטר הניגרי של מכבי ת''א, שכרגע לא נרשם לליגה המקומית, הוצע על ידי הצהובים בהשאלה לאליצור נתניה. הקבוצה של עידן אבשלום מחפשת סנטר, מכיוון שסנטר ניגרי אחר, אוזבויקה, שסיכם את תנאיו בקבוצה, משהה את חתימתו.

בשלב זה נתניה שוקלת את ההצעה של אומורואי, כאשר ישנם גם מועמדים נוספים, בהם גם דריק אוגביידה, ששיחק בעברו בהפועל ירושלים.
 
אומורואי (23, 2.11) עבר לארצות הברית בגיל 16 וזו העונה הראשונה שלו בכדורסל המקצועני והאירופאי. בעונה החולפת שיחק במכללת אלבמה ותרם ממוצעים של 7.9 נקודות, 6.5 ריבאונדים ו-1.1 חסימות למשחק.

דרק אוגביידה (שאול גרינפלד)דרק אוגביידה (שאול גרינפלד)

אוגביידה (28, 2.06), גם כן יליד ניגריה, ששיחק ב-2021 גם בהפועל אילת, העמיד בעונה החולפת בשמונה משחקי ליגה בבירה 6.9 נקודות ו-3.4 ריבאונדים בממוצע למשחק. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */