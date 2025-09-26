בנוקאאוט: הפער בין דמבלה לימאל בכדור הזהב

טקס כדור הזהב לשנת 2025 נחתם אמש השבוע בפאריס, ובסופו נקבע: אוסמן דמבלה הוא כדורגלן השנה בעולם. עבור הצרפתי בן ה־28 זו זכייה ראשונה בקריירה בפרס היוקרתי, והוא עשה זאת בסטייל, עם ניצחון בנוקאאוט על כל יתר המתמודדים.

ההתפלגות שנחשפה לאחר ההצבעות ממחישה עד כמה מדובר היה בזכייה ברורה: דמבלה גרף לא פחות מ־1,380 נקודות, הרבה לפני לאמין ימאל הצעיר מברצלונה שסיים שני עם 1,059 נקודות. אחריהם דורג ויטיניה עם 703 נקודות, מוחמד סלאח רביעי עם 657 נקודות וראפיניה חתם את החמישייה עם 620.

בהמשך הרשימה: אשרף חכימי עם 484 נקודות, קיליאן אמבפה רק במקום השביעי עם 378 נקודות, קול פאלמר עם 211, ג'אנלואיג'י דונארומה עם 172 ולבסוף נונו מנדש עם 171 נקודות.

אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)

עונת 2024/25 הייתה עונת השיא של דמבלה, שהפך ממושמץ קבוע בצרפת לאחד השחקנים הגדולים בעולם. הקיצוני המהיר הוביל את פאריס סן ז’רמן לעונה חלומית שכללה טרבל, אליפות, גביע וליגת האלופות, עם 35 שערים ו־16 בישולים ב־53 הופעות בכל המסגרות.

לצד המספרים המרשימים, דמבלה ביסס את עצמו כשחקן המוביל של קבוצתו, כשגם לאמין ימאל בן ה־18 ניסה לאתגר אותו עם עונה גדולה במדי ברצלונה, אך נאלץ להסתפק במקום השני. ויטיניה, חברו של דמבלה בפ.ס.ז’, סיים שלישי, עדות לעוצמה האדירה של המועדון הצרפתי בעונה החולפת.

בסיום הטקס הוענקה לדמבלה היצירה היוקרתית של ‘פראנס פוטבול’, והוא חייך מאוזן לאוזן כשחיבק את הכדור המוזהב. אחרי שנים של פציעות ואכזבות, הצרפתי רשם את קפיצת המדרגה הגדולה ביותר בקריירה שלו, והפעם, בצדק, כל הכותרות שייכות לו.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

הפער בין המקום הראשון לשני בעשור האחרון

2024 – רודרי מול ויניסיוס: 41 נקודות

2023 – מסי מול הולאנד: 105 נקודות

2022 – בנזמה מול מאנה: 386 נקודות

2021 – מסי מול לבנדובסקי: 33 נקודות

2019 – מסי מול ואן דייק: 7 נקודות

2018 – מודריץ' מול כריסטיאנו רונאלדו: 277 נקודות

2017 – רונאלדו מול מסי: 276 נקודות

2016 – רונאלדו מול מסי: 429 נקודות

רשימת ההצבעות למקום הראשון בכדור הזהב מצד 100 העיתונאים שהצביעו:

- דמבלה: 73 הצבעות למקום הראשון

- לאמין ימאל: 11 הצבעות למקום הראשון

- ויטיניה: 6 הצבעות למקום הראשון

- מוחמד סלאח: 4 הצבעות למקום הראשון

- אשרף חכימי: 3 הצבעות למקום הראשון

- קיליאן אמבפה: הצבעה אחת למקום הראשון

- חביצ’ה קבארצחליה: הצבעה אחת למקום הראשון

- סקוט מקטומיניי: הצבעה אחת למקום הראשון