יום שישי, 26.09.2025 שעה 21:09
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
78-65מנצ'סטר יונייטד11
77-45לידס12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

ארטטה: דיברתי עם סאליבה, הוא רוצה להישאר

מאמן ארסנל אישר את הדיווחים על החוזה החדש לצרפתי, שמבוקש בריאל מדריד. הבלאנקוס נותרו עם שתי אופציות לקיץ: אופמקאנו מבאיירן וקונאטה מליברפול

|
אופמקאנו, סאליבה וקונאטה (IMAGO)
אופמקאנו, סאליבה וקונאטה (IMAGO)

וויליאם סאליבה ממשיך בארסנל, וריאל מדריד נשארת בלי אחת מהמטרות המרכזיות שלה בחיזוק ההגנה. מיקל ארטטה, מאמן התותחנים, אמנם לא הכריז רשמית על הארכת החוזה במסיבת העיתונאים, אך הודה כי השיחות עם הבלם הצרפתי הובילו להבנה ברורה: סאליבה רוצה להישאר בלונדון. “כשישבתי עם סאליבה הוא אמר: ‘אני רוצה להישאר כאן, לשחק בשבילך ואני מאוד שמח’”, סיפר ארטטה, שציין כי הבלם היה “שקוף וישיר מההתחלה”.

לפי דיווח ב’אתלטיק’, סאליבה יאריך את חוזהו עד 2030, ובכך יבטיח את המשך יציבותה של אחת מההגנות החזקות בפרמייר ליג. ההחלטה של הצרפתי, שכבר משך עניין מצד ריאל מדריד ומועדוני צמרת נוספים, נובעת בין היתר מהאמון שארטטה נתן בו בשנים האחרונות ומהתחושה הברורה שהוא חלק מרכזי בפרויקט של ארסנל.

המאמן הספרדי לא חסך במחמאות: “מה שסאליבה עשה בגיל 24 זה מרשים מאוד. היציבות, הדרך בה התפתח והבשיל, השותפות שבנה עם גבריאל והיכולת להנהיג את הקבוצה מאחור, כל אלו הופכים אותו לבלם מהטובים באירופה”. בכך הוא מזכיר עד כמה רחוק הגיע השחקן שנרכש ב־2019 מסנט אטיין תמורת 30 מיליון אירו והושאל פעמיים לצרפת עד שמצא את מקומו בקבוצה.

ווליאם סאליבה נאבק (IMAGO)ווליאם סאליבה נאבק (IMAGO)

ארטטה הסביר את הצלחת המועדון לשמור על כוכביו: “בכל פעם שאני יושב עם שחקן, הדבר הראשון שהוא אומר לי זה שהוא רוצה להישאר, לנצח ולצמוח כאן. זה לא מובן מאליו, וזה אומר שהמועדון עושה עבודה נהדרת כדי לגרום לכולם להרגיש מוערכים ומחוברים”.

מנגד, בריאל מדריד מבינים שהדרך לסאליבה חסומה. המועדון הספרדי נאלץ למקד את מאמציו בשני שמות אחרים: איברהימה קונאטה מליברפול ודאיו אופמקאנו מבאיירן מינכן. שניהם צרפתים, שניהם בעלי חוזים עד סוף העונה הבאה, ושניהם נחשבים אופציות ריאליות להוביל את ההגנה של צ’אבי אלונסו בעתיד הקרוב.

אופמקאנו (אחר)אופמקאנו (אחר)

המצב של אופמקאנו נראה מבטיח יותר. בבאיירן מנסים לשמור עליו, אך העובדה שחוזהו מתקרב לסיום והעונה הלא יציבה של הקבוצה הופכת אותו למועמד נגיש יותר. קונאטה, לעומתו, הפך חיוני עבור ליברפול בעקבות פציעתו הקשה של ג’ובאני לאוני, הצעיר האיטלקי שנפצע בקרע ברצועה. ארנה סלוט יתקשה לוותר על הבלם, במיוחד בלוח משחקים צפוף.

בריאל מדריד יודעים שגם רודיגר וגם אלאבה אינם יציבים: הגרמני פצוע ומאבד מעמד, בעוד האוסטרי מיעט לשחק העונה. הדור הבא של ההגנה חייב להגיע, ובברנבאו מבינים שהשוק מצטמצם לשני מועמדים ברורים. כך או כך, סאליבה סגר את הדלת לסנטיאגו ברנבאו והפך לסמל היציבות של ארסנל. ריאל תצטרך לבחור בין קונאטה לאופמקאנו, שני שמות שיעצבו את ההגנה העתידית שלה ויהפכו למהלך אסטרטגי שיקבע את דמותה של הקבוצה לשנים הקרובות.

