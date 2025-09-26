לחמן תוקף את שייע: טרמפיסט, עד לאן הידרדרת

פוסט זועם של המאמן אייל לחמן מסעיר את הכדורגל הישראלי, וזאת בעקבות דבריו של שייע פייגנבוים בראיון ל"שיחת היום" ב־ONE, בהם טען כי הוא זה שגילה את ליאור אסולין ז"ל. לחמן, שאימן את אסולין במספר תחנות מרכזיות בקריירה שלו, לא נשאר אדיש והשיב בפוסט חריף שבו תקף את פייגנבוים על עצם ההתייחסות לשחקן שהלך לעולמו. לחמן ושייע כזכור השתתפו בגולסטאר אפריקה, שמשודרת ב-HOT, ב-HOT VOD וב-NEXT TV, כאשר הסדרה כבר זכתה לעשור מיליוני צפיות ונחשבת לאחת המוצלחות בארץ.

לחמן פתח את דבריו בתיאור ערב הנצחה מיוחד לאסולין במסגרת "גולסטאר", בו נכחה משפחתו של החלוץ המנוח: “אסיפת הקבוצה המסכמת לפני העלייה למגרש, היא הרגע המכונן של קבוצת כדורגל ונשמת אפו של המאמן. מאות אסיפות העברתי בקריירה, הזכורות יותר הן אלה שהסתיימו בפרץ רגשות מסחרר וחקוקות לשנים בליבם של השחקנים”.

“כשדממה בחדר ההלבשה, נמדד המאמן ביכולתו לסחוף אחריו בטונציה וברגש. ליאור אסולין ישב אצלי בעשרות אסיפות, עם עיניים בורקות, אפשר היה לסמוך עליו. הפעם זו הייתה אסיפה בלעדיו והיא הייתה החזקה מכולן. כך בחרתי להנציח את זכרו, בתמיכת אנשי ההפקה האדירים של גולסטאר, ביום הנצחה חסר תקדים ובלתי נשכח”.

ליאור אסולין (אור שפונדר)

“משפחת אסולין הייתה איתנו בחדר ההלבשה, העיניים הטובות של ליאור היו מולי בכל מילה שיצאה מפי. חשתי את הרטט שעבר בשחקנים, דמעות זלגו, המסר עבר. כשקמו לצאת לחימום, רציתי שדבר אחד יקרה, שליאור אסולין יוביל אותם, עם סרט הקפטן על הזרוע, בריצה המפורסמת הקלילה שלו אל הדשא, ינופף כהרגלו לקהל כשהחיוך הכובש נסוך על פני הכובש הגדול. ליאור לא בא, ליאור גם לא יצלצל, אך היה מי שאת המעמד ניצל, בזיכרון של אסולין זלזל, עד לאן הידרדרת שייע, ירחם האל”.

“תחת פופליזם זול בחר שייע להכניס עצמו לאירוע שכלל לא ידע עליו, הכל כדי לנגח, להכפיש ובעיקר כדי לקושש עוד כותרת, זאת בעוד המת מוטל לפנינו, ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. החרפה הרימה ראש. בראיון באתר ספורט (ONE) טען כי הוא זה שגילה את אסולין ולא לחמן. מה הקשר להנצחת ליאור? מאיפה השתרבבת לאירוע? בדיוק כמו הסיפור על הזבוב שהתיישב על גבו של הסוס וצעק בוא נדהר. אם לדייק, אז ברמת האימון הנמוכה שלך, כמעט גמרת לו את הקריירה”, הוסיף לחמן.

צפו: לחמן מדבר על אסולין ז"ל בגולסטאר

“ליאור הוא זה שגילה את עצמו, הכדורגל הישראלי הוא שגילה את ליאור ושייע הטרמפיסט מתעסק בעצמו. אני ואפסי עוד. ליאור אסולין עשה את עונתו הראשונה כשחקן הרכב במכבי הרצליה אצל אלי כהן העכואי. הגעתי למועדון במהלך העונה ויחד סיימנו אותה עם תשעה ניצחונות רצופים כשאסולין כובש 28 שערים, שיא שלא נשבר עד היום. שנה לאחר מכן הוא חזר אליי לעונה קסומה בסכנין שהסתיימה עם צמד בלתי נשכח בגמר הגביע”.

“ליאור עשה דרך ארוכה ומרשימה בכל הקבוצות הגדולות, רכש אהדה חסרת גבולות. בשום צומת בדרך זו לא נכח שייע. לאחר שנים, צירפתי את ליאור אליי שוב, לקדנציה שלישית משותפת, בראשון לציון. שוב רגעים יפים משותפים, זכייה בגביע הטוטו, חצי גמר גביע המדינה ובעיקר חבורה שהתגבשה. תשאלו את עומר אצילי איזה חברי אמת היו וכמה ליאור תמך בעומר בתחילת דרכו. הקנאה הביאה את שייע להשתמש בשמו של ליאור, כשבפועל בכל הקריירה העשירה לא נשמע קולו של שייע ברמה”.

שייע פייגנבוים (שחר גרוס)

“זהו האיש שחי מעונה לעונה של גולסטאר ומעבר לכך צר עולמו. כשהבין את האהדה הציבורית לה אני זוכה, כצפוי הוא רץ למיקרופון בדחף בלתי נשלט כדי להגיד ‘לחמן המציא את הכדורגל’. לא המצאתי את הכדורגל, אבל התובנות, הידע והקשרים חובקי עולם שצברתי עשרות שנים, הובילו אותי למעמד בו אני נמצא ולאהדה לה אני זוכה. אם קשה לך לראות אותי על המסך תמיד אתה יכול לזפזפ...”

שייע: "אני גיליתי את ליאור אסולין ז"ל"

“בעונת צילומים בה השפעתי והותרתי חותם, הבאתי עניין בזמן ששימשת פלקט שחוסה בצילם של אחרים במקרה הטוב וקוריוז במקרה הרע. גם כשדיברת עליי, לא הגבתי. אלא שכאן אתה מדבר על מי שלא נמצא, מי שאובדנו יוותר לאוהביו כפצע מדמם שלא יאחה לעולם. גאוותי על כך שנבחרתי להיות מאמן נבחרת החברים של ליאור, נבחרת של אגדות וחברי אמת. במשפחת אסולין היקרה יספרו על השנים הארוכות המשותפות שלנו כמאמן ושחקן. האמת ששמורה לי ולהם כמו משפחה אחת. הקשר ההדוק עם אחיו של ליאור, עם אימו, עם משפחתו, הוא קשר שלא ייפרם לעולם, לבטח לא בהבלי פיך. לסיכום שייע, אם אכן גילית משהו, זה מינימום של רגישות ומקסימום של אטימות”, סיכם לחמן.