ריאל פייבוריטית בדרבי מול אתלטיקו ב-Winner

יום שבת הגיע וזה אומר שיש המון משחקים ברחבי אירופה. במוקד, הפועל ת”א תארח את הפועל חיפה, בית”ר ירושלים תתארח אצל מכבי בני ריינה, אתלטיקו תארח את ריאל לדרבי ענק במדריד ו-ויאריאל של מנור סולומון תשחק משחק גדול משלה נגד אתלטיק בילבאו בלה סרמיקה.

הפועל תל אביב תנסה להמשיך בכושר האדיר שלה גם נגד הפועל חיפה. היחס לניצחון של אליניב ברדה וחניכיו עומד על פי 1.70, כששלוש נקודות של הצפוניים בבלומפילד עומד על פי 4.20. היחס על חלוקת נקודות בין שני הצדדים עומד על פי 3.50.

סתיו טוריאל חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

בית”ר תנסה לרשום ניצחון שני ברציפות, כשהיחס לניצחון שלה בגרין על מכבי בני ריינה עומד על פי 1.40. מי שרוצה לשים על ניצחון של סלובודאן דראפיץ’ וחניכיו, היחס לכך הוא פי 5.60, כאשר היחס על תוצאת תיקו בין הצדדים עומד על פי 4.60.

עדי יונה חוגג (אורן בן חקון)

נעבור לספרד. ריאל מדריד פייבוריטית גם במטרופוליטנו ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) והיא מקבלת יחס של פי 2.20 לניצחון בדרבי. היחס לניצחון של אתלטיקו מדריד בקרב הגדול עומד על פי 2.80, והיחס על תיקו עומד על פי 3.35.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

לסיום נישאר בספרד. מנור סולומון ינסה להמשיך להוביל את ויאריאל להצלחות, והיחס לניצחון של הצהובים על בילבאו בבית עומד על פי 2. הבאסקים מקבלים יחס של פי 3.45 לניצחון בחוץ, והיחס על תוצאת תיקו בין שני הצדדים עומד על פי 3.10.