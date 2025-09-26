יום שישי, 26.09.2025 שעה 18:53
כדורגל עולמי  >> ליגה סינית

90 דק' לגורפינקל, צ'נגדו ספגה 3:3 בדקה ה-100

המגן השלים משחק מלא, אך קבוצתו ספגה עמוק בתוספת הזמן ובעקבות כך היא פספסה הזדמנות להשתוות אל המקום הראשון. הישראלי גם קיבל כרטיס צהוב בתוספת

|
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה צוברות תאוצה, ובליגות מחוץ לאירופה כבר מתקרבים למאני טיים. בזמן שכל המועדונים ממשיכים לנסות לעמוד ביעדים ומתקדמים אט לאט, גם הליגיונרים שלנו מעבר לים רוצים לתרום את שלהם ולעזור לחברים שלהם לעמוד במטרות.

# בסין, יהב גורפינקל שיחק 90 דקות במדי קבוצתו, אצלה הוא משחק כקיצוני שמאלה ולאו דווקא כמגן שמאלי. הישראלי גם קיבל כרטיס צהוב במהלך המשחק של צ’נגדו, שסיימה ב-3:3 מול ג’גיאנג. צ’נגדו במקום השני אחרי 26 מחזורים, ופספסה כאן צ’אנס להשתוות לשנגחאי במקום הראשון כשחטפה שוויון בדקה ה-100.

