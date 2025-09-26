יום שישי, 26.09.2025 שעה 18:14
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
91-74מכבי אחי נצרת1
71-53הפועל ב.א.גרבייה2
72-43מכבי נווה שאנן3
71-33צעירי אום אל פאחם4
75-64עירוני נשר5
65-54מ.ס. טירה6
52-33הפועל כרמיאל7
52-34מכבי אתא ביאליק8
46-73מ.כ. צעירי טירה9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
26-33הפועל בית שאן14
14-32בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
42-23בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
36-34הפועל מרמורק11
35-23מכבי עירוני אשדוד12
37-23הפועל ניר רמה"ש13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

טירה חגגה על נשר, טירת הכרמל ניצחה את טמרה

המחזור ה-4 בליגה א' צפון: ברשאן הוציא 2:3 גדול נגד נשר, חנא פרהוד והעולה החדשה ניצחו בטמרה. א.א פאחם עם הפסד 3 ברציפות, הפעם 1:0 נגד כרמיאל

|
שחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)
שחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)

לאחר יום גשום וחורפי (בשעה טובה) בצפון הארץ, משחקי המחזור הרביעי בליגה א' צפון, יצאו להם לדרך היום (שישי), כשבמוקד, ההתמודדות בין עירוני נשר למ.ס. טירה, שהסתיים ב-2:3 מטורך לטירה וגל ברשאן, שמחברים צמד ניצחונות רצופים. הפועל טירת הכרמל ניצחה אף היא (1:4), בקרב העולות החדשות, מול מ.כ. צעירי טמרה.

בתוך כך, הפועל אום אל פאחם עדיין ממוקמת במקום ה-16 והאחרון בטבלה, עם מינוס 12 נקודות, הרי שספגה הפסד שלישי רצוף העונה והפעם, בדמות 1:0 לכרמיאל. אתא ביאליק השיגה ניצחון בדמות 0:2 על נוג'ידאת. מחר (מוצאי השבת) יינעל המחזור, כאשר מכבי נווה שאנן תארח את הפועל ע. באקה אל גרבייה (20:45) והפועל בית שאן תפגוש בביתה את הפועל בני מוסמוס (21:00).

עירוני נשר – מ.ס. טירה 3:2

ים של שערים בנשר, כשבסופו של דבר הקבוצה עם תקציב נמוך בהרבה העונה, מזה של נשר, משיגה הניצחון וחוזרת הביתה עם חיוך. החבר'ה של גל ברשאן רצו יותר והשיגו את מלוא הנקודות. בשונה משנים עברו, לעבד תיתי אין העונה ספונסרים ומלבד ארבעה עד חמישה שחקנים משמעותיים, הקבוצה בנוייה על חבר'ה צעירים שרעבים לבמה והצלחה. גל יודע להשתמש בהם, זו הגדולה.

שחקני טירה בעננים (חגשחקני טירה בעננים (חג'אג' רחאל)

לאחר 12 דקות משחק, סלאח ספיה קבע 0:1 לטירה, אלא שנשר ידעה לחזור מהר ולהפוך התוצאה ל-1:2 משערים של עזת חלאיילה וספיר רזון, תוצאה שנשמרה עד תום המחצית הראשונה. כ-10 דקות לתוך המחצית השנייה, רועי עמרי קבע 2:2 ורק בדקה ה-94(!) איתמר דיין, שחקן הפועל אזור בעונה החולפת, שניצח 0:1 את מ.כ. צעירי טירה, הביא לשער ניצחון גם הפעם, מול נשר, 2:3.

ספיר רזון בטירוף (חגספיר רזון בטירוף (חג'אג' רחאל)
אוראל כהן נוגח (חגאוראל כהן נוגח (חג'אג' רחאל)
סתיו פיניש (חגסתיו פיניש (חג'אג' רחאל)
אחמד מצרי בועט (חגאחמד מצרי בועט (חג'אג' רחאל)
עזת חלאילה חוגג (חגעזת חלאילה חוגג (חג'אג' רחאל)

נמיר אגא, מנשר, ראה אדום בדקה ה-77 ואחמד רביע, מטירה, ראה אדום בדקה ה-96 להתמודדות. בשורה התחתונה, הקבוצה דלת התקציב, גברה על הקבוצה שתחפש העונה צמרת גבוהה עם שחקנים איכותיים שאספה במהלך הקיץ, תחת פיקודו של ברוך סער. נשר מפסידה לראשונה העונה, טירה מחבר צמד ניצחונות רצופים.

לאחר ההתמודדות, מסר גל ברשאן ל-ONE: "שיחקנו נהדר מפתיחת המשחק. ספגנו צמד שערים מנאיביות מוחלטת. במחצית, אמרתי לחבר'ה שלי להמשיך לשחק באותה הצורה וכך באנו על שכרנו. נשר לא הופיעה במחצית השנייה זה היה לטובתנו. שמח וגאה בשחקנים שלי על הניצחון החשוב הזה מול קבוצה איכותית כמו נשר".

שחקני נשר מאושרים (חגשחקני נשר מאושרים (חג'אג' רחאל)
שחקני טירה חוגגים (חגשחקני טירה חוגגים (חג'אג' רחאל)
אוהדי נשר (חגאוהדי נשר (חג'אג' רחאל)
אופק מלכה מוציא אדום לנמיר אגא (חגאופק מלכה מוציא אדום לנמיר אגא (חג'אג' רחאל)
חגיגות בטירה (חגחגיגות בטירה (חג'אג' רחאל)
שחקני טירה בטירוף (חגשחקני טירה בטירוף (חג'אג' רחאל)
עימות קטן בסיום (חגעימות קטן בסיום (חג'אג' רחאל)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל אום אל פאחם 0:1

ניצחון בכורה לכרמיאל בליגה א' צפון, בזכות שער בודד של עומרי וגנר. הפועל אום אל פאחם נשארת במקום האחרון עם מינוס 12 נקודות, נוכח הפסד שלישי ברציפות. הקבוצה של אורן פלאש ידיעה לשמור על היתרון שלה ולצאת מההתמודדות כשידה על העליונה. מוחמד אגבארייה ושחקניו עדיין לא נכנסו לליגה א', לאחר ירידת הקבוצה מהליגה הלאומית.

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל טירת הכרמל 4:1

קרב העולות החדשות לליגה א', הסתיים בניצחון מוחץ ומשכנע מצד החבר'ה של חנא פרהוד, שפתחו עונה עם צמד הפסדים צורמים. נאור עבודי (צמד), עלי זועבי וסוהיל ארמלי קבעו את תוצאת המשחק. איבראהים גרה צימק התוצאה בדקות הסיום. טירת הכרמל התחזקה באחרונה והנה, כבר היום, הראתה מה היא שווה. טמרה הובכה לאחר צמד ניצחונות רצופים.

יתר תוצאות המחזור

מכבי אתא ביאליק – מכבי נוג'ידאת 0:2 (הבקיעו לאתא ביאליק: מוחמד אבו ראס ועמית מזרחי)
צעירי אום אל פאחם – הפועל מגדל העמק 0:0
מכבי אחי נצרת – הפועל עירוני עראבה 0:1 (הבקיע לאחי נצרת: אמג'ד סלימאן)
מכבי נווה שאנן – הפועל ע. באקה אל גרבייה (27/09, חיפה אגרטק, 20:45)
הפועל בית שאן – הפועל בני מוסמוס (27/09, בית שאן, 21:00)

/* LAST / NEXT ROUNDs */