יום שישי, 26.09.2025 שעה 18:14
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

קבוצת הנוער של קריית גת ניצחה בהילוך שלישי

מכבי קריית גת שמרה על מאזן מושלם בתום שלושה מחזורים, שוב בזכות מהפך שהוביל לניצחון - הפעם 1:2 ביתי על בית"ר ת"א/חולון. המאמן דוד שלמה מרוצה

|
שחקני קבוצת הנוער של קריית גת (ולדי מויסייב)
שחקני קבוצת הנוער של קריית גת (ולדי מויסייב)

קבוצת הנוער של מכבי קריית גת "צו פיוס", ששבה בעונה שעברה למחוז הדרומי של הליגה הארצית, התחילה את השנה העברית החדשה ברגל ימין. אחרי ניצחון גדול 0:6 במחזור הפתיחה מול מ.כ אור יהודה, אחרי שבמחזור שעבר הפכה פיגור 1:0 לניצחון 1:3 במשחק החוץ מול הפועל קריית אונו, הצליחה אמש (חמישי) הקבוצה לזכות בניצחון ביתי 1:2 על בית"ר ת"א/חולון, שהתייצבה למשחק כשבמאזנה ארבע נקודות בשני משחקים. 

כמו בשבוע שעבר, גם הפעם קריית גת נקלעה לפיגור מוקדם: שער שכבש אבקך אללן (2008) העלה את האורחים ליתרון 0:1 בדקה ה-26. במשך כמעט 50 דקות החזיק מעמד היתרון של בית"ר ת"א/חולון, עד אשר בדקה ה-75 רועי צידון (2008) כבש שער שוויון 1:1. שער שביעי לצידון בארבעה משחקים (כולל רביעייה במשחק הגביע מול הפועל מטה אשר). בעונה שעברה הבקיע השחקן 34 שערים במדי קבוצת נערים א' ועוד שער אחד במדי קבוצת הנוער.

שלוש דקות לפני שמכבי קריית גת הבקיעה את שער השוויון נכנס לשדה המשחק יואל בולבין-מכטיוק (2007), במה שהתברר כעבור תשע דקות כחילוף של המשחק. שער שכבש השחקן, שהגיע לקריית גת ממכבי יבנה, חולל מהפך וסלל את דרכה של המארחת לניצחון 1:2.

שחקני קבוצת הנוער של קריית גת חוגגים (ולדי מויסייב)שחקני קבוצת הנוער של קריית גת חוגגים (ולדי מויסייב)

דוד שלמה, מאמן הקבוצה המנצחת, סיכם את המשחק: "אני חושב ששיחקנו ממש טוב. בית״ר ת״א/חולון פתחה את המשחק בהתלהבות, אבל כן ידענו לסכל את זה. מה שכן, לצערי, טעינו טעות קשה בהגנה - ושילמנו עליה במזומן. לשמחתי, כן ידענו להמשיך לשלוט ולהכתיב את הקצב וכן ידענו להגיע להרבה מצבים. אמרתי לשחקנים במחצית לשחק אותו הדבר רק להגביר קצת והשערים היו באוויר. אני שמח מהתוצאה ומפתיחת העונה שלנו".

על הסיבות להצלחת הקבוצה הוסיף המאמן: "הדבר נובע, בעקבות הסגל התחרותי שהצלחנו לבנות. מעל 20 שחקנים טובים, שמתחרים על מקום בהרכב, סגל איכותי מאוד ונטול כוכבים, כולם עובדים קשה. ככה נראית קבוצת כדורגל בריאה. זה ממש לא מקרי, שפתחנו כך את העונה. אחד הדברים ששמנו עליהם בבניית הסגל - להתבסס על שחקנים שהם קודם כל חיובים למערכת ומפרגנים, רק אחר כך הסתכלנו על אספקטים של כדורגל. לב ותשוקה לא קונים בכסף. לשמחתי, יש לנו שחקנים טובים וילדים טובים עוד יותר בקבוצה שנותנים הכל בכל אימון ובכל משחק".

המאמן מרוצה. שחקני קבוצת הנוער של קריית גת (ולדי מויסייב)המאמן מרוצה. שחקני קבוצת הנוער של קריית גת (ולדי מויסייב)

דוד שלמה רואה קשר ישיר בין הנעשה בקבוצת הבוגרים למחלקת הנוער ולקבוצתו בפרט: “כמו שאמרתי תמיד - מכבי קריית גת זה מועדון גדול. אני שמח לראות את ההתעוררות בבוגרים ואת ההשקעה הגדולה. אני חושב שמקומם בליגה הלאומית כבר העונה. ככה גם במחלקת הנוער כל הקבוצות צריכות להיות בקרוב לפחות בליגות השניות לנוער ונערים. ככה שאנחנו נעשה הכל לעלות ליגה בשנים הקרובות בנוער. זה תהליך לא קל ולא פשוט, אני מקווה שנצליח לעשות את זה כבר העונה, אבל אנחנו סבלניים והדרך תביא אותנו לליגה הלאומית בעתיד. הליגה עוד ארוכה, אבל אנחנו נלחם עד הסוף ונעשה את המקסימום להצליח".

"אנחנו סבלניים". שחקני קבוצת הנוער של קריית גת (ולדי מויסייב)"אנחנו סבלניים". שחקני קבוצת הנוער של קריית גת (ולדי מויסייב)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */