קבוצת הנוער של קריית גת ניצחה בהילוך שלישי

קבוצת הנוער של מכבי קריית גת "צו פיוס", ששבה בעונה שעברה למחוז הדרומי של הליגה הארצית, התחילה את השנה העברית החדשה ברגל ימין. אחרי ניצחון גדול 0:6 במחזור הפתיחה מול מ.כ אור יהודה, אחרי שבמחזור שעבר הפכה פיגור 1:0 לניצחון 1:3 במשחק החוץ מול הפועל קריית אונו, הצליחה אמש (חמישי) הקבוצה לזכות בניצחון ביתי 1:2 על בית"ר ת"א/חולון, שהתייצבה למשחק כשבמאזנה ארבע נקודות בשני משחקים.

כמו בשבוע שעבר, גם הפעם קריית גת נקלעה לפיגור מוקדם: שער שכבש אבקך אללן (2008) העלה את האורחים ליתרון 0:1 בדקה ה-26. במשך כמעט 50 דקות החזיק מעמד היתרון של בית"ר ת"א/חולון, עד אשר בדקה ה-75 רועי צידון (2008) כבש שער שוויון 1:1. שער שביעי לצידון בארבעה משחקים (כולל רביעייה במשחק הגביע מול הפועל מטה אשר). בעונה שעברה הבקיע השחקן 34 שערים במדי קבוצת נערים א' ועוד שער אחד במדי קבוצת הנוער.

שלוש דקות לפני שמכבי קריית גת הבקיעה את שער השוויון נכנס לשדה המשחק יואל בולבין-מכטיוק (2007), במה שהתברר כעבור תשע דקות כחילוף של המשחק. שער שכבש השחקן, שהגיע לקריית גת ממכבי יבנה, חולל מהפך וסלל את דרכה של המארחת לניצחון 1:2.

שחקני קבוצת הנוער של קריית גת חוגגים (ולדי מויסייב)

דוד שלמה, מאמן הקבוצה המנצחת, סיכם את המשחק: "אני חושב ששיחקנו ממש טוב. בית״ר ת״א/חולון פתחה את המשחק בהתלהבות, אבל כן ידענו לסכל את זה. מה שכן, לצערי, טעינו טעות קשה בהגנה - ושילמנו עליה במזומן. לשמחתי, כן ידענו להמשיך לשלוט ולהכתיב את הקצב וכן ידענו להגיע להרבה מצבים. אמרתי לשחקנים במחצית לשחק אותו הדבר רק להגביר קצת והשערים היו באוויר. אני שמח מהתוצאה ומפתיחת העונה שלנו".

על הסיבות להצלחת הקבוצה הוסיף המאמן: "הדבר נובע, בעקבות הסגל התחרותי שהצלחנו לבנות. מעל 20 שחקנים טובים, שמתחרים על מקום בהרכב, סגל איכותי מאוד ונטול כוכבים, כולם עובדים קשה. ככה נראית קבוצת כדורגל בריאה. זה ממש לא מקרי, שפתחנו כך את העונה. אחד הדברים ששמנו עליהם בבניית הסגל - להתבסס על שחקנים שהם קודם כל חיובים למערכת ומפרגנים, רק אחר כך הסתכלנו על אספקטים של כדורגל. לב ותשוקה לא קונים בכסף. לשמחתי, יש לנו שחקנים טובים וילדים טובים עוד יותר בקבוצה שנותנים הכל בכל אימון ובכל משחק".

המאמן מרוצה. שחקני קבוצת הנוער של קריית גת (ולדי מויסייב)

דוד שלמה רואה קשר ישיר בין הנעשה בקבוצת הבוגרים למחלקת הנוער ולקבוצתו בפרט: “כמו שאמרתי תמיד - מכבי קריית גת זה מועדון גדול. אני שמח לראות את ההתעוררות בבוגרים ואת ההשקעה הגדולה. אני חושב שמקומם בליגה הלאומית כבר העונה. ככה גם במחלקת הנוער כל הקבוצות צריכות להיות בקרוב לפחות בליגות השניות לנוער ונערים. ככה שאנחנו נעשה הכל לעלות ליגה בשנים הקרובות בנוער. זה תהליך לא קל ולא פשוט, אני מקווה שנצליח לעשות את זה כבר העונה, אבל אנחנו סבלניים והדרך תביא אותנו לליגה הלאומית בעתיד. הליגה עוד ארוכה, אבל אנחנו נלחם עד הסוף ונעשה את המקסימום להצליח".