יום שישי, 26.09.2025 שעה 17:08
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

"רוצה שירושלים תהיה אחת הטובות באירופה"

הארפר שהצטיין ב-69:79 על מכבי תל אביב בגביע ווינר שיתף לאחר המשחק: "המטרה היא לזכות ביורוקאפ". יונתן אלון: "מקווה שאנחנו מספיק מוכנים"

|
ג'ימי קלארק מנסה לחטוף לג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)
ג'ימי קלארק מנסה לחטוף לג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים השלימה ניצחון כפול על מכבי תל אביב תוך ימים ספורים, כשגברה עליה 69:79 בחצי גמר גביע ווינר והבטיחה את הכרטיס לגמר. האדומים נהנו מיכולת טובה של הארפר וקרינגטון ונראים מוכנים לעונה הקרובה ביורוקאפ ובליגת העל.

יונתן אלון אמר לאחר הניצחון: “אין סודות בכדורסל, באופן טבעי יש לנו הרבה המשכיות ולהם אין, וזה בא לידי ביטוי בשלבים כאלו של העונה. אני מציע לא להתרגש ולא להתלהב, אלא להיות טובים ולהשתפר. צריכים להחליט בעצמנו אם נשמח מזה או לבנות עליו להמשך, ואני חושב שזו הגישה שנלך איתה להמשך. שמרנו מצוין באופן עקבי, יותר בחצי הראשון, הזזנו את הכדור יפה מאוד, קלענו גם שזה תמיד עוזר כשאתה קולע את הזריקות. אבל ההגנה מעל הכל ברוב הדקות, ואני שמח שכל מי שבא לירושלים יודע שלא משנה כמה הוא כוכב וכמה קלע בעבר, הוא בא קודם כל להגנה”.

על כך שקבוצתו מושלמת בטרם העונה עד כה: “הייתי שמח לאיזה הפסד בטרום עונה, מקווה שאנחנו מספיק מוכנים. החזרה שלהם זה חלק מהמשחק, שיחקנו מול קבוצה טובה, שתלך ותהיה עוד יותר טובה בהמשך. אנחנו רוצים לזכות ביורוקאפ, לשם כך התכנסנו, ונקווה שנעשה את זה”.

איש המשחק ג’ארד הארפר אמר בסיום: “אנחנו ממשיכים להיות טובים יותר, ובזה אנחנו מתרכזים ורק בזה התרכזנו כל קדם העונה. לא משנה אם מנצחים או מפסידים, רוצים לשחק את הכדורסל הטוב ביותר שלנו לפני פתיחת העונה. יש הרבה דברים טובים, אבל גם יש מה לשפר ואנחנו מתרגשים לשפר הכל. אני חושב ששמרנו כקבוצה, ההגנה הייתה טובה בחצי הראשון יותר מבחצי השני, וחילקנו את הכדור, וככה נהנים ולגמרי נהנינו היום”.

גג'ארד הארפר עם לוני ווקר ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)

על הטראש טוק עם לוני ווקר אמר: “זה מה שזה, זו תחרות וכדורסל, משחקים מול הטובים ביותר, אבל לא על זה המשחק, אלא ירושלים נגד מכבי. האוהדים היו מדהימים, יש פה קהל מהטובים באירופה. זכייה ביורוקאפ? ברור שאנחנו יכולים לזכות, זו המטרה. אני רוצה שירושלים תהיה אחת הטובות באירופה, ושאני אהיה אחד הטובים באירופה, אז לזכות ביורוקאפ זה צעד גדול לשם”.

