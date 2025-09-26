קטש: פתיחת העונה ביורוליג? ברור שאני מודאג

מכבי תל אביב ספגה היום (שישי) הפסד נוסף להפועל ירושלים, כאשר אחרי שנכנעה לה בסופר קאפ, הפסידה לה 79:69 גם בחצי גמר גביע ווינר והודחה מהמפעל של קדם העונה. ניכר שלחניכיו של עודד קטש יש עוד עבודה.

עודד קטש אמר בצד של המפסידה: “זה לא אמור להיראות אחרת, אנחנו לא מספיק טובים כבר משחק שני נגד ירושלים, שזה די ברור שהיא מאורגנת יותר כי יש לה המשכיות יותר, שחקנים שמכירים טוב יותר את אירופה. אפשר להרגיש שהחדשים שלנו ולא באשמתם מנסים להבין, שזה הכי חשוב, מנסים ללמוד, אז אנחנו לא ממש מאורגנים, זה לא יהיה מאוד יפה בשלב הזה, מצטער בשביל הקהל, עושים את המקסימום”.

“נצטרך למצוא תוך כדי תנועה להיות תחרותיים ולדאוג לתוצאות עד שנגיע לאן שאנחנו רוצים. אפשר להוסיף שהחטאנו הרבה זריקות קלות, סיימנו עם 10 אסיסטים וירושלים קלעו מדהים. היו גם דברים שאהבתי, האנרגיות, שלא נשברנו, חזרנו למשחק, זה משחק שהיו לנו 20 כדורים יותר מהם, אלא דברים שהם בסיס טוב שאפשר לבנות עליו, השאר יצטרך לבוא ונצטרך לעשות התאמות תוך כדי תנועה”.

אנתוני לאמב ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)

על פתיחת היורוליג: “ברור שאני מודאג, זה התפקיד שלי, בטח שאני מודאג. אנחנו לא מוכנים מבחינת הדרך שבה אנחנו משחקים. משהו שעוד לא עשינו עד עכשיו זה להיות קצת יותר טקטיים, קצת יותר בדרך, ואולי לעשות משהו קצת יותר שונה עד שנמצא את הדרך. חוסר הארגון מורגש בדרך שבה אנחנו רצים את המגרש, צריך לדעת לשחק בלי הכדור בכדורסל האירופי וזה משהו שייקח זמן לחבר’ה החדשים. חיזוק? אני לא יודע, אני במערכת שרוצה להיות טובה, יש את קלואדיו, ואני בטוח שאם נרגיש שזה מה שצריך לעשות אז נעשה”.

על היכולת הרעה של ג’יילן הורד: “הוא עבר קיץ מאוד אינטנסיבי, אחרי עונה קשה, הוא גם לא שיחק במשחק הקודם, הרגיש קצת כאבים בגוף, עשה MRI השבוע, אז זה משהו שמשפיע. הוא לא בשיא הגופני שלו, אבל ביחס לכל מה שדיברנו, אז ג’יילן הורד האחרון שמטריד אותי. השופטים? לא יודע, אני צריך לראות מחדש, אני חושב שהיו כמה שריקות ברבע הרביעי שעצרו אותנו מהחזרה, אבל זה הכל”.

במסיבת העיתונאים אמר קטש: “צריך לתת לירושלים קרדיט, היא קבוצה טובה ומאורגנת שיודעת מה היא רוצה מעצמה ואנחנו בתהליך. אין קסמים, זה לא היה יפה לרגעים. אני חושב שדווקא בגלל הפיגור שהיינו, אהבתי את הרוח שלנו, הייתה לחימה, היה רצון ואופי, אי אפשר לצפות שהכל יהיה שקט ושנדע את הכל. זה די ברור שקצת יותר קל למי שהיה פה בשנה שעברה. החדשים רוצים ללמוד, זה דבר שייקח זמן, להתרגל לשיטה. כדי להצליח, חשוב מאוד להראות אופי”.

עודד קטש ולוני ווקר (חגי מיכאלי)

“אמרתי לשחקנים שאני לא מאשים אותם. הרצון חשוב, לשמור את הראש למעלה, והדברים יגיעו. שחקני הרכש יצברו חוויות טובות, יידעו יותר מה הם רוצים. לא היה פה שום עניין של אכזבה או ענישה, ניהלתי את המשחק כמו שראיתי לנכון כדי לנצח. הדברים הולכים ונהיים קשים, הנסיבות לא לטובתנו, בנינו קבוצה מאפס, אני מודאג שזה יצליח, כדי לקנות את הזמן צריכים למצוא דרך לנצח במשחקים ולהיות תחרותיים”.

“יכול להיות שבמשחקים הבאים וכשיתחיל הדבר האמיתי צריך להיות יותר טקטיים, אבל חייבים ללמוד לנצח תוך כדי תנועה כמה שאפשר. משחקים נגד קבוצות איכותיות, עד שנשלים את התהליך וכל שחקן יבין מה צריך ממנו, צריך קודם כל ולפני הכל לשמור על שפת גוף נכונה ולהיות חיוביים כי זה הולך להיות קשה. יש לנו נסיבות מקלות, אבל החובה שלנו היא לנסות כמה שיותר לקצר תהליכים. אנחנו לא מספיק טובים מהרבה סיבות”, סיכם.