יום שישי, 26.09.2025 שעה 16:25
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

מכבי רעננה חגגה מול הפועל גליל עליון

הקבוצה מהשרון גברה 56:85 על האדומים במשחק הדירוג במסגרת גביע ווינר סל. רדפורד ולשבסקי בלטו אצל המנצחת, שתפגוש את רמת גן בקרב על המקום ה-11

|
חואקין שוכמן (עירוני רעננה)
חואקין שוכמן (עירוני רעננה)

שלבי ההכרעה של גביע ווינר סל כבר כאן, והיום (שישי) מכבי רעננה השלימה ניצחון חוץ 56:85 על הפועל גליל עליון במשחק דירוג על מקומות 11-14. בעקבות הניצחון, הקבוצה מהשרון תפגוש את מכבי עירוני רמת גן בקרב על המקום ה-11 במפעל בעוד שהאדומים מהגליל שהפסידו יפגשו את עירוני נס ציונה במשחק על המקום ה-13.

המשחק נפתח טוב מצד רעננה כשיותם חנוכי דייק מחוץ לקשת. טייריס רדפורד בלט והצטרף לחגיגה של החבורה מהשרון עם שני מהלכים רצופים כאשר תחילה קלע שתי נקודות ובהמשך הוסיף גם שלשה. ג’יילן בלייקס החזיק בפתיחה את הפועל גליל עליון אך זה לא הספיק. חואקין שוכמן גם דייק מחוץ לקשת והרבע הראשון הסתיים ביתרון דו ספרתי לטובת מכבי רעננה. הרבע השני היה שונה וצמוד. תחילה גליל עליון נכנסה לעניינים ופתחה טוב, אך הקבוצה מהשרון שמרה על היתרון הרבה בזכות רדפורד והישראלים שלה.  

הרבע השלישי נפתח טוב מבחינת רעננה ושוב אלה היו רדפורד, חנוכי ושוכמן שהובילו אותה עם מהלכים טובים, אסיסטים ונקודות. תחילה חנוכי סיים מהלך עם שתי נקודות מאסיסט של שוכמן. לאחר מכן, רדפורד קלע שתי נקודות ומי שהוסיף שתיים נוספות היה חסאן דיארה ואלכס לדר דייק משלוש. הרבע התאפיין בסקור נמוך כשהקבוצות הרבו להחטיא מכל הטווחים. הרבע האחרון הלך גם הוא עם רעננה כשהיתרון הגיע לתחום ה-20+. נייט לשבסקי פתח טוב את הרבע כשקלע שלשה והוסיף בהמשך גם שתי נקודות. כמו רוב המשחק הרבע היה חד צדדי לטובת רעננה שרק הגדילה והגדילה את הפער.         

