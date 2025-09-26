מכבי רעננה חגגה מול הפועל גליל עליון

שלבי ההכרעה של גביע ווינר סל כבר כאן, והיום (שישי) מכבי רעננה השלימה ניצחון חוץ 56:85 על הפועל גליל עליון במשחק דירוג על מקומות 11-14. בעקבות הניצחון, הקבוצה מהשרון תפגוש את מכבי עירוני רמת גן בקרב על המקום ה-11 במפעל בעוד שהאדומים מהגליל שהפסידו יפגשו את עירוני נס ציונה במשחק על המקום ה-13.

המשחק נפתח טוב מצד רעננה כשיותם חנוכי דייק מחוץ לקשת. טייריס רדפורד בלט והצטרף לחגיגה של החבורה מהשרון עם שני מהלכים רצופים כאשר תחילה קלע שתי נקודות ובהמשך הוסיף גם שלשה. ג’יילן בלייקס החזיק בפתיחה את הפועל גליל עליון אך זה לא הספיק. חואקין שוכמן גם דייק מחוץ לקשת והרבע הראשון הסתיים ביתרון דו ספרתי לטובת מכבי רעננה. הרבע השני היה שונה וצמוד. תחילה גליל עליון נכנסה לעניינים ופתחה טוב, אך הקבוצה מהשרון שמרה על היתרון הרבה בזכות רדפורד והישראלים שלה.

הרבע השלישי נפתח טוב מבחינת רעננה ושוב אלה היו רדפורד, חנוכי ושוכמן שהובילו אותה עם מהלכים טובים, אסיסטים ונקודות. תחילה חנוכי סיים מהלך עם שתי נקודות מאסיסט של שוכמן. לאחר מכן, רדפורד קלע שתי נקודות ומי שהוסיף שתיים נוספות היה חסאן דיארה ואלכס לדר דייק משלוש. הרבע התאפיין בסקור נמוך כשהקבוצות הרבו להחטיא מכל הטווחים. הרבע האחרון הלך גם הוא עם רעננה כשהיתרון הגיע לתחום ה-20+. נייט לשבסקי פתח טוב את הרבע כשקלע שלשה והוסיף בהמשך גם שתי נקודות. כמו רוב המשחק הרבע היה חד צדדי לטובת רעננה שרק הגדילה והגדילה את הפער.