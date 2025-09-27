יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:37

רוי קורין ושחקני הפועל תל אביב חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)

במקום הראשון: 0:1 להפועל ת"א על הפועל חיפה

האורחת מהכרמל הקשתה על האדומים, צור הדף פנדל של ארבל, אך קורין המחליף עשה את ההבדל עם שער ענק, שם את ברדה, לפחות זמנית, במקום הראשון בטבלה

איציק כלפי | 27/09/2025 19:45
יום שבת, 27/09/2025, 19:45אצטדיון בלומפילד - 18,000 צופיםליגת העל Winner - מחזור 5
הפועל חיפה
החמצת פנדל תמיר ארבל (77)
הסתיים
1 0
שופט: ויטלי בונדרב (ציון: 7)
שער רוי קורין (84)
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
רוי קורין, ציון: 7
אחרי התקופה הקשה שעבר, הקשר שנכנס כמחליף עשה את ההבדל עם שער ענק
השחקן המאכזב
תמיר ארבל, ציון: 4
קיבל את ההזדמנות להביא את הנקודות הביתה ובעט לא מספיק טוב
הרכבים וציונים
 
 

“הפועל תל אביב במקום הראשון בטבלה”, משפט שלא נאמר כבר הרבה מאוד שנים, לפחות במסגרת ליגת העל, אך הערב (שבת), הפך לעובדה. נכון, זה אולי יהיה רק באופן זמני, אך האדומים של אליניב ברדה מסתכלים על כל הליגה מלמעלה, לאחר שהמשיכו בפתיחת העונה הנהדרת שלהם עם ניצחון 0:1 על הפועל חיפה במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. 

13 מ-15 נקודות אפשריות, מאזן שהוא ככל הנראה אפילו יותר ממה ציפו בוולפסון בחלומות הכי אדומים שלהם בפתיחת העונה הנוכחית. הפועל ת”א, לפחות בפתיחת העונה הזאת, היא קבוצה שיודעת לנצל את היתרונות שלה, להתגבר על החסרונות שלה, והיא בעיקר, קבוצה מנצחת.

מנגד, הפועל חיפה, שהצליחה להקשות על הפועל ת”א והייתה יכולה גם לנצח, עם שבע נקודות, במקום השביעי בטבלה. האורחת יכולה לחוש מאוכזבת לאחר שפנדל של תמיר ארבל נעצר על ידי אסף צור, אך אם מסתכלים על כל 90 הדקות, הרי שהפועל ת”א הייתה הטובה והמסוכנת יותר על כר הדשא, והייתה ראויה לניצחון. 

רוי קורין. כמה רגש התפרץ אצלו בסיום (רדאד גרוי קורין. כמה רגש התפרץ אצלו בסיום (רדאד ג'בארה)

הפועל ת”א הייתה הקבוצה היוזמת יותר כבר מההתחלה. האדומים החזיקו יותר בכדור וסחטו לא פחות משמונה קרנות עוד במחצית הראשונה, אך התקשו לתרגם זאת לאיומים משמעותיים על שערו של ניב אנטמן. מנגד, הפועל חיפה, שהגיעה מעודדת אחרי ה-1:1 בדרבי מול מכבי, הציגה שוב משחק הגנה עיקש. במחצית השנייה, הפועל ת”א המשיכה לשלוט, אך גם הפועל חיפה קיבלה את ההזדמנות שלה. ועוד איזו הזדמנות. האורחת קיבלה פנדל בדקה ה-77, אך אסף צור היה שם בשביל המארחת וסיפק הצלה נהדרת.

ברדה ראה שהקבוצה שלא מתקשה וערך מספר שינויים, ביניהם הרכש הקפריסאי הטרי לויזוס לויזו שערך הופעת בכורה והראה ניצוצות של כדורגל טוב, אך במוקד, לא חשש להוציא את שני המוציאים לפועל העיקריים שלו – סתיו טוריאל ודניאל דאפה, והכניס פנימה את רוי קורין, שחזר מפציעה ובמשחק הליגה הראשון שלו, והעניק לו בדקה ה-84 את שער הניצחון עם ביצוע נפלא.

במחזור הבא מחכה להפועל תל אביב המבחן הרציני ביותר שלה, כאשר היא תתארח בטרנר אצל הפועל באר שבע, אותה כבר ניצחה העונה 0:2 בחצי גמר גביע הטוטו. מנגד, הפועל חיפה תקווה לחזור לנצח כאשר תארח את עירוני קריית שמונה.

מור בוסקילה ורוי קורין (רדאד גמור בוסקילה ורוי קורין (רדאד ג'בארה)
מור בוסקילה ורוי קורין חוגגים (רדאד גמור בוסקילה ורוי קורין חוגגים (רדאד ג'בארה)
רוי קורין בוכה מאושר בסיום (רדאד גרוי קורין בוכה מאושר בסיום (רדאד ג'בארה)
מחצית שניה
  • '90+9
  • החלטת שופט
  • סיום המשחק! עוד ניצחון להפועל תל אביב, שעולה למקום הראשון בטבלה
רוי קורין בטירוף (רדאד ג'בארה)רוי קורין בטירוף (רדאד ג'בארה)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)צ'אבי אלונסו (IMAGO)
רוי קורין חוגג (רדאד ג'בארה)רוי קורין חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '84
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: איזה גול! רוי קורין קיבל כדור אדיר מקרייב, התקדם עד סף הרחבה ובעט ברגל שמאל כדור שלא הותיר לניב אנטמן שום סיכוי
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לרוי נאווי
לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
  • '82
  • החמצה
  • ניצוצות מלויזו, שעשה פעולה אישית יפה ובעט ברגל שמאל, אנטמן הדף
  • '80
  • החמצה
  • איזו הזדמנות אדירה להפועל חיפה! רותם חטואל הגיע לאחד על אחד מול צור ובעט לקורה
  • '79
  • חילוף
  • יעד גונן במקום אופק ביטון
  • '79
  • חילוף
  • רותם חטואל במקום ג'בון איסט
  • '79
  • חילוף
  • חילוף משולש בהפועל חיפה: נאור סבג פינה את מקומו ללירן סרדל
  • '79
  • חילוף
  • עומרי אלטמן נכנס במקום דניאל דאפה
  • '79
  • חילוף
  • רוי קורין נכנס במקומו של סתיו טוריאל
אסף צור בטירוף (רדאד ג'בארה)אסף צור בטירוף (רדאד ג'בארה)
אסף צור הודף את הפנדל של תמיר ארבל (רדאד ג'בארה)אסף צור הודף את הפנדל של תמיר ארבל (רדאד ג'בארה)
  • '77
  • החמצת פנדל
  • איזו הצלה של אסף צור! האורחת קיבלה פנדל אחרי הכשלה של מאיימבו על אופק ביטון ברחבה, תמיר ארבל ניגש לנקודה הלבנה ובעט לא מספיק טוב, שוער האדומים הדף נהדר
דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה מאוכזב (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה מאוכזב (רדאד ג'בארה)
  • '68
  • החמצה
  • בנגיעה הראשונה שלו, לויזו סידר מצב מצוין לדאפה עם כדור רוחב, החלוץ בעט החוצה
  • '67
  • חילוף
  • עמית למקין במקום שחר פיבן
  • '67
  • חילוף
  • הרכש הטרי, לויזוס לויזו, נכנס להופעת בכורה במקומו של רועי אלקוקין
  • '66
  • חילוף
  • יונתן פרבר במקום רועי זיקרי בהפועל חיפה
  • '60
  • החמצה
  • טוריאל מסר לשחר פיבן בתוך הרחבה, המגן בעט מעל השער
שאנדה סילבה (רדאד ג'בארה)שאנדה סילבה (רדאד ג'בארה)
  • '57
  • חילוף
  • מור בוסקילה נכנס במקומו של שאנדה סילבה
  • '54
  • חילוף
  • אניס פורת עיאש במקום אג'יס אנדו בהפועל חיפה
אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
  • '51
  • החמצה
  • בעיטה של אופק ביטון הלכה החוצה
דניאל דאפה מתוסכל (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה מתוסכל (רדאד ג'בארה)
  • '49
  • החמצה
  • החמצה גדולה של דאפה. דורון ליידנר הוציא כדור רוחב טוב מצד שמאל, החלוץ הגיע לא טוב לכדור, שהלך החוצה
מחצית ראשונה
סאנה גומס מכשיל את סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)סאנה גומס מכשיל את סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לסאנה גומס אחרי עבירה על טוריאל
אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)
  • '40
  • החמצה
  • מצב מסוכן להפועל ת"א, דאפה השאיר כדור טוב לקרייב שבעט בנגיעה כדור שלא היה רחוק בכלל מהמסגרת
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לשחר פיבן
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לברונו רמירז
  • '32
  • החמצה
  • הזדמנות טובה להפועל ת"א, שאנדה סילבה לחץ טוב ומסר כדור לדניאל דאפה, החלוץ בעט תוך כדי סיבוב, אנטמן קלט
רג'יס אנדו (רדאד ג'בארה)רג'יס אנדו (רדאד ג'בארה)
  • '23
  • החמצה
  • בעיטה מסוכנת של רג'יס אנדו מהפועל חיפה הלכה מעל המסגרת
ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
  • '12
  • אחר
  • הפועל ת"א שלטה לחלוטין בפתיחה והשיגה כמות גדולה של קרנות, אך לא הצליחה לאיים על שערו של ניב אנטמן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ויטלי בונדרב הוציא את המשחק לדרך
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב. כבר לא יכולים לחכות לדרבי (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב. כבר לא יכולים לחכות לדרבי (רדאד ג'בארה)
