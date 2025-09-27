במקום הראשון: 0:1 להפועל ת"א על הפועל חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין רוי קורין, ציון: 7

אחרי התקופה הקשה שעבר, הקשר שנכנס כמחליף עשה את ההבדל עם שער ענק רוי קורין, ציון: 7אחרי התקופה הקשה שעבר, הקשר שנכנס כמחליף עשה את ההבדל עם שער ענק

קיבל את ההזדמנות להביא את הנקודות הביתה ובעט לא מספיק טוב תמיר ארבל, ציון: 4קיבל את ההזדמנות להביא את הנקודות הביתה ובעט לא מספיק טוב

הרכבים וציונים

“הפועל תל אביב במקום הראשון בטבלה”, משפט שלא נאמר כבר הרבה מאוד שנים, לפחות במסגרת ליגת העל, אך הערב (שבת), הפך לעובדה. נכון, זה אולי יהיה רק באופן זמני, אך האדומים של אליניב ברדה מסתכלים על כל הליגה מלמעלה, לאחר שהמשיכו בפתיחת העונה הנהדרת שלהם עם ניצחון 0:1 על הפועל חיפה במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל.

13 מ-15 נקודות אפשריות, מאזן שהוא ככל הנראה אפילו יותר ממה ציפו בוולפסון בחלומות הכי אדומים שלהם בפתיחת העונה הנוכחית. הפועל ת”א, לפחות בפתיחת העונה הזאת, היא קבוצה שיודעת לנצל את היתרונות שלה, להתגבר על החסרונות שלה, והיא בעיקר, קבוצה מנצחת.

מנגד, הפועל חיפה, שהצליחה להקשות על הפועל ת”א והייתה יכולה גם לנצח, עם שבע נקודות, במקום השביעי בטבלה. האורחת יכולה לחוש מאוכזבת לאחר שפנדל של תמיר ארבל נעצר על ידי אסף צור, אך אם מסתכלים על כל 90 הדקות, הרי שהפועל ת”א הייתה הטובה והמסוכנת יותר על כר הדשא, והייתה ראויה לניצחון.

רוי קורין. כמה רגש התפרץ אצלו בסיום (רדאד ג'בארה)

הפועל ת”א הייתה הקבוצה היוזמת יותר כבר מההתחלה. האדומים החזיקו יותר בכדור וסחטו לא פחות משמונה קרנות עוד במחצית הראשונה, אך התקשו לתרגם זאת לאיומים משמעותיים על שערו של ניב אנטמן. מנגד, הפועל חיפה, שהגיעה מעודדת אחרי ה-1:1 בדרבי מול מכבי, הציגה שוב משחק הגנה עיקש. במחצית השנייה, הפועל ת”א המשיכה לשלוט, אך גם הפועל חיפה קיבלה את ההזדמנות שלה. ועוד איזו הזדמנות. האורחת קיבלה פנדל בדקה ה-77, אך אסף צור היה שם בשביל המארחת וסיפק הצלה נהדרת.

ברדה ראה שהקבוצה שלא מתקשה וערך מספר שינויים, ביניהם הרכש הקפריסאי הטרי לויזוס לויזו שערך הופעת בכורה והראה ניצוצות של כדורגל טוב, אך במוקד, לא חשש להוציא את שני המוציאים לפועל העיקריים שלו – סתיו טוריאל ודניאל דאפה, והכניס פנימה את רוי קורין, שחזר מפציעה ובמשחק הליגה הראשון שלו, והעניק לו בדקה ה-84 את שער הניצחון עם ביצוע נפלא.

במחזור הבא מחכה להפועל תל אביב המבחן הרציני ביותר שלה, כאשר היא תתארח בטרנר אצל הפועל באר שבע, אותה כבר ניצחה העונה 0:2 בחצי גמר גביע הטוטו. מנגד, הפועל חיפה תקווה לחזור לנצח כאשר תארח את עירוני קריית שמונה.

מור בוסקילה ורוי קורין (רדאד ג'בארה)

מור בוסקילה ורוי קורין חוגגים (רדאד ג'בארה)

רוי קורין בוכה מאושר בסיום (רדאד ג'בארה)