במקום הראשון: 0:1 להפועל ת"א על הפועל חיפה

השחקן המצטיין
רוי קורין, ציון: 7
אחרי התקופה הקשה שעבר, הקשר שנכנס כמחליף עשה את ההבדל עם שער ענק
השחקן המאכזב
תמיר ארבל, ציון: 4
קיבל את ההזדמנות להביא את הנקודות הביתה ובעט לא מספיק טוב
“הפועל תל אביב במקום הראשון בטבלה”, משפט שלא נאמר כבר הרבה מאוד שנים, לפחות במסגרת ליגת העל, אך הערב (שבת), הפך לעובדה. נכון, זה אולי יהיה רק באופן זמני, אך האדומים של אליניב ברדה מסתכלים על כל הליגה מלמעלה, לאחר שהמשיכו בפתיחת העונה הנהדרת שלהם עם ניצחון 0:1 על הפועל חיפה במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל.
13 מ-15 נקודות אפשריות, מאזן שהוא ככל הנראה אפילו יותר ממה ציפו בוולפסון בחלומות הכי אדומים שלהם בפתיחת העונה הנוכחית. הפועל ת”א, לפחות בפתיחת העונה הזאת, היא קבוצה שיודעת לנצל את היתרונות שלה, להתגבר על החסרונות שלה, והיא בעיקר, קבוצה מנצחת.
מנגד, הפועל חיפה, שהצליחה להקשות על הפועל ת”א והייתה יכולה גם לנצח, עם שבע נקודות, במקום השביעי בטבלה. האורחת יכולה לחוש מאוכזבת לאחר שפנדל של תמיר ארבל נעצר על ידי אסף צור, אך אם מסתכלים על כל 90 הדקות, הרי שהפועל ת”א הייתה הטובה והמסוכנת יותר על כר הדשא, והייתה ראויה לניצחון.
הפועל ת”א הייתה הקבוצה היוזמת יותר כבר מההתחלה. האדומים החזיקו יותר בכדור וסחטו לא פחות משמונה קרנות עוד במחצית הראשונה, אך התקשו לתרגם זאת לאיומים משמעותיים על שערו של ניב אנטמן. מנגד, הפועל חיפה, שהגיעה מעודדת אחרי ה-1:1 בדרבי מול מכבי, הציגה שוב משחק הגנה עיקש. במחצית השנייה, הפועל ת”א המשיכה לשלוט, אך גם הפועל חיפה קיבלה את ההזדמנות שלה. ועוד איזו הזדמנות. האורחת קיבלה פנדל בדקה ה-77, אך אסף צור היה שם בשביל המארחת וסיפק הצלה נהדרת.
ברדה ראה שהקבוצה שלא מתקשה וערך מספר שינויים, ביניהם הרכש הקפריסאי הטרי לויזוס לויזו שערך הופעת בכורה והראה ניצוצות של כדורגל טוב, אך במוקד, לא חשש להוציא את שני המוציאים לפועל העיקריים שלו – סתיו טוריאל ודניאל דאפה, והכניס פנימה את רוי קורין, שחזר מפציעה ובמשחק הליגה הראשון שלו, והעניק לו בדקה ה-84 את שער הניצחון עם ביצוע נפלא.
במחזור הבא מחכה להפועל תל אביב המבחן הרציני ביותר שלה, כאשר היא תתארח בטרנר אצל הפועל באר שבע, אותה כבר ניצחה העונה 0:2 בחצי גמר גביע הטוטו. מנגד, הפועל חיפה תקווה לחזור לנצח כאשר תארח את עירוני קריית שמונה.
מחצית שניה
-
'90+9
- סיום המשחק! עוד ניצחון להפועל תל אביב, שעולה למקום הראשון בטבלה
-
'84
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: איזה גול! רוי קורין קיבל כדור אדיר מקרייב, התקדם עד סף הרחבה ובעט ברגל שמאל כדור שלא הותיר לניב אנטמן שום סיכוי
-
'83
- צהוב לרוי נאווי
-
'82
- ניצוצות מלויזו, שעשה פעולה אישית יפה ובעט ברגל שמאל, אנטמן הדף
-
'80
- איזו הזדמנות אדירה להפועל חיפה! רותם חטואל הגיע לאחד על אחד מול צור ובעט לקורה
-
'79
- יעד גונן במקום אופק ביטון
-
'79
- רותם חטואל במקום ג'בון איסט
-
'79
- חילוף משולש בהפועל חיפה: נאור סבג פינה את מקומו ללירן סרדל
-
'79
- עומרי אלטמן נכנס במקום דניאל דאפה
-
'79
- רוי קורין נכנס במקומו של סתיו טוריאל
-
'77
- איזו הצלה של אסף צור! האורחת קיבלה פנדל אחרי הכשלה של מאיימבו על אופק ביטון ברחבה, תמיר ארבל ניגש לנקודה הלבנה ובעט לא מספיק טוב, שוער האדומים הדף נהדר
-
'68
- בנגיעה הראשונה שלו, לויזו סידר מצב מצוין לדאפה עם כדור רוחב, החלוץ בעט החוצה
-
'67
- עמית למקין במקום שחר פיבן
-
'67
- הרכש הטרי, לויזוס לויזו, נכנס להופעת בכורה במקומו של רועי אלקוקין
-
'66
- יונתן פרבר במקום רועי זיקרי בהפועל חיפה
-
'60
- טוריאל מסר לשחר פיבן בתוך הרחבה, המגן בעט מעל השער
-
'57
- מור בוסקילה נכנס במקומו של שאנדה סילבה
-
'54
- אניס פורת עיאש במקום אג'יס אנדו בהפועל חיפה
-
'51
- בעיטה של אופק ביטון הלכה החוצה
-
'49
- החמצה גדולה של דאפה. דורון ליידנר הוציא כדור רוחב טוב מצד שמאל, החלוץ הגיע לא טוב לכדור, שהלך החוצה
מחצית ראשונה
-
'45+2
- צהוב לסאנה גומס אחרי עבירה על טוריאל
-
'40
- מצב מסוכן להפועל ת"א, דאפה השאיר כדור טוב לקרייב שבעט בנגיעה כדור שלא היה רחוק בכלל מהמסגרת
-
'40
- צהוב לשחר פיבן
-
'37
- צהוב לברונו רמירז
-
'32
- הזדמנות טובה להפועל ת"א, שאנדה סילבה לחץ טוב ומסר כדור לדניאל דאפה, החלוץ בעט תוך כדי סיבוב, אנטמן קלט
-
'23
- בעיטה מסוכנת של רג'יס אנדו מהפועל חיפה הלכה מעל המסגרת
-
'12
- הפועל ת"א שלטה לחלוטין בפתיחה והשיגה כמות גדולה של קרנות, אך לא הצליחה לאיים על שערו של ניב אנטמן
-
'1
- השופט ויטלי בונדרב הוציא את המשחק לדרך