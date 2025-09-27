יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:37

ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)

עם שערים בדקות הסיום: 1:3 לבית"ר על ריינה

הירושלמים לא נראו טוב ונקלעו לפיגור מפנדל של ספר (17'), אך שועה (45'), אצילי (87') וקאלו בשער אדיר (89') השלימו מהפך והעניקו 3 נקודות יקרות

דורון בן דור | 27/09/2025 20:00
יום שבת, 27/09/2025, 20:00אצטדיון גרין - 3,647 צופיםליגת העל Winner - מחזור 5
בית"ר ירושלים
פנדל ירדן שועה (45)
שער עומר אצילי (87)
שער ג'ונבוסקו קאלו (89)
הסתיים
1 3
שופט: שניר לוי (ציון: 8)
פנדל אנטוניו ספר (18)
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עומר אצילי, ציון: 7
מי אם לא הוא. מגע של קסם
השחקן המאכזב
מילאדין סטבאנוביץ', ציון: 4
לא עמד בלחץ
הרכבים וציונים
 
 

בית”ר ירושלים הייתה כל כך קרובה הערב (שבת) לאיבוד נקודות באצטדיון גרין, אך לבסוף הצליחה לנצח 1:3 את בני ריינה ולהשיג שלוש נקודות כל כך יקרות בזכות הרבה אופי ושני שערים בדקות הסיום. כמו במחזור שעבר מול עירוני קריית שמונה בטדי, הקבוצה של ברק יצחקי שוב לא נראתה במיטבה, אך הצליחה לצאת בשיניים עם מלוא הנקודות, ואחרי חמישה מחזורים, במאזנה עשר נקודות.

החבורה מהבירה נקלעה לפיגור מוקדם בדקה ה-17, כשדור חוגי, שקיבל את ההזדמנות בהרכב, נגע בידו ברחבה ואנטוניו ספר העניש מהנקודה הלבנה. הקשר הרומני גם נפצע בבעיטת הפנדל והוחלף מיד לאחר מכן על ידי סער פדידה.

במהלך המחצית הראשונה בית”ר ירושלים לא הייתה מסוכנת ולא הצליחה למצבים, מה שגרם ליצחקי אף לעשות חילוף מוקדם בדקה ה-38 ולהכניס את רועי אלימלך במקומו של גרגורי מורוזוב. בתוספת הזמן של המחצית, אריאל מנדי הוכשל על ידי מוחמד שכר ושניר לוי שוב הצביע על הנקודה הלבנה. ירדן שועה לא התבלבל, בעט אל הרשת ושלח את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה בשוויון 1:1.

ירדן שועה ועומר אצלי חוגגים (חגירדן שועה ועומר אצלי חוגגים (חג'אג' רחאל)

במחצית השנייה, הירושלמים התעוררו מעט והחלו לסכן יותר את השער של גד עמוס, שבדקה ה-66 ברק יצחקי הלך על כל הקופה כשהכניס אל כר הדשא בשלוש חילופים התקפיים אל זיו בן שימול, טימוטי מוזי וג’ונובוסקו קאלו, מה שלבסוף השתלם לו.

בדקה ה-87, שיתוף פעולה של הצמד הגדול של בית”ר, ירדן שועה ועומר אצילי, הוביל למהפך, כאשר שועה הגביה נהדר ומצא את ראשו של אצילי, שנגח בעוצמה פנימה. שתי דקות לאחר מכן, קאלו קיבל כדור על סף הרחבה מדור מיכה, השתחרר נהדר, שלח בעיטה אדירה אל הרשת עם הפאלש והעניק לקבוצתו שלוש נקודות יקרות.

עומר אצילי חוגג מהפך (חגעומר אצילי חוגג מהפך (חג'אג' רחאל)
גג'ונבוסקו קאלו רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חגשחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי שרק לסיום ההתמודדות!
  • '90+1
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים: עומר אצילי פינה את מקומו לאורי דהן
שחקני בית&qout;ר ירושלים בטירוף (חג'אג' רחאל)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (חג'אג' רחאל)
ג'ונבוסקו קאלו בועט (חג'אג' רחאל)ג'ונבוסקו קאלו בועט (חג'אג' רחאל)
  • '89
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:3: דור מיכה מסר לג'ונובוסקו קאלו, שהשתחרר על סף הרחבה ושלח בעיטה אדירה עם הפאלש אל הרשת
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)
  • '87
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:2: ירדן שועה הגביה כדור נהדר מצד שמאל ומצא את עומר אצילי, שמתוך הרחבה נגח בעוצמה פנימה
  • '80
  • כרטיס צהוב
  • ז'ה טורבו ראה את הכרטיס הצהוב
  • '66
  • חילוף
  • חילוף בבני ריינה: אסיל כנעני פינה את מקומו לז'ה טורבו
עדי יונה בפעולה (חג'אג' רחאל)עדי יונה בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '66
  • חילוף
  • דור חוגי פינה את מקומו לג'ונובוסקו קאלו
  • '66
  • חילוף
  • אביאל זרגרי פינה את מקומו לטימוטי מוזי
  • '66
  • חילוף
  • חילוף משולש בבית"ר ירושלים: עדי יונה פינה את מקומו לזיו בן שימול
  • '63
  • החמצה
  • ירדן שועה מצא את דור חוגי בצד שמאל של הרחבה, אך החלוץ בעט מעל השער
עומר אצילי (חג'אג' רחאל)עומר אצילי (חג'אג' רחאל)
  • '55
  • כרטיס צהוב
  • דור חוגי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • ג'וניור פיוס ראה את הכרטיס הצהוב
ירדן שועה ואריאל מנדי חוגגים (חג'אג' רחאל)ירדן שועה ואריאל מנדי חוגגים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג עם דור חוגי ולוקה גדראני (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג עם דור חוגי ולוקה גדראני (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה כובש (חג'אג' רחאל)ירדן שועה כובש (חג'אג' רחאל)
מחצית ראשונה
  • '45+5
  • שער בפנדל
  • שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-1:1: ירדן שועה ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה מדויקת אל הפינה השמאלית
  • '45+5
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד שכר ראה את הכרטיס הצהוב אחרי דיבורים מיותרים עם שניר לוי
  • '45+5
  • החלטת שופט
  • אריאל מנדי הוכשל ברחבה על ידי מוחמד שכר, השופט שניר לוי שרק לפנדל לטובת בית"ר ירושלים
איאד חלאילי מול דור מיכה (חג'אג' רחאל)איאד חלאילי מול דור מיכה (חג'אג' רחאל)
גד עמוס (חג'אג' רחאל)גד עמוס (חג'אג' רחאל)
  • '38
  • חילוף
  • חילוף מוקדם בבית"ר ירושלים: גרגורי מורוזוב פינה את מקומו לרועי אלימלך
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • גד עמוס ראה את הכרטיס הצהוב
גרגורי מורוזוב (חג'אג' רחאל)גרגורי מורוזוב (חג'אג' רחאל)
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • עילאי אלמקייס ראה את הכרטיס הצהוב
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • ירדן שועה ראה את הכרטיס הצהוב
ירדן שועה בפעולה (חג'אג' רחאל)ירדן שועה בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '28
  • החמצה
  • איאד חלאילי העביר כדור רוחב טוב משמאל למוחמד שכר, שבעט טוב, אך מיגל סילבה הדף לקרן
  • '20
  • חילוף
  • חילוף בבני ריינה: אנטוניו ספר, שנפצע בזמן בעיטת הפנדל, פינה את מקומו לסער פדידה
שחקני בית&qout;ר ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
אנטוניו ספר לאחר השער (חג'אג' רחאל)אנטוניו ספר לאחר השער (חג'אג' רחאל)
אנטוניו ספר כובש (חג'אג' רחאל)אנטוניו ספר כובש (חג'אג' רחאל)
ברק יצחקי לא מאמין (חג'אג' רחאל)ברק יצחקי לא מאמין (חג'אג' רחאל)
שניר לוי מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)שניר לוי מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)
  • '17
  • שער בפנדל
  • שער! בני ריינה עלתה ל-0:1: דור חוגי נגע בידו ברחבה והשופט שניר לוי שרק לפנדל. אנטוניו ספר שלח בעיטה טובה מהנקודה הלבנה אל הרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי שרק לפתיחת ההתמודדות!
סלובודן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)סלובודן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
שחקני בית&qout;ר ירושלים (חג'אג' רחאל)שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (חג'אג' רחאל)אוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (חג'אג' רחאל)אוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)
