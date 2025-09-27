עם שערים בדקות הסיום: 1:3 לבית"ר על ריינה

דעת המבקר

השחקן המצטיין עומר אצילי, ציון: 7

מי אם לא הוא. מגע של קסם עומר אצילי, ציון: 7מי אם לא הוא. מגע של קסם השחקן המאכזב מילאדין סטבאנוביץ', ציון: 4

לא עמד בלחץ מילאדין סטבאנוביץ', ציון: 4לא עמד בלחץ

הרכבים וציונים

בית”ר ירושלים הייתה כל כך קרובה הערב (שבת) לאיבוד נקודות באצטדיון גרין, אך לבסוף הצליחה לנצח 1:3 את בני ריינה ולהשיג שלוש נקודות כל כך יקרות בזכות הרבה אופי ושני שערים בדקות הסיום. כמו במחזור שעבר מול עירוני קריית שמונה בטדי, הקבוצה של ברק יצחקי שוב לא נראתה במיטבה, אך הצליחה לצאת בשיניים עם מלוא הנקודות, ואחרי חמישה מחזורים, במאזנה עשר נקודות.

החבורה מהבירה נקלעה לפיגור מוקדם בדקה ה-17, כשדור חוגי, שקיבל את ההזדמנות בהרכב, נגע בידו ברחבה ואנטוניו ספר העניש מהנקודה הלבנה. הקשר הרומני גם נפצע בבעיטת הפנדל והוחלף מיד לאחר מכן על ידי סער פדידה.

במהלך המחצית הראשונה בית”ר ירושלים לא הייתה מסוכנת ולא הצליחה למצבים, מה שגרם ליצחקי אף לעשות חילוף מוקדם בדקה ה-38 ולהכניס את רועי אלימלך במקומו של גרגורי מורוזוב. בתוספת הזמן של המחצית, אריאל מנדי הוכשל על ידי מוחמד שכר ושניר לוי שוב הצביע על הנקודה הלבנה. ירדן שועה לא התבלבל, בעט אל הרשת ושלח את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה בשוויון 1:1.

ירדן שועה ועומר אצלי חוגגים (חג'אג' רחאל)

במחצית השנייה, הירושלמים התעוררו מעט והחלו לסכן יותר את השער של גד עמוס, שבדקה ה-66 ברק יצחקי הלך על כל הקופה כשהכניס אל כר הדשא בשלוש חילופים התקפיים אל זיו בן שימול, טימוטי מוזי וג’ונובוסקו קאלו, מה שלבסוף השתלם לו.

בדקה ה-87, שיתוף פעולה של הצמד הגדול של בית”ר, ירדן שועה ועומר אצילי, הוביל למהפך, כאשר שועה הגביה נהדר ומצא את ראשו של אצילי, שנגח בעוצמה פנימה. שתי דקות לאחר מכן, קאלו קיבל כדור על סף הרחבה מדור מיכה, השתחרר נהדר, שלח בעיטה אדירה אל הרשת עם הפאלש והעניק לקבוצתו שלוש נקודות יקרות.

עומר אצילי חוגג מהפך (חג'אג' רחאל)

ג'ונבוסקו קאלו רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)

שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)