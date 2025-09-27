יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:37

התאוששה: מ.ס אשדוד ניצחה 1:2 את עירוני ק"ש

אחרי שלושה הפסדים רצופים, החבורה מעיר הנמל הפכה פיגור 1:0 וחזרה לנצח. אוגריסה כבש ראשון, אנסה ביצע קאמבק עם צמד. אורי עזו עלה לבכורה מחודשת

גיא עקרה | 27/09/2025 19:45
יום שבת, 27/09/2025, 19:45
מ.ס אשדוד
שער יוג'ין אנסה (16)
שער יוג'ין אנסה (56)
הסתיים
1 2
שופט: יואב מזרחי (ציון: 7)
שער אדריאן אוגריסה (15)
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
יוג'ין אנסה, ציון: 8
צמד שערים ונראה פשוט נהדר
השחקן המאכזב
כריסטיאן מרטינס, ציון: 5
נראה שהקשר הזר עדיין לא הגיע לעונה, לא הצליח לעלות את הרמה
הרכבים וציונים
 
 

יש קבוצות שפותחות טוב את העונה, יש כאלו שמעט פחות ויש כאלו שזה איפשהו שם באמצע. הערב (שבת) עירוני קריית שמונה ומ.ס אשדוד, על קו האמצע, נפגשו, כאשר לאחר שלושה הפסדים רצופים, החבורה מעיר הנמל חזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 גדול באצטדיון מרים בנתניה.

הצפוניים מצד אחד ללא אצטדיון ביתי למעשה והם משחקים במרכז, אחרי שיצאו עם המחמאות נגד בית”ר ירושלים במחזור הקודם, קיוו להתאושש ולחזור לנצח. המפגש הערב נפתח גם באופן חלומי עבור שי ברדה וחניכיו, שעלו ליתרון כבר בדקה ה-15, כשמוחמד אבו רומי השאיר כדור לאדריאן אוגריסה וזה בעט לפינה ועשה 0:1.

אולם, הפתיחה הייתה משוגעת אפילו עוד יותר בנתניה, כאשר תוך פחות מדקה, אשדוד יצאה להתקפה מתפרצת מושלמת – איליי טמם עם מבצע אישי נהדר נתן עומק לז’אן פלורן באטום, שהעביר רוחב בנגיעה ליוג’ין אנסה וזה הגיע מאחור ובעט היישר לפינה, 1:1 מהיר מאוד בנתניה.

חיים סילבס ושי ברדה (ראובן שוורץ)חיים סילבס ושי ברדה (ראובן שוורץ)

הקצב הגבוה מעט ירד, שתי הקבוצות התקשו להגיע להזדמנויות, בעיקר המארחת, כשמנגד אנסה ובאטום איימו פעמיים. בחצי השני, אשדוד הצליחה לבצע את המהפך, הפעם בעזרת היריבה. אדיר לוי נגח קדימה, הגנת האורחת שגתה בענק בחסות נמניה ליוביסבלייביץ' ועובדיה דרוויש, החלוץ הגנאי הגיע מאחור, ניצל את הטעות ובאחד על אחד לא התבלבל וכבש.

מפה, קריית שמונה חיפשה שוויון, אך לא הייתה באמת קרובה ודווקא אשדוד מנגד הייתה יותר קרובה לשער השלישי, כשנועם מוצ’ה שנכנס למחליף היה חייב לסיים התקפה מתפרצת בדקה ה-72. אגב, בדקה ה-70 אורי עזו נכנס להופעת בכורה מחודשת וגם ניסה לאיים ואף ספג כרטיס צהוב.

כעת, אשדוד חזרה לנצח ואין ספק שחיים סילבס יכול להיות מרוצה מאוד, גם ממשחק ההתקפה וגם מהגנה, כאשר הוא יקוו שחניכיו יצליחו לייצר מומנטום במחזור הבא מול בני ריינה. מנגד, שי ברדה ושחקניו יוצאים מאוכזבים פעם נוספת ויקוו לחזור לנצח בשבוע הבא מול הפועל חיפה.

חיים סילבס מרוצה, גם גחיים סילבס מרוצה, גם ג'קי בן זקן (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני קריית שמונה מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)
מחצית שניה
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי שרק לסיום ההתמודדות! אחרי שלושה הפסדים רצופים, מ.ס אשדוד חזרה לנצח עם מהפך גדול בדרך ל-1:2 על קריית שמונה. צמד גדול לאנסה, עזו עלה להופעת בכורה מחודשת
  • '90+7
  • כרטיס צהוב
  • גם גורדנה נכנס לפנקס של השופט
אורי עזו דוהר (ראובן שוורץ)אורי עזו דוהר (ראובן שוורץ)
רועי גורדנה (ראובן שוורץ)רועי גורדנה (ראובן שוורץ)
  • '90+4
  • כרטיס צהוב
  • עזו נכנס לפנקס של השופט
  • '89
  • חילוף
  • חילוף אחרון בק"ש. שי בן דוד יצא, ליאל דרעי נכנס
אורי עזו דוהר (ראובן שוורץ)אורי עזו דוהר (ראובן שוורץ)
אריאל שרצקי (ראובן שוורץ)אריאל שרצקי (ראובן שוורץ)
  • '85
  • החמצה
  • ניסיון ראשון בבכורה המחודשת של עזו. בסיום התקפת מעבר, השחקן הצעיר ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '78
  • חילוף
  • חילוף אחרון באשדוד. אדיר לוי יצא, ראם אברהם טל נכנס
  • '78
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל ק"ש. אוגריסה יצא, ג'ואן חלבי נכנס
  • '72
  • החמצה
  • זה היה חייב להיות השלישי של אשדוד. באטום הוביל כדור במתפרצת, מסר לאנסה ימינה, שהעביר רוחב גדול לנועם מוצ'ה, אך זה בעט בנגיעה החוצה
קרול נימצ'יצקי (ראובן שוורץ)קרול נימצ'יצקי (ראובן שוורץ)
עובדיה דרוויש ויוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)עובדיה דרוויש ויוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)
  • '70
  • חילוף
  • גם כריסטיאן מרטינס יצא, אופיר בנבינשתי נכנס
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל ק"ש. מרדכי פינה את מקומו, שרצקי נכנס
  • '69
  • חילוף
  • חילוף נוסף באשדוד. לני נאנג'יס יצא, אורי עזו נכנס לבכורה מחודשת
  • '62
  • חילוף
  • חילוף באשדוד. קימבידי פינה את מקומו, נועם מוצ'ה נכנס
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים עם יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)
  • '56
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:2: המהפך הגיע. אדיר לוי נגח קדימה, הגנת ק"ש טעתה, אנסה ניצל זאת, עט על הכדור ובאחד על אחד בעט פנימה
  • '51
  • החמצה
  • התקפת מעבר של אשדוד - אדיר לוי רץ קדימה ומסר לאנסה, שחדר לרחבה מצד שמאל ובעט לפינה, אך הכדור היה חלש וטננבאום קלט בקלות
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • דיקאטה ביצע עבירה וראה את הכרטיס הצהוב
שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון בקריית שמונה. הראל גולדנברג יצא, עידו וייר נכנס
מחצית ראשונה
  • '45+3
  • החמצה
  • הזדמנות למ.ס אשדוד. אנסה להטט באגף שמאל ומסר לגורדנה, שניסה בעיטה חזקה מרחוק, אך הכדור הלך מעל השער
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • גם אוגריסה נכנס לפנקס של השופט
  • '24
  • החמצה
  • כמעט המהפך של אשדוד. באטום הוביל מתפרצת לבד לגמרי, דהר כל הדרך לבעיטה מחוץ לרחבה היישר לפינה, טננבאום היה במקום והדף לקרן
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '16
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. התקפה מתפרצת נפלאה של האורחת, ז'אן באטום העביר רוחב ליוג'ין אנסה וזה בעט בנגיעה היישר לפינה
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)
אדריאן אוגריסה וכריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ)אדריאן אוגריסה וכריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ)
  • '15
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה עלתה ל-0:1: התקפה נהדרת של הצפוניים - מרטינס שלח מסירה לאבו רומי שעבר את השומר שלו והשאיר את הכדור לאדריאן אוגריסה, וזה בעט לרשת
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • נמניה ליוביסבלייביץ' קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
