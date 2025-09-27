התאוששה: מ.ס אשדוד ניצחה 1:2 את עירוני ק"ש

דעת המבקר

הרכבים וציונים

יש קבוצות שפותחות טוב את העונה, יש כאלו שמעט פחות ויש כאלו שזה איפשהו שם באמצע. הערב (שבת) עירוני קריית שמונה ומ.ס אשדוד, על קו האמצע, נפגשו, כאשר לאחר שלושה הפסדים רצופים, החבורה מעיר הנמל חזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 גדול באצטדיון מרים בנתניה.

הצפוניים מצד אחד ללא אצטדיון ביתי למעשה והם משחקים במרכז, אחרי שיצאו עם המחמאות נגד בית”ר ירושלים במחזור הקודם, קיוו להתאושש ולחזור לנצח. המפגש הערב נפתח גם באופן חלומי עבור שי ברדה וחניכיו, שעלו ליתרון כבר בדקה ה-15, כשמוחמד אבו רומי השאיר כדור לאדריאן אוגריסה וזה בעט לפינה ועשה 0:1.

אולם, הפתיחה הייתה משוגעת אפילו עוד יותר בנתניה, כאשר תוך פחות מדקה, אשדוד יצאה להתקפה מתפרצת מושלמת – איליי טמם עם מבצע אישי נהדר נתן עומק לז’אן פלורן באטום, שהעביר רוחב בנגיעה ליוג’ין אנסה וזה הגיע מאחור ובעט היישר לפינה, 1:1 מהיר מאוד בנתניה.

חיים סילבס ושי ברדה (ראובן שוורץ)

הקצב הגבוה מעט ירד, שתי הקבוצות התקשו להגיע להזדמנויות, בעיקר המארחת, כשמנגד אנסה ובאטום איימו פעמיים. בחצי השני, אשדוד הצליחה לבצע את המהפך, הפעם בעזרת היריבה. אדיר לוי נגח קדימה, הגנת האורחת שגתה בענק בחסות נמניה ליוביסבלייביץ' ועובדיה דרוויש, החלוץ הגנאי הגיע מאחור, ניצל את הטעות ובאחד על אחד לא התבלבל וכבש.

מפה, קריית שמונה חיפשה שוויון, אך לא הייתה באמת קרובה ודווקא אשדוד מנגד הייתה יותר קרובה לשער השלישי, כשנועם מוצ’ה שנכנס למחליף היה חייב לסיים התקפה מתפרצת בדקה ה-72. אגב, בדקה ה-70 אורי עזו נכנס להופעת בכורה מחודשת וגם ניסה לאיים ואף ספג כרטיס צהוב.

כעת, אשדוד חזרה לנצח ואין ספק שחיים סילבס יכול להיות מרוצה מאוד, גם ממשחק ההתקפה וגם מהגנה, כאשר הוא יקוו שחניכיו יצליחו לייצר מומנטום במחזור הבא מול בני ריינה. מנגד, שי ברדה ושחקניו יוצאים מאוכזבים פעם נוספת ויקוו לחזור לנצח בשבוע הבא מול הפועל חיפה.

חיים סילבס מרוצה, גם ג'קי בן זקן (ראובן שוורץ)

שחקני עירוני קריית שמונה מאוכזבים בסיום (ראובן שוורץ)