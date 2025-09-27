התאוששה: מ.ס אשדוד ניצחה 1:2 את עירוני ק"ש

השחקן המצטיין
יוג'ין אנסה, ציון: 8
צמד שערים ונראה פשוט נהדר
השחקן המאכזב
כריסטיאן מרטינס, ציון: 5
נראה שהקשר הזר עדיין לא הגיע לעונה, לא הצליח לעלות את הרמה
יש קבוצות שפותחות טוב את העונה, יש כאלו שמעט פחות ויש כאלו שזה איפשהו שם באמצע. הערב (שבת) עירוני קריית שמונה ומ.ס אשדוד, על קו האמצע, נפגשו, כאשר לאחר שלושה הפסדים רצופים, החבורה מעיר הנמל חזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 גדול באצטדיון מרים בנתניה.
הצפוניים מצד אחד ללא אצטדיון ביתי למעשה והם משחקים במרכז, אחרי שיצאו עם המחמאות נגד בית”ר ירושלים במחזור הקודם, קיוו להתאושש ולחזור לנצח. המפגש הערב נפתח גם באופן חלומי עבור שי ברדה וחניכיו, שעלו ליתרון כבר בדקה ה-15, כשמוחמד אבו רומי השאיר כדור לאדריאן אוגריסה וזה בעט לפינה ועשה 0:1.
אולם, הפתיחה הייתה משוגעת אפילו עוד יותר בנתניה, כאשר תוך פחות מדקה, אשדוד יצאה להתקפה מתפרצת מושלמת – איליי טמם עם מבצע אישי נהדר נתן עומק לז’אן פלורן באטום, שהעביר רוחב בנגיעה ליוג’ין אנסה וזה הגיע מאחור ובעט היישר לפינה, 1:1 מהיר מאוד בנתניה.
הקצב הגבוה מעט ירד, שתי הקבוצות התקשו להגיע להזדמנויות, בעיקר המארחת, כשמנגד אנסה ובאטום איימו פעמיים. בחצי השני, אשדוד הצליחה לבצע את המהפך, הפעם בעזרת היריבה. אדיר לוי נגח קדימה, הגנת האורחת שגתה בענק בחסות נמניה ליוביסבלייביץ' ועובדיה דרוויש, החלוץ הגנאי הגיע מאחור, ניצל את הטעות ובאחד על אחד לא התבלבל וכבש.
מפה, קריית שמונה חיפשה שוויון, אך לא הייתה באמת קרובה ודווקא אשדוד מנגד הייתה יותר קרובה לשער השלישי, כשנועם מוצ’ה שנכנס למחליף היה חייב לסיים התקפה מתפרצת בדקה ה-72. אגב, בדקה ה-70 אורי עזו נכנס להופעת בכורה מחודשת וגם ניסה לאיים ואף ספג כרטיס צהוב.
כעת, אשדוד חזרה לנצח ואין ספק שחיים סילבס יכול להיות מרוצה מאוד, גם ממשחק ההתקפה וגם מהגנה, כאשר הוא יקוו שחניכיו יצליחו לייצר מומנטום במחזור הבא מול בני ריינה. מנגד, שי ברדה ושחקניו יוצאים מאוכזבים פעם נוספת ויקוו לחזור לנצח בשבוע הבא מול הפועל חיפה.
מחצית שניה
-
'90+8
- השופט יואב מזרחי שרק לסיום ההתמודדות! אחרי שלושה הפסדים רצופים, מ.ס אשדוד חזרה לנצח עם מהפך גדול בדרך ל-1:2 על קריית שמונה. צמד גדול לאנסה, עזו עלה להופעת בכורה מחודשת
-
'90+7
- גם גורדנה נכנס לפנקס של השופט
-
'90+4
- עזו נכנס לפנקס של השופט
-
'89
- חילוף אחרון בק"ש. שי בן דוד יצא, ליאל דרעי נכנס
-
'85
- ניסיון ראשון בבכורה המחודשת של עזו. בסיום התקפת מעבר, השחקן הצעיר ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'78
- חילוף אחרון באשדוד. אדיר לוי יצא, ראם אברהם טל נכנס
-
'78
- חילוף נוסף אצל ק"ש. אוגריסה יצא, ג'ואן חלבי נכנס
-
'72
- זה היה חייב להיות השלישי של אשדוד. באטום הוביל כדור במתפרצת, מסר לאנסה ימינה, שהעביר רוחב גדול לנועם מוצ'ה, אך זה בעט בנגיעה החוצה
-
'70
- גם כריסטיאן מרטינס יצא, אופיר בנבינשתי נכנס
-
'70
- חילוף כפול אצל ק"ש. מרדכי פינה את מקומו, שרצקי נכנס
-
'69
- חילוף נוסף באשדוד. לני נאנג'יס יצא, אורי עזו נכנס לבכורה מחודשת
-
'62
- חילוף באשדוד. קימבידי פינה את מקומו, נועם מוצ'ה נכנס
-
'56
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:2: המהפך הגיע. אדיר לוי נגח קדימה, הגנת ק"ש טעתה, אנסה ניצל זאת, עט על הכדור ובאחד על אחד בעט פנימה
-
'51
- התקפת מעבר של אשדוד - אדיר לוי רץ קדימה ומסר לאנסה, שחדר לרחבה מצד שמאל ובעט לפינה, אך הכדור היה חלש וטננבאום קלט בקלות
-
'49
- דיקאטה ביצע עבירה וראה את הכרטיס הצהוב
-
'46
- חילוף ראשון בקריית שמונה. הראל גולדנברג יצא, עידו וייר נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+3
- הזדמנות למ.ס אשדוד. אנסה להטט באגף שמאל ומסר לגורדנה, שניסה בעיטה חזקה מרחוק, אך הכדור הלך מעל השער
-
'34
- גם אוגריסה נכנס לפנקס של השופט
-
'24
- כמעט המהפך של אשדוד. באטום הוביל מתפרצת לבד לגמרי, דהר כל הדרך לבעיטה מחוץ לרחבה היישר לפינה, טננבאום היה במקום והדף לקרן
-
'16
- שער! מ.ס אשדוד השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. התקפה מתפרצת נפלאה של האורחת, ז'אן באטום העביר רוחב ליוג'ין אנסה וזה בעט בנגיעה היישר לפינה
-
'15
- שער! עירוני קריית שמונה עלתה ל-0:1: התקפה נהדרת של הצפוניים - מרטינס שלח מסירה לאבו רומי שעבר את השומר שלו והשאיר את הכדור לאדריאן אוגריסה, וזה בעט לרשת
-
'8
- נמניה ליוביסבלייביץ' קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'1
- השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך!