יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:37

שחקני עירוני טבריה חוגגים (שחר גרוס)

עירוני טבריה היממה את הפועל פ"ת וניצחה 0:2

הפתעה במושבה: הצפוניים היו יותר טובים לאורך כל המשחק, כשחופשית של חדידה ושער נוסף של בילנקי עשו איתם צדק. אדניי ושפסו הורחקו בשתי הקבוצות

תומר חבז | 27/09/2025 19:45
יום שבת, 27/09/2025, 19:45אצטדיון המושבהליגת העל Winner - מחזור 5
עירוני טבריה
כרטיס אדום הארון שפסו (47)
שער גיא חדידה (72)
שער סטניסלב בילנקי (94)
הסתיים
0 2
שופט: נאאל עודה (ציון: 4)
כרטיס אדום ג'יימס אדניי (32)
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
גיא חדידה, ציון: 7
כמה איכות וחוכמה, הברומטר של חודדה
השחקן המאכזב
ג'וסלין טאבי, ציון: 4
המחמאות כנראה קצת בלבלו אותו
הרכבים וציונים
 
 

כולם הגיעו למושבה היום (שבת) בציפייה שהפועל פתח תקווה תמשיך את הכושר הטוב שלה ותביס את עירוני טבריה. כולם, חוץ מהלבנים, שגברו על המלאבסים 0:2 שלא ממש הפתיע עם איך שמשחק התנהל. גיא חדידה כבש את הראשון, סטניסלב בילנקי את השני. ג׳יימס אדניי והארון שפסו הורחקו בשתי הקבוצות.

המשחק נפתח בצורה שקולה, כששתי הקבוצות ניסו להשתלט על החזקת הכדור. בדקה ה-14, המצב הראשון של האורחת הגיע, כשבילנקי בעט לרשת החיצונית ממצב קורץ. המארחים הגיבו מהצד השני, כשמבצע אישי של נעם כהן הסתיים בקורה. בדקה ה-33, ג׳יימס אדניי הורחק אצל המלאבסים אחרי דריכה לא אחראית.

החצי הראשון נסגר בשליטה של טבריה, כשבפתיחת 45 הדקות האחרונות גם היא נשארה בעשרה שחקנים, אחרי ששפסו ביצע בעצמו כניסה לא אחראית בג׳וסלין טאבי. בדקה ה-71, הלבנים סוף סוף עלו ליתרון מוצדק, מבעיטה חופשית של גיא חדידה. הכחולים כמעט השוו בכניסה לתוספת הזמן, אך דווקא הצפוניים סגרו את הסיפור בדקה ה-94 ממתפרצת וסיומת של בילנקי.

חבורתו של עומר פרץ קיבלה סטירה רצינית, אחרי שפתיחת הליגה הטובה שלה לא המשיכה היום, והם נראו רע ביותר נגד אחת המועמדות לירידה. אלירן חודדה מנגד, יכול להיות מאוד מעודד מאיך שהקבוצה שלו שיחקה היום, וכמובן משלוש הנקודות המאוד קריטיות להמשך.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום המשחק
סטניסלב בילנקי בטירוף (שחר גרוס)סטניסלב בילנקי בטירוף (שחר גרוס)
סטניסלב בילנקי מאושר (שחר גרוס)סטניסלב בילנקי מאושר (שחר גרוס)
סטניסלב בילנקי (שחר גרוס)סטניסלב בילנקי (שחר גרוס)
  • '90+4
  • שער
  • שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:2: זה נגמר! הלבנים יצאו להתקפה מתפרצת, כשבילנקי חדר לתוך הרחבה ושם את הכדור בפינה הקרובה של הפתח תקוואים
  • '90
  • החמצה
  • המצב הכי גדול של המארחים במשחק! טאבי קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובעט טוב, הכדור נבלם ממש על קו השער
נדב נידם (שחר גרוס)נדב נידם (שחר גרוס)
  • '87
  • חילוף
  • גם עידן ברנס נכנס במקום גיא חדידה
  • '87
  • חילוף
  • חילופים אחרונים אצל טבריה. ירין סוויסה עלה במקום אוסמן מוחמד
  • '85
  • החמצה
  • האורחת כמעט עלתה ל-2:0, כשבילנקי בעט חזק מרחוק, אך השוער קלט
  • '82
  • כרטיס צהוב
  • דרור ניר ראה את הכרטיס הצהוב אצל המארחת
גיא חדידה עם הכדור (שחר גרוס)גיא חדידה עם הכדור (שחר גרוס)
  • '77
  • חילוף
  • גם גולן בני החליף את נעם כהן
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל עומר פרץ. שביט מזל פינה את מקומו למארק קוסטה
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • שביט מזל קיבל כרטיס צהוב
גיא חדידה חוגג (שחר גרוס)גיא חדידה חוגג (שחר גרוס)
גיא חדידה מאושר (שחר גרוס)גיא חדידה מאושר (שחר גרוס)
  • '71
  • שער
  • שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: סוף סוף זה הגיע. אחרי שהייתה טובה יותר לאורך כל המשחק, גיא חדידה העלה את האורחת ליתרון מבעיטה חופשית שפגעה בחומה ונכנסה פנימה
  • '66
  • חילוף
  • גם פיטר מייקל פינה את מקומו לניב גוטליב
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל האורחת. יונתן טפר עלה במקום פיראס אבו עקל
פיטר מייקל עם הכדור (שחר גרוס)פיטר מייקל עם הכדור (שחר גרוס)
  • '60
  • אחר
  • שתי הקבוצות עדיין לא הגיעו למצבים משמעותיים במחצית השנייה
  • '52
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל טבריה. אלי בלילתי פינה את מקומו לעומר יצחק
  • '51
  • כרטיס צהוב
  • רוג׳ריו סנטוס ראה את הכרטיס הצהוב אצל האורחת
ג׳וסלין טאבי על הדשא (שחר גרוס)ג׳וסלין טאבי על הדשא (שחר גרוס)
  • '46
  • כרטיס צהוב שני
  • עם פתיחת המחצית השנייה, גם טבריה נשארה בעשרה שחקנים. שפסו ראה את הכרטיס הצהוב השני, אחרי כניסה לא אחראית בטאבי
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בהפועל פתח תקווה. טבראס הוקלדיס יצא, צ׳יפונקה סונגה נכנס
מחצית ראשונה
אלירן חודדה (שחר גרוס)אלירן חודדה (שחר גרוס)
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • גם אוסמן מוחמד קיבל צהוב
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • עוד שני צהובים בטבריה, הראשון הלך לסמביניה
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • הארון שפסו ראה את הצהוב הראשון במשחק עבור טבריה
ג׳יימס אדניי מורחק (שחר גרוס)ג׳יימס אדניי מורחק (שחר גרוס)
  • '33
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום להפועל פתח תקווה! ג׳יימס אדניי ביצע דריכה מסוכנת שתחילה זיכתה אותו בכרטיס הצהוב, אך ה-VAR תיקן את השופט והחלוץ השאיר את המארחת בעשרה שחקנים
ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)
  • '30
  • חילוף
  • חילוף מוקדם בהפועל פ"ת. שחר רוזן לא יכל להמשיך, דרור ניר החליפו
  • '30
  • החמצה
  • כמעט טבריה. והיב חביבאללה השתחרר יפה בצד ימין, העביר כדור רוחב לאוסמן מוחמד, שבעט טוב לפינה העליונה, אך הצלה גדולה של עומר כץ מנעה שער
קליי עם הכדור (שחר גרוס)קליי עם הכדור (שחר גרוס)
  • '23
  • החמצה
  • מצב ראשון למארחת. נעם כהן עשה מבצע אישי גדול כשעבר מספר שחקני טבריה, ואז בעט ופגע בקורה הרחוקה
  • '17
  • החמצה
  • טבריה יותר מסוכנת. הרמה מצד שמאל מצאה את פיטר מייקל חופשי לחלוטין, אך הוא נגח החוצה
עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)
  • '14
  • החמצה
  • איזה מצב לעירוני טבריה! האורחת יצאה קדימה בפעם הראשונה במשחק, כשעירבוביה ברחבה גרמה לכך שהכדור יגיע לסטניסלב בילנקי, שבעט לרשת החיצונית ממצב קורץ
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את המשחק לדרך!
