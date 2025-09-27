עירוני טבריה היממה את הפועל פ"ת וניצחה 0:2

דעת המבקר

השחקן המצטיין גיא חדידה, ציון: 7

כמה איכות וחוכמה, הברומטר של חודדה גיא חדידה, ציון: 7

המחמאות כנראה קצת בלבלו אותו ג'וסלין טאבי, ציון: 4

הרכבים וציונים

כולם הגיעו למושבה היום (שבת) בציפייה שהפועל פתח תקווה תמשיך את הכושר הטוב שלה ותביס את עירוני טבריה. כולם, חוץ מהלבנים, שגברו על המלאבסים 0:2 שלא ממש הפתיע עם איך שמשחק התנהל. גיא חדידה כבש את הראשון, סטניסלב בילנקי את השני. ג׳יימס אדניי והארון שפסו הורחקו בשתי הקבוצות.

המשחק נפתח בצורה שקולה, כששתי הקבוצות ניסו להשתלט על החזקת הכדור. בדקה ה-14, המצב הראשון של האורחת הגיע, כשבילנקי בעט לרשת החיצונית ממצב קורץ. המארחים הגיבו מהצד השני, כשמבצע אישי של נעם כהן הסתיים בקורה. בדקה ה-33, ג׳יימס אדניי הורחק אצל המלאבסים אחרי דריכה לא אחראית.

החצי הראשון נסגר בשליטה של טבריה, כשבפתיחת 45 הדקות האחרונות גם היא נשארה בעשרה שחקנים, אחרי ששפסו ביצע בעצמו כניסה לא אחראית בג׳וסלין טאבי. בדקה ה-71, הלבנים סוף סוף עלו ליתרון מוצדק, מבעיטה חופשית של גיא חדידה. הכחולים כמעט השוו בכניסה לתוספת הזמן, אך דווקא הצפוניים סגרו את הסיפור בדקה ה-94 ממתפרצת וסיומת של בילנקי.

חבורתו של עומר פרץ קיבלה סטירה רצינית, אחרי שפתיחת הליגה הטובה שלה לא המשיכה היום, והם נראו רע ביותר נגד אחת המועמדות לירידה. אלירן חודדה מנגד, יכול להיות מאוד מעודד מאיך שהקבוצה שלו שיחקה היום, וכמובן משלוש הנקודות המאוד קריטיות להמשך.