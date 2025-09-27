עירוני טבריה היממה את הפועל פ"ת וניצחה 0:2

השחקן המצטיין
גיא חדידה, ציון: 7
כמה איכות וחוכמה, הברומטר של חודדה
השחקן המאכזב
ג'וסלין טאבי, ציון: 4
המחמאות כנראה קצת בלבלו אותו
כולם הגיעו למושבה היום (שבת) בציפייה שהפועל פתח תקווה תמשיך את הכושר הטוב שלה ותביס את עירוני טבריה. כולם, חוץ מהלבנים, שגברו על המלאבסים 0:2 שלא ממש הפתיע עם איך שמשחק התנהל. גיא חדידה כבש את הראשון, סטניסלב בילנקי את השני. ג׳יימס אדניי והארון שפסו הורחקו בשתי הקבוצות.
המשחק נפתח בצורה שקולה, כששתי הקבוצות ניסו להשתלט על החזקת הכדור. בדקה ה-14, המצב הראשון של האורחת הגיע, כשבילנקי בעט לרשת החיצונית ממצב קורץ. המארחים הגיבו מהצד השני, כשמבצע אישי של נעם כהן הסתיים בקורה. בדקה ה-33, ג׳יימס אדניי הורחק אצל המלאבסים אחרי דריכה לא אחראית.
החצי הראשון נסגר בשליטה של טבריה, כשבפתיחת 45 הדקות האחרונות גם היא נשארה בעשרה שחקנים, אחרי ששפסו ביצע בעצמו כניסה לא אחראית בג׳וסלין טאבי. בדקה ה-71, הלבנים סוף סוף עלו ליתרון מוצדק, מבעיטה חופשית של גיא חדידה. הכחולים כמעט השוו בכניסה לתוספת הזמן, אך דווקא הצפוניים סגרו את הסיפור בדקה ה-94 ממתפרצת וסיומת של בילנקי.
חבורתו של עומר פרץ קיבלה סטירה רצינית, אחרי שפתיחת הליגה הטובה שלה לא המשיכה היום, והם נראו רע ביותר נגד אחת המועמדות לירידה. אלירן חודדה מנגד, יכול להיות מאוד מעודד מאיך שהקבוצה שלו שיחקה היום, וכמובן משלוש הנקודות המאוד קריטיות להמשך.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! השופט שרק לסיום המשחק
-
'90+4
- שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:2: זה נגמר! הלבנים יצאו להתקפה מתפרצת, כשבילנקי חדר לתוך הרחבה ושם את הכדור בפינה הקרובה של הפתח תקוואים
-
'90
- המצב הכי גדול של המארחים במשחק! טאבי קיבל את הכדור בתוך הרחבה ובעט טוב, הכדור נבלם ממש על קו השער
-
'87
- גם עידן ברנס נכנס במקום גיא חדידה
-
'87
- חילופים אחרונים אצל טבריה. ירין סוויסה עלה במקום אוסמן מוחמד
-
'85
- האורחת כמעט עלתה ל-2:0, כשבילנקי בעט חזק מרחוק, אך השוער קלט
-
'82
- דרור ניר ראה את הכרטיס הצהוב אצל המארחת
-
'77
- גם גולן בני החליף את נעם כהן
-
'77
- חילוף כפול אצל עומר פרץ. שביט מזל פינה את מקומו למארק קוסטה
-
'75
- שביט מזל קיבל כרטיס צהוב
-
'71
- שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: סוף סוף זה הגיע. אחרי שהייתה טובה יותר לאורך כל המשחק, גיא חדידה העלה את האורחת ליתרון מבעיטה חופשית שפגעה בחומה ונכנסה פנימה
-
'66
- גם פיטר מייקל פינה את מקומו לניב גוטליב
-
'66
- חילוף כפול אצל האורחת. יונתן טפר עלה במקום פיראס אבו עקל
-
'60
- שתי הקבוצות עדיין לא הגיעו למצבים משמעותיים במחצית השנייה
-
'52
- חילוף ראשון אצל טבריה. אלי בלילתי פינה את מקומו לעומר יצחק
-
'51
- רוג׳ריו סנטוס ראה את הכרטיס הצהוב אצל האורחת
-
'46
- עם פתיחת המחצית השנייה, גם טבריה נשארה בעשרה שחקנים. שפסו ראה את הכרטיס הצהוב השני, אחרי כניסה לא אחראית בטאבי
-
'46
- חילוף בהפועל פתח תקווה. טבראס הוקלדיס יצא, צ׳יפונקה סונגה נכנס
מחצית ראשונה
-
'42
- גם אוסמן מוחמד קיבל צהוב
-
'42
- עוד שני צהובים בטבריה, הראשון הלך לסמביניה
-
'39
- הארון שפסו ראה את הצהוב הראשון במשחק עבור טבריה
-
'33
- כרטיס אדום להפועל פתח תקווה! ג׳יימס אדניי ביצע דריכה מסוכנת שתחילה זיכתה אותו בכרטיס הצהוב, אך ה-VAR תיקן את השופט והחלוץ השאיר את המארחת בעשרה שחקנים
-
'30
- חילוף מוקדם בהפועל פ"ת. שחר רוזן לא יכל להמשיך, דרור ניר החליפו
-
'30
- כמעט טבריה. והיב חביבאללה השתחרר יפה בצד ימין, העביר כדור רוחב לאוסמן מוחמד, שבעט טוב לפינה העליונה, אך הצלה גדולה של עומר כץ מנעה שער
-
'23
- מצב ראשון למארחת. נעם כהן עשה מבצע אישי גדול כשעבר מספר שחקני טבריה, ואז בעט ופגע בקורה הרחוקה
-
'17
- טבריה יותר מסוכנת. הרמה מצד שמאל מצאה את פיטר מייקל חופשי לחלוטין, אך הוא נגח החוצה
-
'14
- איזה מצב לעירוני טבריה! האורחת יצאה קדימה בפעם הראשונה במשחק, כשעירבוביה ברחבה גרמה לכך שהכדור יגיע לסטניסלב בילנקי, שבעט לרשת החיצונית ממצב קורץ
-
'1
- השופט הוציא את המשחק לדרך!