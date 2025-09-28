יום ראשון, 28.09.2025 שעה 11:22
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
108-77אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"כדורגלן טוטלי": הכלבויניק החדש של ברצלונה

אריק גארסיה הפך לאחרונה לשחקן בלתי מעורער אצל פליק, כששיחק בכל עמדות ההגנה וגם היה מכריע בהתקפה. המאמן הפך גם לכוח המניע לקראת חידוש חוזהו

|
אריק גארסיה (IMAGO)
אריק גארסיה (IMAGO)

אריק גארסיה הפך לשחקן שאי אפשר לוותר עליו עבור האנזי פליק. הספרדי פתח בכל ששת משחקי הליגה עד כה, כשהוא זז בין עמדות שונות בחוליית ההגנה, מציג רמה גבוהה ומרוויח את מקומו הקבוע בקבוצה. אך אמש, באוביידו, היה לא רק מגן, אלא גם מכריע בהתקפה: “כדורגלן טוטלי”, החמיאו ב’מארקה’.

השחקן בן ה־24 שיחק כבר שלושה משחקים כמגן ימני, כולל זה שנערך אתמול בקארלוס טרטיירה, ושלושה משחקים כבלם. במשחק מול חטאפה הציב אותו פליק כמגן שמאלי בדקות הסיום כדי להעניק מנוחה לג'רארד מרטין. המאמן הגרמני מגלה אמון מוחלט בביצועיו ובגמישותו, ולכן אינו מהסס לשנות את מיקומו על המגרש. בעונה שעברה אף הסיט אותו פליק קדימה לעמדת הקישור.

"אני חושב שהרגע הכי טוב שלי עוד לפניי. זה נכון שבתחילת העונה קיבלתי הרבה משחקים ודקות. פליק נתן לי לשחק בעמדות שונות ונתן לי הרבה ביטחון. מאז שהייתי קטן תמיד שיחקתי כבלם. אני גם מרגיש מאוד בנוח כמגן ימני, אבל אני צריך לעזור בכל מקום שהמאמן יבקש", אמר אריק גארסיה בשבת האחרונה בראיון למדיה הרשמית של ברצלונה.

חגגו בראש: בארסה במהפך 1:3 על אוביידו

הגיוון הזה הפך את אריק גארסיה לשחקן השלישי עם מספר הדקות הרב ביותר העונה, אחרי ז'ואן גארסיה ופדרי. הבלם של ברצלונה שיחק כמעט כל דקה בליגה, שישה משחקים, שש הופעות בהרכב, וירד מהמגרש רק בדקה ה־85 מול לבאנטה. המספרים לא משקרים.

פליק ככוח מניע לחידוש החוזה

מעבר לכך, במשחק מול אוביידו היה אריק גארסיה גם מכריע בהתקפה. הבלם כבש את השער הראשון של ברצלונה והתחיל את המהפך. הוא כבש חמישה שערים בעונה שעברה, והיה עירני לריבאונד מהשוער אהרון אחרי בעיטה של פראן טורס. מעבר לשער, תרם גם בהנעת הכדור לאורכו של המגרש עם מסירות מדויקות וכדורים ארוכים.

"הוא שחקן מדהים. ההופעות שלו פנטסטיות ויש לו ביטחון", החמיא האנזי פליק במסיבת עיתונאים לאחרונה. המאמן הגרמני עצר את עזיבתו בקיץ הקודם, והנוכחות שלו על הקווים מחזקת את המאמץ לחדש את חוזהו של גארסיה. חוזהו הנוכחי מסתיים ביוני, ושני הצדדים מקווים להודיע בקרוב על הארכתו. המגעים נמשכים כבר חודשים ויש רצון הדדי לסגור את העסקה בזמן הקרוב.

