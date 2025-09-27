הפועל ירושלים ספגה מהפך ונכנעה 2:1 לנתניה

דעת המבקר

השחקן המצטיין הריברטו טבארש, ציון: 7

היה הבולט בהתקפת היהלומים ובישל את שער הניצחון.

עוד משחק מאכזב וחוסר ריכוז בהגנת האדומים.

הרכבים וציונים

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה, וכך גם הליגה הבכירה בישראל. המחזור החמישי בליגת העל נפתח הערב (שבת) עם משחק מעניין, כשהפועל ירושלים אירחה את מכבי נתניה. בסיום, הצהובים ביצעו מהפך דרמטי ויצאו עם ידם על העליונה.

המשחק נפתח בקצב מאוד חלש מצד שתי הקבוצות, שכמעט ולא איימו על השער ומיעטו להגיע למצבים. בדקה ה-39, הסכר נפרץ כשאיליי ממדון בעט מרחוק כדור שהוסט על ידי עזיז אולטרה, עומר ניראן הגיב באיחור והכדור מצא את הרשת. האדומים ירדו להפסקה עם יתרון.

בחצי השני החבורה יוסי אבוקסיס התעוררה והחלה להיכנס לקצב, ובדקה ה-74 היא באה על שכרה. ווילסון האריס שנכנס רק ארבע דקות קודם לכן, נגח מקרוב פנימה והשלים שער שלישי בשני משחקים. בדקה ה-88 הגיע המהפך של הצהובים, כשמתאוס דאבו כבש שער יפה עם בעיטה מהאוויר וחגג גול בכורה בישראל.

עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים, ומכבי נתניה כאמור ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים. היהלומים עם מהפך שני רצוף שמסדר להם עוד שלוש נקודות ומשחרר הרבה לחץ. מנגד, החבורה של זיו אריה עם הפסד חמישי רצוף, כשהיא עדיין ללא נקודות העונה ומסתבכת.