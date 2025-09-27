הפועל ירושלים ספגה מהפך ונכנעה 2:1 לנתניה

השחקן המצטיין
הריברטו טבארש, ציון: 7
היה הבולט בהתקפת היהלומים ובישל את שער הניצחון.
השחקן המאכזב
נועם מלמוד, ציון: 4
עוד משחק מאכזב וחוסר ריכוז בהגנת האדומים.
כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה, וכך גם הליגה הבכירה בישראל. המחזור החמישי בליגת העל נפתח הערב (שבת) עם משחק מעניין, כשהפועל ירושלים אירחה את מכבי נתניה. בסיום, הצהובים ביצעו מהפך דרמטי ויצאו עם ידם על העליונה.
המשחק נפתח בקצב מאוד חלש מצד שתי הקבוצות, שכמעט ולא איימו על השער ומיעטו להגיע למצבים. בדקה ה-39, הסכר נפרץ כשאיליי ממדון בעט מרחוק כדור שהוסט על ידי עזיז אולטרה, עומר ניראן הגיב באיחור והכדור מצא את הרשת. האדומים ירדו להפסקה עם יתרון.
בחצי השני החבורה יוסי אבוקסיס התעוררה והחלה להיכנס לקצב, ובדקה ה-74 היא באה על שכרה. ווילסון האריס שנכנס רק ארבע דקות קודם לכן, נגח מקרוב פנימה והשלים שער שלישי בשני משחקים. בדקה ה-88 הגיע המהפך של הצהובים, כשמתאוס דאבו כבש שער יפה עם בעיטה מהאוויר וחגג גול בכורה בישראל.
עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים, ומכבי נתניה כאמור ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים. היהלומים עם מהפך שני רצוף שמסדר להם עוד שלוש נקודות ומשחרר הרבה לחץ. מנגד, החבורה של זיו אריה עם הפסד חמישי רצוף, כשהיא עדיין ללא נקודות העונה ומסתבכת.
מחצית שניה
-
'88
- שער! מכבי נתניה עלתה ל-1:2: ערבובייה ברחבת הפועל ירושלים הסתיימה בבעיטה מהאוויר של מתאוס דאבו, שהלכה פנימה. שער בכורה לברזילאי
-
'84
- עומר אגבדיש בעט מחוץ לרחבה, הכדור עלה מעט מעל המשקוף
-
'80
- חילוף אחרון וכפוי בנתניה. סאבא חוודגיאני נפצע, יובל שדה נכנס במקומו
-
'74
- שער! מכבי נתניה איזנה ל-1:1: שני המחליפים של אבוקסיס סידרו לו שוויון. פלקושצ׳נקו הגביה טוב, האריס, שעל הדשא רק ארבע דקות, נגח מקרוב פנימה
-
'70
- עוז בילו יצא, ווילסון האריס נכנס במקומו
-
'68
- טבארש חתף מהאגף למרכז, אך הבעיטה שלו עפה מעל השער
-
'65
- סאבא רץ כל הדרך ובעט למסגרת, זמיר הדף. הבעיטה הראשונה של היהלומים למסגרת אחרי 65 דקות משחק
-
'63
- ינאי דיסטלפלד נכנס במקום אווקה אשטה
-
'63
- איבה רנסום נכנס במקום אנדרו אידוקו
-
'63
- חילוף משולש של זיו אריה. ישראל דאפה יצא, אוראל באייה נכנס במקומו
-
'60
- דיומנדה כמעט מבשל בנגיעה הראשונה שלו בכדור, אחרי שהקפיץ כדור לבילו, אך האחרון בעט מחוץ למסגרת
-
'58
- גם מאור לוי סיים את חלקו במגרש, גונטי דיומנדה עלה להופעת בכורה בליגת העל
-
'58
- ליאון מזרחי נכנס במקומו של עמית כהן
-
'53
- מתפרצת של האדומים הסתיימה אצל אידוקו שבעט מתוך הרחבה כדור חלש לידיים של ניראון
-
'51
- עוד הזדמנות שהתפספסה עבור נתניה. ג׳אבר הוריד עם הראש כדור לרחבה, מאור לוי פספס את הכדור מקרוב
-
'47
- החמצה אדירה למכבי נתניה. פלקושצ׳נקו השאיר את דאבו לבש לגמרי מול זמיר, אך האחרון בעט רק לרשת החיצונית
-
'46
- חילוף גם בהפועל ירושלים. תמיר חיימוביץ׳ יצא, עומר אגבדיש נכנס במקומו
-
'46
- מקסים פלקושצ׳נקו נכנס על חשבונו של עמרי שמיר
מחצית ראשונה
-
'39
- שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: איליי מדמון שלח בעיטה מכ-25 מטרים, הכדור פגע בדרך בעזיז אואטרה והוסט, ניראון לא הגיב מספיק טוב ואיחר, והכדור עשה את דרכו לרשת
-
'27
- התקפה טובה של נתניה הסתיימה אצל בילו באגף, האחרון הוציא רוחב חזק שלא הגיע לאף אחד
-
'20
- בעשר הדקות שחלפו, שתי הקבוצות יצאו להתקפות, אך לא הצליחו לאיים על השער
-
'10
- גיא בדש ניסה להפתיע מכ-30 מטרים, הכדור יצא החוצה
-
'7
- פספוס ענק למכבי נתניה. כדור עומק נשלח אל עבר טבארש, שדהר כל הדרך לבד מול זמיר, אך רגע לפני שבעט הסתבך עם הכדור והשוער קלט
-
'4
- גיא בדש הקפיץ כדור ניחח לרחבה, שלושה שחקני הפועל ירושלים שלחו את רגליהם, אך לא הגיעו לכדור שיצא החוצה
-
'1
- המשחק נפתח במחווה יפה של שתי הקבוצות, שעצרו את המשחק ל-48 שניות למען החטופים שבשבי חמאס
-
'1
- השופטת ספיר ברמן הוציאה את המשחק לדרכו!