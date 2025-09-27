יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:37

ווילסון האריס חוגג עם חבריו (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים ספגה מהפך ונכנעה 2:1 לנתניה

האדומים עם הפסד חמישי ברציפות ועדיין ללא נקודות העונה. מדמון כבש ראשון, אך האריס ודאבו הכריעו עם שני שערים מאוחרים. ניצחון 2 רצוף ליהלומים

גיא בן זיו | 27/09/2025 19:30
יום שבת, 27/09/2025, 19:30אצטדיון טדי - 1977 צופיםליגת העל Winner - מחזור 5
מכבי נתניה
שער ווילסון האריס (74)
שער מתאוס דאבו (88)
הסתיים
1 2
שופט: ספיר ברמן (ציון: 8)
שער איליי מדמון (39)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
הריברטו טבארש, ציון: 7
היה הבולט בהתקפת היהלומים ובישל את שער הניצחון.
השחקן המאכזב
נועם מלמוד, ציון: 4
עוד משחק מאכזב וחוסר ריכוז בהגנת האדומים.
הרכבים וציונים
 
 

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה, וכך גם הליגה הבכירה בישראל. המחזור החמישי בליגת העל נפתח הערב (שבת) עם משחק מעניין, כשהפועל ירושלים אירחה את מכבי נתניה. בסיום, הצהובים ביצעו מהפך דרמטי ויצאו עם ידם על העליונה.

המשחק נפתח בקצב מאוד חלש מצד שתי הקבוצות, שכמעט ולא איימו על השער ומיעטו להגיע למצבים. בדקה ה-39, הסכר נפרץ כשאיליי ממדון בעט מרחוק כדור שהוסט על ידי עזיז אולטרה, עומר ניראן הגיב באיחור והכדור מצא את הרשת. האדומים ירדו להפסקה עם יתרון.

בחצי השני החבורה יוסי אבוקסיס התעוררה והחלה להיכנס לקצב, ובדקה ה-74 היא באה על שכרה. ווילסון האריס שנכנס רק ארבע דקות קודם לכן, נגח מקרוב פנימה והשלים שער שלישי בשני משחקים. בדקה ה-88 הגיע המהפך של הצהובים, כשמתאוס דאבו כבש שער יפה עם בעיטה מהאוויר וחגג גול בכורה בישראל.

עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים, ומכבי נתניה כאמור ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים. היהלומים עם מהפך שני רצוף שמסדר להם עוד שלוש נקודות ומשחרר הרבה לחץ. מנגד, החבורה של זיו אריה עם הפסד חמישי רצוף, כשהיא עדיין ללא נקודות העונה ומסתבכת.

מחצית שניה
שחקני מכבי נתניה מאושרים (אורן בן חקון)שחקני מכבי נתניה מאושרים (אורן בן חקון)
מתאוס דאבו חוגג שער בכורה בנתניה (אורן בן חקון)מתאוס דאבו חוגג שער בכורה בנתניה (אורן בן חקון)
  • '88
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-1:2: ערבובייה ברחבת הפועל ירושלים הסתיימה בבעיטה מהאוויר של מתאוס דאבו, שהלכה פנימה. שער בכורה לברזילאי
מתאוס דאבו כובש (אורן בן חקון)מתאוס דאבו כובש (אורן בן חקון)
  • '84
  • החמצה
  • עומר אגבדיש בעט מחוץ לרחבה, הכדור עלה מעט מעל המשקוף
  • '80
  • חילוף
  • חילוף אחרון וכפוי בנתניה. סאבא חוודגיאני נפצע, יובל שדה נכנס במקומו
ווילסון האריס חוגג (אורן בן חקון)ווילסון האריס חוגג (אורן בן חקון)
  • '74
  • שער
  • שער! מכבי נתניה איזנה ל-1:1: שני המחליפים של אבוקסיס סידרו לו שוויון. פלקושצ׳נקו הגביה טוב, האריס, שעל הדשא רק ארבע דקות, נגח מקרוב פנימה
  • '70
  • חילוף
  • עוז בילו יצא, ווילסון האריס נכנס במקומו
הריברטו טבארש (אורן בן חקון)הריברטו טבארש (אורן בן חקון)
  • '68
  • החמצה
  • טבארש חתף מהאגף למרכז, אך הבעיטה שלו עפה מעל השער
  • '65
  • החמצה
  • סאבא רץ כל הדרך ובעט למסגרת, זמיר הדף. הבעיטה הראשונה של היהלומים למסגרת אחרי 65 דקות משחק
זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)
  • '63
  • חילוף
  • ינאי דיסטלפלד נכנס במקום אווקה אשטה
  • '63
  • חילוף
  • איבה רנסום נכנס במקום אנדרו אידוקו
  • '63
  • חילוף
  • חילוף משולש של זיו אריה. ישראל דאפה יצא, אוראל באייה נכנס במקומו
  • '60
  • החמצה
  • דיומנדה כמעט מבשל בנגיעה הראשונה שלו בכדור, אחרי שהקפיץ כדור לבילו, אך האחרון בעט מחוץ למסגרת
יוסי אבוקסיס (אורן בן חקון)יוסי אבוקסיס (אורן בן חקון)
  • '58
  • חילוף
  • גם מאור לוי סיים את חלקו במגרש, גונטי דיומנדה עלה להופעת בכורה בליגת העל
  • '58
  • חילוף
  • ליאון מזרחי נכנס במקומו של עמית כהן
אנדרה אידוקו (אורן בן חקון)אנדרה אידוקו (אורן בן חקון)
  • '53
  • החמצה
  • מתפרצת של האדומים הסתיימה אצל אידוקו שבעט מתוך הרחבה כדור חלש לידיים של ניראון
  • '51
  • החמצה
  • עוד הזדמנות שהתפספסה עבור נתניה. ג׳אבר הוריד עם הראש כדור לרחבה, מאור לוי פספס את הכדור מקרוב
מתיאוס דאבו תופס את הראש (אורן בן חקון)מתיאוס דאבו תופס את הראש (אורן בן חקון)
  • '47
  • החמצה
  • החמצה אדירה למכבי נתניה. פלקושצ׳נקו השאיר את דאבו לבש לגמרי מול זמיר, אך האחרון בעט רק לרשת החיצונית
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בהפועל ירושלים. תמיר חיימוביץ׳ יצא, עומר אגבדיש נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • מקסים פלקושצ׳נקו נכנס על חשבונו של עמרי שמיר
מחצית ראשונה
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
איליי מדמון מאושר (אורן בן חקון)איליי מדמון מאושר (אורן בן חקון)
  • '39
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: איליי מדמון שלח בעיטה מכ-25 מטרים, הכדור פגע בדרך בעזיז אואטרה והוסט, ניראון לא הגיב מספיק טוב ואיחר, והכדור עשה את דרכו לרשת
עומר ניראון נכנע (אורן בן חקון)עומר ניראון נכנע (אורן בן חקון)
  • '27
  • החמצה
  • התקפה טובה של נתניה הסתיימה אצל בילו באגף, האחרון הוציא רוחב חזק שלא הגיע לאף אחד
עוז בילו באוויר (אורן בן חקון)עוז בילו באוויר (אורן בן חקון)
  • '20
  • אחר
  • בעשר הדקות שחלפו, שתי הקבוצות יצאו להתקפות, אך לא הצליחו לאיים על השער
  • '10
  • החמצה
  • גיא בדש ניסה להפתיע מכ-30 מטרים, הכדור יצא החוצה
הריברטו טבארש מאוכזב (אורן בן חקון)הריברטו טבארש מאוכזב (אורן בן חקון)
  • '7
  • החמצה
  • פספוס ענק למכבי נתניה. כדור עומק נשלח אל עבר טבארש, שדהר כל הדרך לבד מול זמיר, אך רגע לפני שבעט הסתבך עם הכדור והשוער קלט
  • '4
  • החמצה
  • גיא בדש הקפיץ כדור ניחח לרחבה, שלושה שחקני הפועל ירושלים שלחו את רגליהם, אך לא הגיעו לכדור שיצא החוצה
ינאי דיסטלפלד בפעולה (אורן בן חקון)ינאי דיסטלפלד בפעולה (אורן בן חקון)
  • '1
  • אחר
  • המשחק נפתח במחווה יפה של שתי הקבוצות, שעצרו את המשחק ל-48 שניות למען החטופים שבשבי חמאס
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן הוציאה את המשחק לדרכו!
מתן חוזז ביציע (אורן בן חקון)מתן חוזז ביציע (אורן בן חקון)
אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
אוהדי מכבי נתניה (אורן בן חקון)אוהדי מכבי נתניה (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד