יום שישי, 26.09.2025 שעה 16:23
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
91-123אל נאסר1
94-103אל איתיחאד2
98-84אל טאאוון3
86-104אל הילאל4
74-73אל קאדיסיה5
64-84אל חאליג'6
62-33ניאום7
66-54אל חולוד8
53-43אל אהלי9
45-33אל אטיפאק10
44-23אל פייחה11
46-34אל שבאב12
38-33אל ריאד13
22-13אל חאזם14
15-33דאמאק15
16-33אל פאתח16
06-23אל נג'מה17
012-54אל אחדוד18

משנה את גורלו: הפריחה המחודשת של פליקס

השחקן הפורטוגלי של בארסה ואתלטיקו לשעבר מציג את הכדורגל הטוב ביותר שלו מזה שנים במדי אל נאסר, רגע לפני המבחן הגדול הראשון שלו מול אל איתיחאד

|
ז'ואאו פליקס (IMAGO)
ז'ואאו פליקס (IMAGO)

ז'ואאו פליקס יפגוש את אל איתיחאד במשחקו הגדול הראשון שלו מאז שהגיע לאל נאסר. קרב צמרת שיכול לעצב את עתיד הליגה הסעודית בטווח הקצר. אל איתיחאד, אלופת הליגה המכהנת, ואל נאסר, שתי המוליכות עם תשע נקודות, ינסו למנף את פתיחת העונה המוצלחת שלהן במשחק שייערך בג'דה.

מדובר באחד המשחקים הגדולים שנראו עד כה בערב הסעודית, אם לא הגדול שבהם, ופליקס מגיע אליו בכושר שיא. הפורטוגלי ביצע תפנית של 180 מעלות בקריירה מאז הגיע לסעודיה. הפריצה המחודשת שלו מסחררת: בשבעה משחקים במדי אל נאסר כבר כבש שבעה שערים ובישל שניים נוספים, מתוכם חמישה בליגה. זהו המאזן הטוב ביותר שלו מאז תקופת ההשאלה בברצלונה.

בערב הסעודית כבר מתרגלים לראות את ז'ואאו פליקס בגרסתו החדשה. לצד סגל הכוכבים של אל נאסר בראשות בן ארצו כריסטיאנו רונאלדו, הכולל גם את מרצלו ברוזוביץ', איניגו מרטינס, סאדיו מאנה, קינגסלי קומאן, אנג'לו וסימקאן, פליקס מצא את מקומו מחדש.

זז'ואאו פליקס חוגג (רויטרס)

“זה זמן רב שלא ראה רמות כאלה מאז שעבר בבנפיקה, אתלטיקו, צ'לסי, ברצלונה ומילאן. רבים כבר חשבו שפליקס לא ניתן לשיקום ושהקריירה שלו מתדרדרת, שחקן שניצוץ הכישרון שלו חלף. עד שהגיעה סעודיה – ופליקס הפך לשחקן אחר. אפילו בנבחרת פורטוגל כבר הרוויח מחדש את חולצת ההרכב”, החמיאו בספרד.

עכשיו מחכה לו הבמה הטובה ביותר להוכיח את תחייתו, משחק חוץ מול אל איתיחאד. הקבוצה של לורן בלאן היא מהחזקות בליגה. קארים בנזמה, שישוב לאחר היעדרות של מספר משחקים, יוביל סגל שכולל גם את קאנטה, פאביניו, מוסא דיאבי, ראיקוביץ', חוסם אוואר וסטיבן ברחווין. קרב עילית אמיתי, עם ז'ואאו פליקס בכושר הטוב ביותר שלו מזה שנים, ולצידו כריסטיאנו רונאלדו, שנמצא בדרכו אל השער ה-950 בקריירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */