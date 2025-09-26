משנה את גורלו: הפריחה המחודשת של פליקס

ז'ואאו פליקס יפגוש את אל איתיחאד במשחקו הגדול הראשון שלו מאז שהגיע לאל נאסר. קרב צמרת שיכול לעצב את עתיד הליגה הסעודית בטווח הקצר. אל איתיחאד, אלופת הליגה המכהנת, ואל נאסר, שתי המוליכות עם תשע נקודות, ינסו למנף את פתיחת העונה המוצלחת שלהן במשחק שייערך בג'דה.

מדובר באחד המשחקים הגדולים שנראו עד כה בערב הסעודית, אם לא הגדול שבהם, ופליקס מגיע אליו בכושר שיא. הפורטוגלי ביצע תפנית של 180 מעלות בקריירה מאז הגיע לסעודיה. הפריצה המחודשת שלו מסחררת: בשבעה משחקים במדי אל נאסר כבר כבש שבעה שערים ובישל שניים נוספים, מתוכם חמישה בליגה. זהו המאזן הטוב ביותר שלו מאז תקופת ההשאלה בברצלונה.

בערב הסעודית כבר מתרגלים לראות את ז'ואאו פליקס בגרסתו החדשה. לצד סגל הכוכבים של אל נאסר בראשות בן ארצו כריסטיאנו רונאלדו, הכולל גם את מרצלו ברוזוביץ', איניגו מרטינס, סאדיו מאנה, קינגסלי קומאן, אנג'לו וסימקאן, פליקס מצא את מקומו מחדש.

ז'ואאו פליקס חוגג (רויטרס)

“זה זמן רב שלא ראה רמות כאלה מאז שעבר בבנפיקה, אתלטיקו, צ'לסי, ברצלונה ומילאן. רבים כבר חשבו שפליקס לא ניתן לשיקום ושהקריירה שלו מתדרדרת, שחקן שניצוץ הכישרון שלו חלף. עד שהגיעה סעודיה – ופליקס הפך לשחקן אחר. אפילו בנבחרת פורטוגל כבר הרוויח מחדש את חולצת ההרכב”, החמיאו בספרד.

עכשיו מחכה לו הבמה הטובה ביותר להוכיח את תחייתו, משחק חוץ מול אל איתיחאד. הקבוצה של לורן בלאן היא מהחזקות בליגה. קארים בנזמה, שישוב לאחר היעדרות של מספר משחקים, יוביל סגל שכולל גם את קאנטה, פאביניו, מוסא דיאבי, ראיקוביץ', חוסם אוואר וסטיבן ברחווין. קרב עילית אמיתי, עם ז'ואאו פליקס בכושר הטוב ביותר שלו מזה שנים, ולצידו כריסטיאנו רונאלדו, שנמצא בדרכו אל השער ה-950 בקריירה.