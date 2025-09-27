יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:38
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

הפנים ליורוליג: הפועל ת"א בגמר גביע ווינר

קבוצתו של איטודיס רשמה 65:84 על הפועל העמק ותפגוש במשחק על התואר את הפועל י-ם. אוטורו בלט עם 20. בשלישי: ברצלונה בפתיחת המפעל הבכיר ביבשת

|
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)

הפנים לעבר ההיסטוריה – הפועל תל אביב גברה הערב (שבת) על הפועל העמק 65:84 בחצי גמר גביע ווינר ותפגוש את הפועל ירושלים במשחק על התואר. כעת, פניה של הקבוצה לעבר יום שלישי, אז תפגוש את ברצלונה במסגרת היורוליג, במה שיהווה משחק היסטורי עבור המועדון.

דן אוטורו ווסיליה מיציץ’ הובילו את האדומים בפתיחה, בעוד קיילר אדוארדס וניב משגב שמרו את החבורה של שרון אברהמי בתמונה. הסופרסטאר הסרבי עמד על שבע נקודות ברבע הראשון, אך השחקנים מהצפון הפכו את התוצאה וירדו להפסקה בין הרבעים ביתרון 22:26, לאחר סל עם הבאזר מחצי מגרש של קמרון הנרי.

משגב וארון ווילר הוליכו את הפועל העמק ליתרון 9, אך משם חניכיו של דימיטריס איטודיס רשמו ריצת 0:21 ועלו ליתרון דו ספרתי. אוטורו המשיך לשלוט מתחת לסלים וקבע 41:50 במחצית.

דן אוטורו עולה לסל (חגי מיכאלי)דן אוטורו עולה לסל (חגי מיכאלי)

קצת צבירת הנקודות ברבע השלישי היה איטי יותר, כאשר תוצאת הרבע עמדה על 9:14 לזכות הפועל ת”א. אלייז’ה בראיינט ובר טימור רשמו קליעות עונשין שהעלו את קבוצתו ל-50:64.

אנטוניו בלייקני פתח את הרבע האחרון עם שלשה ומהלך יפה נוסף לשתי נקודות, כאשר החבורה של המאמן היווני המשיכה להגדיל את הפער, במה שהפך את הרבע המכריע לגארבג’ טיים אחד ארוך. היתרון של המנצחת עלה על 20 הנקודות, אך חניכיו של אברהמי צימקו במעט ובסיום זה 65:84 להפועל תל אביב, שתפגוש את הפועל ירושלים בגמר המפעל.

קלעו להפועל תל אביב: דן אוטורו 20 נקודות ו-8 ריבאונדים, איש ויינרייט 15 נק’ ו-5 ריב’, אנטוניו בלייקני 13 נק’, וסיליה מיציץ’ 10 נק’ ו-6 אסיסטים, אלייז’ה בראיינט 8 נק’ ו-9 אסט’, עוז בלייזר 6 נק’, גיא פלטין ואיתי שגב (7 ריב’) 3 נק’ כ”א, תומר גינת, בר טימור ויפתח זיו 2 נק’ כ”א.

קלעו להפועל העמק: קמרון הנרי 17 נקודות, קיילר אדוארדס 12 נק’, אלייז’ה צ’יילדס 10 נק’ ו-8 ריבאונדים, ניב משגב 9 נק’, לוקאס גולדנברג 8 נק’ ו-6 ריב’, ארון ווילר 7 נק’ ושחר ארז 2 נק’.

גביע ווינר (חגי מיכאלי)גביע ווינר (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל העמק (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל העמק (חגי מיכאלי)
דימיטריס איטודיס ושרון אברהמי (חגי מיכאלי)דימיטריס איטודיס ושרון אברהמי (חגי מיכאלי)
גג'אמפ בול (חגי מיכאלי)
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
שרון אברהמי (חגי מיכאלי)שרון אברהמי (חגי מיכאלי)

רבע ראשון: 22:26 להפועל העמק

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ב בראיינט, איש ויינרייט, תומר גינת ודן אוטורו.

חמיישית הפועל העמק: ניב משגב, קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס, קיידן שדריק ולוקאס גולדנברג.

אדוארדס עלה ראשון על לוח התוצאות, אך אוטורו רשם שני סלים משלו לאחר מכן. מיציץ’ נכנס לעניינים עם חמש נקודות רצופות. ויינרייט רשם שלשה וקבע ריצת 0:8 לזכות הפועל תל אביב, אך צ’יילדס ומשגב עצרו אותה עם חמש נקודות משלהם. אדוארדס וצ’יילדס שמרו את המשחק צמוד, 14:15 לאדומים.

עוז בלייזר וקמרון הנרי החליפו שלשות, ולאחר שתי קליעות עונשין של מיציץ’ הוא ירד לספסל עם שבע נקודות. אדוארדס, הנרי וארון ווילר קבעו מהפך, 20:23 לעמק. הנרי קלע מחצי מגרש על הבאזר כדי לקבוע 22:26 בסיום הרבע הראשון במשחק.

קיילר אדוארדס עולה לסל (חגי מיכאלי)קיילר אדוארדס עולה לסל (חגי מיכאלי)
איש ויינרייט (חגי מיכאלי)איש ויינרייט (חגי מיכאלי)
דן אוטורו (חגי מיכאלי)דן אוטורו (חגי מיכאלי)

רבע שני: 41:50 להפועל תל אביב

אנטוניו בלייקני פתח את הרבע עם שלשה, אך ווילר הגיב מיד בצד השני עם שתיים ומשגב רשם שלשה שנייה, 25:31 לקבוצתו. החבורה של שרון אברהמי נראית נהדר וכבר עלתה ליתרון 9, אך בלייזר רשם שלשה נוספת והוריד את הפער בשליש.

אוטורו המשיך את מגמת הצמצום עם ארבע נקודות רצופות, העלה את מאזנו לדו ספרתי וגרם לספסל היריבה לקת פסק זמן כשהתוצאה על 34:36. בראיינט וויינרייט השלימו מהפך בעזרת ריצת 0:12 והעלו את החבורה של דימיטריס איטודיס ל-34:39. גיא פלטיןו, מיציץ’ ובראיינט המשיכו את הריצה עם שלשה כל אחד. גולדנברג עצר את המומנטום עם סל ועבירה. אוטורו המשיך לשלוט מתחת לסלים, ושתי נקודות שלו קבעו 41:50.

ניב משגב ואיתי שגב (חגי מיכאלי)ניב משגב ואיתי שגב (חגי מיכאלי)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' בקו העונשין (חגי מיכאלי)
אנטוניו בלייקני (חגי מיכאלי)אנטוניו בלייקני (חגי מיכאלי)
קמרון הנרי (חגי מיכאלי)קמרון הנרי (חגי מיכאלי)

רבע שלישי: 50:64 להפועל תל אביב

אוטורו רשם ארבע נקודות בפתיחת הרבע, כשמנגד גולדנברג קלע לקבוצתו. ווילר עם שלשה נוספת הוריד את הפער לחד ספרתי, 47:54 לזכות הפועל ת”א. הרבע אופיין בקצב צבירת נקודות איטי, כאשר כמעט שבע דקות לתוך הרבע התוצאה עמדה על 9:9. בראיינט ובר טימור רשמו קליעות עונשין שהעלו את קבוצתם ליתרון שיא, 50:64.

בר טימור (חגי מיכאלי)בר טימור (חגי מיכאלי)
דן אוטורו עולה לסל (חגי מיכאלי)דן אוטורו עולה לסל (חגי מיכאלי)
אלייזאלייז'ה בראיינט עולה לסל (חגי מיכאלי)
וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' זורק לסל (חגי מיכאלי)

רבע רביעי: 65:84 להפועל תל אביב

בלייקני פתח את הרבע המכריע עם שלשה, כאשר צ’יילדס השיב מנגד עם שתיים. בלייקני, שוב הוא, הקפיץ את השומר שלו בדרך לעוד שתי נקודות יפות. החבורה של איטודיס המשיכה להגדיל את הפער במה שהפך לגארבג’ טיים אחד ארוך, והיתרון עמד על 61:82. חניכיו של אברהמי צימקו במעט ובסיום זה 65:84 להפועל תל אביב, שתפגוש את הפועל ירושלים בגמר המפעל.

/* LAST / NEXT ROUNDs */