בת הזוג וההשקעות: חייו הפרטיים של בוסקטס

כשמדובר בקשר אחורי, קשה למצוא מישהו מוכשר יותר מסרחיו בוסקטס. מאז הופעת הבכורה שלו תחת פפ גווארדיולה, כשעוד נודע כ"בן של קרלס בוסקטס", ועד למשחקו האחרון בארצות הברית, "בוסי" הפך למדד בעמדה הזו, וזכה בהדרגה להכרה שמגיעה לו כשחקן ללא הרבה רעש או יחסי ציבור. היום הוא הכריז שיתלה את הנעליים בסיום העונה.

את ההתפתחות של הקריירה המקצועית שלו ראינו שנה אחרי שנה, אך על חייו הפרטיים ידוע הרבה פחות, שכן תמיד היה אדם שמרני בנושאים הללו. בוסקטס נולד ב־16 ביולי 1988 בעיר באדיה דל ואלס, עשה את צעדיו הראשונים בכדורגל בקבוצת טראסה, כשב־2005 הצטרף לקבוצת הנוער של ברצלונה. לאחר מכן שיחק בברצלונה ב' ומשם זינק במהירות לקבוצה הראשונה, בה שיחק מ־2008 ועד 2023, השנה בה החליט שלא לחדש את החוזה ולעבור לאינטר מיאמי של ליאו מסי.

משפחתו של סרחיו בוסקטס

בוסקטס מאורס לאלנה גאלרה (נולדה ב־1990), אישה שמעולם לא ביקשה להיות במרכז תשומת הלב והייתה לאחד מעמודי התווך בחייו. היא פעילה למדי ברשתות החברתיות: באינסטגרם יש לה קהילה של 800 אלף עוקבים, והיא מפרסמת בעיקר תוכן על אורח חייה, שגרות כושר, תכניות משפחתיות ונוכחות באירועי ספורט, אך היא לא מגדירה עצמה כמשפיענית.

בוסקטס ומשפחתו (IMAGO)

לפני שהכירה את בוסקטס בשנת 2014, עבדה גאלרה כאחות בבית החולים Parc Taulí בסבדיי, וכיום מתמקדת בליווי בן זוגה על המגרש ומחוצה לו. היא גם אמא לשלושת ילדיהם, אנזו (2016), לוי (2018) ורומאו (2024), איתם היא מופיעה לעיתים קרובות בפעילויות שהיא משתפת ברשתות החברתיות. מעניין לציין כי היא אחת החברות הקרובות ביותר של אנטונלה רקוצו, אשתו של מסי.

באשר להוריו, אביו קרלס בוסקטס שיחק כשוער בברצלונה בין 1990 ל־1999 ושיתף את עמדת השוער עם אנדוני סוביסארטה האגדי תחת יוהאן קרויף. אמו, לולי בורגוס, פחות מוכרת משום שתמיד העדיפה להישאר ברקע כתמיכה "בלתי נראית", אך גם במשפחתה היה כדורגל, שכן היא אחותו של שחקן העבר חואן בורגוס, ששיחק בליגה השלישית.

לקשר יש אח בשם אייטור, הדומה לו מאוד במראה. מאז 2016 הוא עובד כאיש תחזוקה במתחם האימונים של ברצלונה, לאחר שבעבר שיחק בגאבה. הוא גם אחראי באופן עקיף לפציעה של אביו, קרלס נפגע כשעצר ברזל לוהט שנפל כדי למנוע פגיעה בבנו, אירוע שגרם לו לכוויות ומנע ממנו לשחק בכמה משחקים.

סרחיו בוסקטס (IMAGO)

העסקים של בוסקטס

הקשר לא נתן להכנסות מהכדורגל להתפוגג והשקיע את כספו במיזמים מגוונים, בעיקר בתחום המזון. בין היתר, הוא שותף בחברת Heura, המייצרת "בשר" מן הצומח מסויה, יחד עם ספורטאים נוספים כמו ריקי רוביו, סרג'י רוברטו והקומיקאי דויד ברונקאנו.

בנוסף, הוא שותף בשתי חנויות של Manolo Bakes, המפורסמות בזכות הקרואסונים "מנוליטוס", לצד שחקן העבר טיאגו אלקנטרה. מעבר לכך, הוא מנהל מחנה קיץ ונחשב למשקיע בחברת Vicio, רשת ההמבורגרים המצליחה, יחד עם מסי, גריזמן, אינייסטה וסרג'י רוברטו.

מסי ובוסקטס (רויטרס)

בוסקטס נכנס גם לעסקי הנדל"ן, ומאז 2016 הוא מחזיק בשלושה מגרשים בשטח כולל של 800 מ"ר כל אחד, בשווי כולל של 1.8 מיליון אירו, באזור Rat Penat שבעיירה לס בוטיגס דה סיטגס. שם בנה בהמשך בית יוקרתי מאבן לבנה עם נוף לים, גינה, אזור מנוחה ובריכת שחייה.